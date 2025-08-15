Нов систематичен анализ на Cochrane Database of Systematic Reviews сочи, че по-високият прием на витамин D (2 800–4 400 IU дневно) по време на бременност може да понижи риска от развитието на дихателни проблеми в ранна детска възраст.

За разлика от това, данните за добавките, давани директно на кърмачета и малки деца, не показват убедителни доказателства срещу развитие на дихателни състояния като астма или хриптене, пише онлайн изданието News Medical.

Защо приемът на този витамин е важен?

Бронхиалната астма в детска възраст е водеща причина за хронични заболявания, която може да продължи и в зряла възраст. Тя води до дълготрайни и понякога необратими увреждания на белите дробове, като предизвиква повтарящи се епизоди на „свиркащо дишане“ (силен свистящ звук, издаван при дишане), кашлица и задух.

Данни от предишни изследвания сочат, че развитието ѝ се определя от сложното взаимодействие между генетични фактори и влияния на околната среда в ранните фаза на живота.

Витамин D е жизненоважно хранително вещество с утвърдена роля в развитието на имунната система и отдавна е обект на проучвания като възможна профилактична мярка срещу астма.

Недостигът му може да повиши риска от алергични заболявания, което води до хипотезата, че приемът му по време на ключовите етапи от развитието, като бременността и ранното детство, може да помогне за предотвратяване на дихателните заболявания.

Снимка: iStock

Предишни систематични прегледи по темата са довели до нееднозначни резултати, често ограничени от малкия брой налични изследвания. Ето защо по-ясното разбиране за ролята на приема на витамин D в ранното развитие на белите дробове би могло да подпомогне бъдещите препоръки към родители и специалисти в общественото здраве. Това, според експертите, е ключово за осигуряване на здравословното развитие на следващите поколения.

Какво сочат данните?

Дизайн на изследването

Екип от учени анализира 18 висококачествени клинични проучвания (рандомизирани контролирани), публикувани до октомври 2023 г. В тях са сравнени различни схеми за прием на витамин D. Данните обхващат общо 10 611 души:

Всякаква доза витамин D срещу плацебо или никакво лечение при бременни и кърмещи жени.





Всякаква доза витамин D срещу плацебо при кърмачета и малки деца.





Висока доза витамин D срещу стандартна (≤ 400 IU на ден), както при майките, така и при децата.

Основната цел на анализа е да се види дали витамин D влияе на честотата на астма и други дихателни проблеми при децата.

Какво показват резултатите:

При бременни жени: Високите дози витамин D по време на бременност намаляват риска от „свиркащо дишане“ при децата с 21%. Ефектът върху честотата на формална диагноза астма също е в положителна посока, но не достига статистическа убедителност.





При кърмачета и малки деца: Приемът на витамин D след раждането не показва значим ефект върху риска от развитие на астма.





Други ефекти: Има данни, че по-високите дози витамин D в ранна детска възраст могат леко да намалят честотата на респираторни инфекции.

„Нашият анализ показва, че добавянето на високи дози витамин D към стандартният прием на добавки по време на бременност вероятно има предотвратяващ ефект върху ранното свиркащо дишане, ранен признак за астма“, коментират авторите на изследването.

Снимка: Canva

Практически изводи

Данните категорично потвърждават, че при бременните жени, приемът на витамин D в дози, по-високи от традиционните, 400 IU на ден, може да предложи потенциални ползи за превенция на ранни респираторни симптоми при децата.

От друга страна, в момента наличните научни данни не подкрепят рутинния прием на добавки с витамин D от кърмачета и малки деца с цел профилактика на астма. Съществуващите изследвания са недостатъчни, за да се направи категорична препоръка, а учените подчертават необходимостта от по-мащабни и дългосрочни клинични проучвания, които да определят оптималната доза и най-подходящия период за прием на добавката.

„Макар тенденцията към защитен ефект да е окуражаваща, все още не можем да говорим за категорично доказателство срещу детската астма“, подчертават специалистите.

Новото изследване потвърждава потенциала на приемът на високи дози витамин D като стратегия за ограничаване на затрудненото дишане при децата. Обратно на това, подчертава и липсата на надеждни данни за ефективност при директна суплементация (приемането на добавки от страна на детето) в ранна детска възраст. Докато се изчакват нови изследвания, експертите съветват решението за прием на по-високи дози витамин D по време на бременност следва да се взема след консултация с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.