Диета при миома е тема, която все по-често привлича вниманието на жени, търсещи начини да облекчат симптомите и да подобрят качеството си на живот. Макар че медицинското лечение остава основен подход, научни данни показват, че храненето може да има значение за управлението на състоянието.

Миомите са доброкачествени тумори на матката, които засягат между 20% и 80% от жените преди 50-годишна възраст. При около една трета от тях се проявяват симптоми като силна менструация, болка, подуване и често уриниране.

Какво казва науката за храненето при миома?

Според анализ, публикуван в Medical News Today, доказателствата за директен ефект на диетата върху лечението на миомите са ограничени.

Въпреки това, редица проучвания показват, че определени хранителни навици могат да бъдат свързани с по-нисък риск от развитие на миоми или с по-добър контрол на симптомите.

Важно е да се подчертае, че корелацията не означава причинно-следствена връзка — наличието на връзка между дадена храна и риска не означава, че тя предотвратява или причинява състоянието.

Кои храни могат да подпомогнат хормоналния баланс?

Повече плодове и зеленчуци

Според проучване от 2011 г. при над 22 000 жени:

По-високият прием на плодове е свързан с по-нисък риск от миоми.

Храните, богати на антиоксиданти, могат да имат защитен ефект.

Примери включват:

Горски плодове;

Зеленолистни зеленчуци като спанак и броколи;

Цитрусови плодове.

Храни с витамин A

Изследванията показват връзка между витамин A от животински източници и по-нисък риск от миоми.

Такива източници са:

Млечни продукти;

Риба;

Месо (в умерени количества).

Омега-3 мастни киселини

Мазните риби са известни със своите противовъзпалителни свойства и могат да подпомогнат общото здраве.

Примери:

Сьомга;

Скумрия;

Риба тон.

Растителни протеини

Замяната на част от животинските протеини с растителни източници може да бъде полезна.

Подходящи варианти са:

Бобови култури;

Соя;

Леща.

Кои храни е добре да се ограничат?

Червено месо

Някои изследвания показват, че диета с високо съдържание на червено месо (говеждо, агнешко, преработени меса) може да бъде свързана с по-висок риск от миоми.

Това се обяснява с:

високото съдържание на наситени мазнини;

потенциалното влияние върху хормоналния баланс.

Храни с висока калорийна плътност

Това включва преработени продукти, богати на мазнини и захар.

Те могат да допринесат за:

наднормено тегло;

метаболитни и хормонални нарушения.

Алкохол

Проучване от 2004 г. установява връзка между консумацията на алкохол, особено бира, и по-висок риск от миоми.

Не е установена ясна връзка с кофеина.

Каква е ролята на начина на живот?

Експертите подчертават, че освен храненето, ключова роля играят и:

Редовната физическа активност;

Контролът на стреса;

Поддържането на здравословно тегло.

Тези фактори могат да помогнат за намаляване на възпалението и подобряване на хормоналния баланс.

Има ли място за хранителни добавки и билки?

Към момента няма достатъчно доказателства, че билковите терапии или добавките могат ефективно да лекуват миоми.

Повечето налични данни са от лабораторни или животински изследвания, което означава, че ефектът при хора остава неясен.

Няма универсална диета при миома, но научните данни показват, че:

Балансираното хранене с повече плодове, зеленчуци и полезни мазнини може да бъде от полза;

Ограничаването на червеното месо и преработените храни е разумен подход;

Начинът на живот играе важна роля за управлението на симптомите.

Най-добрият подход остава комбинация от медицинско наблюдение и здравословни навици.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

