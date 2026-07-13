Парене при уриниране, постоянна нужда да отидете до тоалетна и дискомфорт в долната част на корема, ако разпознавате тези оплаквания, вероятно се борите с цистит, една от най-честите инфекции при жените.

Докато антибиотиците остават стандартното лечение, редица домашни средства могат да облекчат симптомите и да ускорят възстановяването. Ето какво казва наличната информация за най-разпространените домашни подходи и кога симптомите изискват незабавна лекарска помощ.

Какво причинява цистит?

Цистит е възпаление на пикочния мехур, най-често предизвикано от бактериална инфекция на пикочните пътища (уроинфекция). Сред основните причини за инфекция на пикочните пътища е бактерията Ешерихия коли (E. coli), която обичайно обитава червата, но при определени условия може да достигне до уретрата и пикочния мехур [6].

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Типичните уроинфекции симптоми включват парене в пикочния канал, чести позиви за уриниране, мътна или силно миришеща урина, а понякога и кръв в урината.

7 домашни средства за облекчение на цистит

1. Приложете топлина

Поставянето на нагряваща подложка или бутилка с топла вода върху корема или гърба може да намали дискомфорта, свързан с уроинфекция [1].

2. Червена боровинка при цистит

Червената боровинка при цистит не лекува активна инфекция, но добавките с нея се свързват с намален риск от повторни епизоди. Проучване, публикувано в базата Cochrane, посочва, че съдържащите се в боровинката проантоцианидини могат да пречат на бактериите да се прикрепват към стените на пикочните пътища [3][6]. Преди да започнете прием, е добре да се консултирате с лекар, за да сте сигурни, че е подходящ за вас.

3. Хидратация и промиване

Обилният прием на вода е сред най-достъпните форми на домашно лечение на цистит. Течностите помагат как да измием бактериите от пикочните пътища, а по-разредената урина дразни по-малко при уриниране [1][2].

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4. Обезболяващи без рецепта

Средства, съдържащи феназопиридин, могат временно да намалят болката при уриниране, честотата и усещането за спешност. Този компонент се предлага и по лекарско предписание под съответните търговски имена [1].

5. Витамин C при цистит

Витамин C при цистит се изследва заради способността на аскорбиновата киселина да повишава киселинността на урината, което теоретично затруднява развитието на бактериите [7][8].

6. Д-маноза

Д-маноза приемът привлича внимание като средство, което се свързва с E. coli и може да пречи на бактерията да се прикрепва към стените на пикочния мехур. Специалисти отбелязват, че са необходими повече изследвания за определяне на оптималната доза и странични ефекти [4][7].

7. Чести уринирания

Уринирането на всеки няколко часа, дори без усещане за позив, помага за отстраняване на бактерии, преди да причинят инфекция. Задържането на урина за дълго удължава времето, в което бактериите могат да се прикрепят към тъканите на пикочните пътища.

Какво друго можете да направите

Освен изброените методи, специалисти препоръчват няколко навика за превенция на цистит:

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Избягвайте интимен душ . Интимният душ вреда включва нарушаване на естественото вагинално pH, което улеснява развитието на вредни бактерии [5].

Поддържайте хигиена , почиствайте гениталната област, включително преди и след полов контакт; предпочитайте душ пред вана.

Носете свободно облекло , памучно бельо и бърза смяна на мокри дрехи намаляват риска.

Бършете правилно , винаги отпред назад, за да предотвратите навлизането на чревни бактерии в уретрата.

Тези мерки, съчетани с добра хидратация, изграждат основата на дългосрочната превенция на цистит, особено при жени със склонност към чести инфекции при жените.

Кога да потърсите лекар

Някои случаи на цистит отзвучават сами, но много изискват антибиотици за цистит, предписани след изследване на урина [1][9]. Потърсете лекар веднага, ако забележите кръв в урината или ако симптомите не отшумяват.

Спешна консултация е нужна и при симптоми на пиелонефрит (бъбречна инфекция), между които:

Висока температура и втрисане

Болка в гърба или хълбоците

Повръщане

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Жени в менопауза с повтарящи се уроинфекции трябва да обсъдят с лекар опции като вагинален естроген, който укрепва естествената защита срещу бактерии [4]. При деца с кървава, мътна или неприятно миришеща урина е необходима консултация с педиатър, а треска, продължаваща над 24 часа, изисква спешна помощ заради риск от увреждане на бъбреците.

Често задавани въпроси

Как да изчистя бактериите при цистит?

Обилният прием на течности (2–4 литра дневно) помага за отделянето на бактерии и разреждане на урината. Ограничете алкохола и кофеина, които дразнят пикочния мехур [1].

Кой е най-бързият начин цистит да отшуми?

Антибиотиците обикновено овладяват инфекцията в рамките на три дни при жени и седем до четиринадесет дни при мъже, като облекчение често се усеща 24–48 часа след началото на лечението. Важно е курсът да се завърши изцяло [1].

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Колко продължава нелекуван цистит?

При около 20% от жените лека уроинфекция отшумява сама в рамките на около девет дни, но без лечение съществува риск инфекцията да засегне бъбреците и да увреди пикочните пътища [1][5].

Домашните средства при цистит могат да облекчат дискомфорта при цистит и да подпомогнат превенцията, но не заместват лекарската преценка. При поява на кръв в урината, треска или болка в кръста е необходима незабавна медицинска консултация, тъй като нелекуваната инфекция може да прогресира до пиелонефрит.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници