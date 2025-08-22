Британски учени разработват иноватеивна технология, която използва диаманти за откриване на разпространение на рак на гърдата.

Малките диамантени сензори могат да помогнат на лекарите да определят дали злокачественото заболяване се е разпространило в близките лимфни възли, без да се налага използването на радиоактивни или алергенни вещества, съобщава Euronews.

Как работи новата технология

Когато ракът на гърдата метастазира, първата му спирка обикновено са близките лимфни възли. Досега лекарите разчитат на радиоактивни трасери или флуоресцентни бои за визуализация на раковите клетки и оценка на степента на разпространение.

Снимка: Canva

Новият подход използва магнитен трасиращ флуид, който се инжектира в тумора преди или по време на операцията. Течността се придвижва към лимфните възли заедно с метастазиралите ракови клетки, позволявайки на хирурзите да идентифицират точно кои възли трябва да бъдат отстранени.

Защо диаманти?

Ключът към новата технология се крие в специалните свойства на диамантите. Те съдържат така наречените „азотни вакантни центрове“ или „цветни центрове“, които им придават способността да усещат магнитни полета с изключителна прецизност.

„Тези цветни центрове позволяват на диаманта да открива много малки промени в магнитното поле и придават на диамантите розов цвят“, обяснява проф. Гавин Морли от Университета на Уоруик, един от водещите изследователи в проекта.

Предимства пред традиционните методи

Новата технология предлага значителни предимства:

Безопасност : За разлика от радиоактивните трасери, магнитният подход е изцяло нетоксичен и нерадиоактивен , което елиминира рисковете за пациентите и медицинския персонал.

Достъпност : Болниците няма да се нуждаят от специализирано оборудване за работа с радиоактивни материали, което прави технологията по-достъпна за по-широк кръг здравни заведения.

Снимка: Canva

Алергични реакции : Методът избягва използването на флуоресцентни бои, които могат да предизвикат алергични реакции при някои пациенти.

Компактност : Екипът на Морли успява да намали размера на сензора до само 10 милиметра, правейки го първия диамантен сензор, достатъчно малък за използване при хирургични операции.

Клинично значение

Д-р Стюарт Робъртсън, хирург по рак на гърдата в Англия, потвърждава, че магнитните сензори вече се използват в клиничната практика за установяване на разпространението на рака на гърдата. Според него новият подход може да допринесе за „по-нататъшно оптимизиране на магнитната технология“.

Резултатите от изследването са публикувани в престижното списание Physical Review Applied. Това научно постижение представлява важна крачка към по-безопасни и по-ефективни методи за диагностика и лечение на рака на гърдата.

Новата технология обещава да подобри значително качеството на грижите за пациентите с рак на гърдата, като същевременно намали рисковете и разходите, свързани с традиционните методи за проследяване на метастазите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.