Все повече жени избират да станат майки след 35-годишна възраст, но именно тогава биологичният часовник започва да тиктака по-бързо.

Ново пилотно проучване от Колумбийския университет предполага, че широко използвано лекарство може да промени тази реалност. Рапамицин може да забави овариалното стареене с 20% и да осигури до 5 допълнителни фертилни години.

Защо фертилността намалява с възрастта?

Жените се раждат с около 2 млн. незрели яйцеклетки в яйчниците си. С всеки изминал месец броят им намалява и заедно с него спада качеството на яйцеклетките. Статистиката е красноречива:

Жена на 20 години има 85% шанс да забременее в рамките на една година

На 35 години е вече само 66%

На 40 години едва 44%

Снимка: iStock

Менопаузата, настъпваща средно около 51-годишна възраст, слага край на овулацията и на възможността за забременяване. Успоредно с това нараства рискът от сърдечно-съдови заболявания, остеопороза и когнитивен упадък.

Какво представлява лекарството и защо привлича вниманието на учените?

Рапамицин, известен с активното вещество сиролимус, е лекарство, одобрено от американската FDA още през 1999 г. като терапия за предотвратяване на отхвърляне след бъбречна трансплантация и за лечение на определени ракови заболявания. То действа, като блокира mTOR сигналния път, механизъм, регулиращ клетъчния растеж и метаболизма.

Проучвания при мишки установяват, че рапамицин удължава живота и забавя развитието на редица свързани с възрастта заболявания, включително овариалното стареене, чрез съхраняване на фоликулите и подобряване на качеството на яйцеклетките.

Columbia University изследване 2026: обещаващи резултати

В пилотното проучване, представено от екипа на д-р Зев Уилямс, директор на Центъра по фертилитет на Колумбийския университет, участват 50 жени на възраст 35–45 години, намиращи се в ранна фаза на репродуктивно стареене (непосредствено преди перименопаузата).

Снимка: Canva

Протокол на изследването:

Дозировка: 5 mg рапамицин или плацебо веднъж седмично

Продължителност: 12 седмици

Методи на оценка: трансвагинален ултразвук и кръвни тестове за овариални хормони ( яйчников резерв )

Какво показват резултатите?

Изследователите установяват, че седмичната доза рапамицин може да забави овариалното стареене с до 20%, което се равнява на потенциални 5 допълнителни фертилни години. При тази ниска дозировка, значително по-малка от стандартната при трансплантации, не са регистрирани нежелани странични ефекти.

Освен това участничките съобщават за подобрения в общото здравословно състояние, паметта, нивата на енергия, качеството на кожата и косата, наблюдения, които поставят рапамицин в центъра на дебата за хапче против стареене.

„Рапамицин изглежда забавя темпото, с което яйцеклетките в яйчника се губят. Нормално десетки яйцеклетки се губят всеки месец. Като забавим тази загуба, се надяваме да удължим живота на яйчниците и да забавим менопаузата," обяснява д-р Зев Уилямс, Колумбийски университет

Какви са рисковете? Експертите призовават за внимание

Д-р Мелтем Йозкан Гирджин, акушер-гинеколог от Лондонския регенеративен институт, която не е участвала в проучването, коментира пред Medical News Today, че резултатите са обещаващи, но предупреждава:

Снимка: iStock

„Забавянето на менопаузата може да крие рискове. Менопаузата естествено намалява риска от хормоналнозависими ракови заболявания като рак на гърдата и яйчниците. Удължената овариална активност може да увеличи излагането на естроген и потенциално да повиши тези рискове."

Специалистът добавя, че с напредването на възрастта нараства и вероятността от хромозомни и генетични аномалии на плода, важен фактор при бременност след 35 години.

Какво следва?

Пилотното проучване не е преминало през процес на независима рецензия (peer review) и извадката от 50 жени е твърде малка за категорични изводи. Въодушевени от резултатите обаче, изследователите вече набират до 1000 жени за мащабно клинично изпитване.

Д-р Йозкан Гирджин посочва какво трябва да докаже пълното изследване, статистически значимо забавяне на овариалното стареене, липса на сериозни странични ефекти, запазено или подобрено общо здраве и потвърждение, че подмладяването на яйчниците води до успешни бременности.

Удължаването на фертилността при жените чрез лекарства остава на изследователски етап, но ранните данни са достатъчно впечатляващи, за да привлекат вниманието на световната медицинска общност.

Ако по-мащабното проучване потвърди резултатите, може да сме пред нов подход в репродуктивната медицина, такъв, който да даде реален избор на жените, планиращи бременност след 35 години. До тогава решението за каквото и да е лечение трябва да се взима единствено след консултация с лекар специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници