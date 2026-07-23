Все повече хора се интересуват дали фитоестрогените в храната могат да нарушат хормоналния баланс и дали определени продукти трябва да бъдат ограничавани. Социалните мрежи често представят соята, лененото семе или дори някои плодове като „опасни” за хормоните, но научните доказателства рисуват далеч по-сложна картина.

Според експертите от Health, повечето храни, съдържащи фитоестрогени, не представляват риск за здравите хора, когато се консумират умерено. Дори напротив – при някои състояния те могат да имат защитен ефект. Истинският проблем невинаги са растителните естрогени, а цялостният хранителен режим, количеството телесни мазнини, алкохолът и силно преработените храни.

Снимка: Canva

Какво представляват фитоестрогените?

Фитоестрогените са естествени растителни съединения, които имат структура, наподобяваща човешкия естроген. Това означава, че могат да се свързват с естрогенните рецептори в организма, но действието им е значително по-слабо от това на собствените ни хормони.

Основните видове са:

изофлавони – съдържат се главно в соята;

лигнани – най-богати на тях са ленените семена;

други растителни полифеноли с по-слаб естрогеноподобен ефект.

Именно затова специалистите подчертават, че терминът „естроген” в случая може да бъде подвеждащ – тези вещества не действат по същия начин като човешкия естроген.

Снимка: Canva

Кои храни съдържат най-много фитоестрогени?

Соя и соеви продукти

Тофу, едамаме, темпе и соевото мляко са сред най-богатите източници на изофлавони.

Според публикувани проучвания именно соята предизвиква най-много спорове. Някои изследвания предполагат, че ограничаването ѝ може да облекчи симптомите при ендометриоза, но доказателствата все още са ограничени.

https://svetatnazdraveto.bg/dieti-i-fitnes/polezna-ili-vredna-e-sojata-riskove-i-polzi-za-zdraveto.html

От друга страна, множество други изследвания показват, че умерената консумация на соя не увеличава риска от рак на гърдата, а при жени след менопауза дори може да бъде свързана с определени ползи.

Експертите подчертават, че няма достатъчно основания здравите хора да избягват соевите храни.

Снимка: Canva AI

Ленено семе

Лененото семе е един от най-богатите естествени източници на лигнани.

Според проучвания тези съединения могат да се свързват с клетките на млечната жлеза и потенциално да ограничат растежа на някои туморни клетки след менопауза. Все пак учените уточняват, че са необходими още клинични изследвания, за да се потвърди този ефект.

Поради високото съдържание на фибри специалистите препоръчват лененото семе да се включва постепенно в менюто, за да се избегнат подуване и стомашен дискомфорт.

Снимка: Canva

Не само растенията съдържат естрогени

Любопитен факт е, че значителна част от естрогените в храната не идват от растенията.

Според научните данни между 60 и 80% от хранителните естрогени в типичното хранене произлизат от млякото и млечните продукти, които представляват около три четвърти от всички животински естрогени в менюто.

Някои видове месо, включително свинско и гъше месо, също могат да съдържат по-високи количества естествени естрогени, докато пилешкото обикновено съдържа по-малко.

Това обаче не означава, че млечните продукти трябва напълно да се изключват. По-важен остава общият модел на хранене, особено ако той включва повече зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и растителни източници на белтъчини.

Снимка: Pexels

Алкохолът също влияе на хормоните

Една от най-добре документираните връзки е тази между алкохола и естрогена.

Според изследванията алкохолните напитки могат да повишат нивата на естрадиол – активната форма на естрогена, особено по време на овулация. При мъжете продължителната употреба на алкохол може да доведе до повишаване на естрогена и понижаване на тестостерона и прогестерона.

Именно затова ограничаването на алкохола е сред най-често препоръчваните промени при стремеж към по-добър хормонален баланс.

Снимка: Canva

Преработените храни крият друг риск

Според експертите не само самата храна, но и опаковките могат да окажат влияние.

Някои пластмасови опаковки съдържат фталати – химични вещества, които могат да нарушат функцията на ендокринната система. Подобен потенциал имат и някои консерванти, включително парабени, както и определени синтетични оцветители.

Рискът се увеличава при:

затопляне на храна в пластмасови съдове;

продължително съхранение на храна в пластмаса;

честа консумация на силно преработени продукти.

Снимка: Canva

Кога високите нива на естроген могат да бъдат проблем?

Повишените нива на естроген могат да бъдат свързани с някои заболявания, сред които:

ендометриоза ;

маточни миоми ;

рак на гърдата ;

рак на яйчниците ;

синдром на поликистозните яйчници (PCOS) ;

при мъжете – потенциално влияние върху риска от някои заболявания на простатата.

Важно е обаче да се подчертае, че само храната рядко е единственият фактор, който определя нивата на естроген. Телесното тегло, възрастта, менопаузата, физическата активност и генетичната предразположеност играят далеч по-голяма роля.

Снимка: Freepik

Какво препоръчват учените за поддържане на хормонален баланс?

Според наличните научни данни най-добри резултати се наблюдават не при изключване на отделни храни, а при цялостен здравословен хранителен модел.

Експертите препоръчват:

средиземноморски тип хранене , богат на плодове, зеленчуци и пълнозърнести продукти;

повече фибри;

ограничаване на алкохола;

по-малко червено месо и силно преработени храни;

избягване на нагряване на храната в пластмасови съдове;

поддържане на здравословно тегло.

Някои проучвания показват, че витамин D също може да подпомогне нормалната регулация на естрогена, но са необходими още доказателства.

Научните данни показват, че фитоестрогените в храната не бива автоматично да се приемат като вредни. Напротив – храни като соята и лененото семе често са свързвани с повече ползи, отколкото рискове, когато са част от разнообразно и балансирано хранене.

Много по-сериозно значение за хормоналния баланс могат да имат фактори като наднорменото тегло, прекомерната употреба на алкохол, силно преработените храни и общият начин на живот. Ако страдате от заболявания като ендометриоза, рак на гърдата или синдром на поликистозните яйчници, обсъдете хранителния си режим с лекуващия лекар или клиничен диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------

Източници