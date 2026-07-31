Менструацията, която идва по-рано от очакваното, е често срещано явление, но може да предизвика тревога и въпроси. Причините варират от временен стрес и интензивни тренировки до хормонални промени, свързани с пубертета, перименопаузата или различни здравословни състояния. В повечето случаи става дума за краткотраен дисбаланс, но понякога подранилата менструация е сигнал, който заслужава внимание от специалист.

Хормоналната система е фино балансирана мрежа, а дори малки промени в начина на живот или здравето могат да разместят цикъла. По-долу разглеждаме 10-те най-чести причини, поради които менструацията може да подрани, както и какво можете да направите, за да разберете какво се случва с тялото ви.

Снимка: OpenAI

1. Защо цикълът е непредвидим по време на пубертета

Първата менструация, наречена менархе, обикновено настъпва между 10 и 16-годишна възраст, като средната възраст е около 12,4 години. През първите години след менархето нередовните цикли са напълно нормални, като момичетата може да изпитат няколко месеца без менструация или да получат цикъл по-рано от очакваното. В повечето случаи това не е повод за притеснение, а цикълът обикновено се стабилизира в рамките на година до две.

2. Промените в цикъла по време на перименопаузата

Перименопаузата е преходният период преди настъпването на менопаузата, който обичайно протича през 40-те години на жената. През това време е нормално да се появят по-кратки или по-дълги цикли, кървене между менструациите, или промяна в обилността на кървенето. Ако тези промени ви притесняват, гинекологът може да предложи хормонална терапия, промени в начина на живот или лечение на съпътстващо състояние.

Снимка: OpenAI

3. Как проблемите с щитовидната жлеза влияят на менструацията

Щитовидната жлеза е малка жлеза на шията, която регулира множество телесни процеси, включително репродуктивната система. Както при хипертиреоидизъм (прекомерна активност на жлезата), така и при хипотиреоидизъм (намалена активност), менструалният цикъл може да стане нередовен. Съпътстващи симптоми често са умора, тревожност, проблеми със съня и храносмилателен дискомфорт.

4. Може ли стресът да промени цикъла?

Продължителният или силен стрес може да разстрои менструацията, като я направи нередовна или дори временно отсъстваща. Стресът влияе на хормоните, свързани с репродуктивната система, макар точният механизъм все още да се изследва. Проучвания показват, че жени с повишена тревожност или депресия по-често имат по-кратки или нередовни цикли, както и по-изразени симптоми на предменструален синдром (ПМС).

Снимка: Canva

5. Как интензивните тренировки влияят на менструацията

Интензивните физически натоварвания, особено съчетани с ниско телесно тегло или бърза загуба на килограми, могат да предизвикат нередовна или липсваща менструация. Ако забележите подобна промяна, е добре да намалите интензивността или продължителността на тренировките, да се храните балансирано и да си осигурявате достатъчно калций и витамин D, които са важни за репродуктивното здраве.

Снимка: Canva

6. Могат ли лекарствата да предизвикат по-ранна менструация

Някои медикаменти могат да разбъркат цикъла, най-често това са хормонални контрацептиви като таблетки, импланти или инжекции, докато хормоналните вътрематочни средства понякога водят до по-лека или липсваща менструация. Лекарства за епилепсия и някои медикаменти за психичното здраве също могат да засегнат редовността на цикъла. При съмнения е добре да обсъдите с лекуващия си лекар дали приеманите медикаменти могат да са причина.

7. Хормонален дисбаланс и синдром на поликистозните яйчници

Състояние, познато у нас като синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ), е свързано с хормонален дисбаланс и повишени нива на мъжки хормони (андрогени), които могат да причинят нередовна или липсваща менструация. Освен промени в цикъла, СПКЯ може да предизвика нежелано окосмяване по лицето, метаболитни промени и затруднения при забременяване.

8. Първична овариална недостатъчност: рядка, но възможна причина

Първичната овариална недостатъчност настъпва, когато яйчниците спрат да отделят яйцеклетки преди 40-годишна възраст. Освен затруднения при забременяване, състоянието може да предизвика нередовна менструация, горещи вълни и нощно изпотяване. То засяга едва 1-2% от жените под 40 години и изисква диагностика от специалист.

9. Как хипофизата се отразява на менструалния цикъл

Хипофизата е малка жлеза в основата на мозъка, която отделя хормони, регулиращи различни телесни функции. Проблем като прoлактин-секретиращ тумор на хипофизата може да доведе до прекомерно отделяне на хормона пролактин, а това от своя страна - до нередовна или липсваща менструация. Подобни проблеми обикновено се повлияват добре от лечение с медикаменти или операция, но изискват точна диагноза.

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10. Ендометриозата и връзката ѝ с менструалния цикъл

При ендометриоза тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката, върху близки органи. Състоянието засяга около 10% от жените с менструация и може да предизвика силно болезнени, обилни или нередовни цикли, болка по време на полов акт, както и дискомфорт при уриниране. Кървенето между циклите, характерно за ендометриозата, понякога погрешно се приема за подранила менструация.

Как да проследявате цикъла си

Ако забелязвате чести промени в менструацията, воденето на дневник за цикъла в продължение на няколко месеца може да ви помогне да разберете какво се случва с тялото ви. Полезно е да записвате:

датата на началото и края на менструацията;

интензивността на кървенето всеки ден;

симптоми като промени в настроението, спазми, главоболие или апетит;

промени във вагиналната секреция.

Проследяването често разкрива, че цикълът просто е в естествената граница на нормата, а тя може да варира от 24 до 38 дни.

Снимка: Canva

Кога да посетите лекар

Между 14% и 25% от жените изпитват нередовни цикли постоянно, а една или две подранили менструации обикновено не са повод за притеснение, особено ако следващият цикъл се върне към нормалния си ритъм. Ако обаче забележите няколко нередовни цикъла подред, силна болка, затруднения при забременяване или необичайно обилно или оскъдно кървене, е добре да потърсите консултация с гинеколог.

При визитата специалистът може да разпита за продължителността и симптомите на цикъла ви, да направи гинекологичен преглед, да назначи ехографско изследване или кръвни изследвания, за да провери хормоналния ви баланс.

Подранилата менструация в повечето случаи е временно явление, свързано със стрес, тренировки или естествени хормонални промени в определени етапи от живота, като пубертет или перименопауза. Когато обаче нередовностите се повтарят или са придружени от други симптоми, те могат да сочат към състояние като проблем с щитовидната жлеза, СПКЯ или ендометриоза, което изисква медицинска преценка. Ако цикълът ви редовно се променя без ясна причина, консултирайте се с Вашия лекар за точна диагноза и подходящи стъпки напред.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници