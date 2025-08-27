Защо детето го боли корем? Петте най-чести причини

„Боли ме коремът”. Това твърдение е сред най-честите оплаквания при деца в училищна възраст и в началото на тийнейджърските години.

Епизодичната болка е част от ежедневието, но когато се повтаря, е важно да познаваме основните причини – и да знаем кога да се обърнем към специалист. Ето и най-честите причини, събрани от авторитетното издание medicalexpress.

Запек

Дори когато детето ходи до тоалетна всеки ден, изпражненията могат да бъдат твърди, оскъдни или изхождането да бъде трудно. Запекът често съпътства периода на приучаване към гърне, смяната на режима или съзнателното „задържане“ на изпражненията.

За какво да наблюдавате: По-малко от три изхождания седмично, подут корем, напъване или болка преди и след тоалетна.

Хранителна непоносимост

Мляко, глутен, изкуствени добавки, както и прекалено мазни или сладки храни могат да причинят газове, крампи и подуване.

За какво да наблюдавате: Връзка между определени храни и симптоми като коремна болка, диария или кожни промени след хранене.

Инфекции и стомашни вируси

Вирусите и бактериите могат рязко да нарушат комфорта на храносмилателната система. Повечето „стомашни грипове“ минават сами, но хидратацията остава изключително важно.

Снимка: iStock

За какво да наблюдавате: Внезапно повръщане, диария, повишена температура, умора или признаци на обезводняване (суха уста, оскъдни мокри пелени, тъмна урина).

Стрес, тревожност и връзката „черва–мозък"

Мит е, че стресът води до „измислени“ болки. „Червата и мозъкът са тясно свързани – емоциите могат да предизвикат реална физическа болка, гадене или промени в изхождането“, подчертава д-р Аджай Рана, от Центъра по неврогастроентерология към Детската болница на Университета в Рочестър. „Както главоболието се отключва от стрес, така и коремната болка.“

За какво да наблюдавате: Болка, която се засилва преди училище или извънкласни дейности, проблеми със съня, промени в поведението.

Разстройства на стомашно-чревния мотилитет

При част от децата движението на храната през храносмилателния тракт може да бъде нарушено. Най-чести са хроничният запек и енкопрезата, но се срещат и нарушения в гълтането (ахалазия), бавно изпразване на стомаха (гастропареза) или болестта на Хиршпрунг. „Диагнозата обикновено изисква оценка от детски гастроентеролог“, допълва д-р Рана.

Снимка: iStock

За какво да наблюдавате: Силен запек, гадене, повръщане, ранно засищане, дискомфорт зад гръдната кост при преглъщане, симптоми, продължаващи седмици въпреки диета и промяна на режима.

Как да помогнете при болка в корема?

При леки болки, домашните средства могат да бъдат добра първа стъпка. Тези прости решения често помагат за облекчаване на дискомфорта, без да е необходим лекар. Те осигуряват комфорт и могат да предотвратят влошаването на проблема.

Повечето болки в стомаха няма да продължат повече от час или два и често можете да помогнете на детето си да се почувства по-добре, като опитате тези съвети:

Накарайте детето да легне и да си почине.

Поставете топъл компрес или нагряваща подложка върху корема му.

Нежно масажирайте корема, което може да помогне с газове и лошо храносмилане.

Давайте малки глътки вода.

Консултирайте се с лекар, преди да давате каквито и да е лекарства без рецепта. Ибупрофенът, например, може допълнително да разстрои стомаха.

Ако лошото храносмилане се появява често, водете дневник за храната и търсете връзки между определени храни и болки в стомаха.

Кога да потърсите лекар?

Методите по-горе са лесни за използване и могат да помогнат за облекчаване. Свържете се с педиатър, ако детето има:

Силна или продължителна болка (повече от няколко дни);

Продължително повръщане или диария;

Кръв в изпражненията;

Зелено или жлъчно повръщане;

Подут или твърд корем;

Висока температура, съпроводена с коремна болка;

Необяснима загуба на тегло или забавен растеж;

Болка, която буди детето през нощта;

Поведенчески промени или нежелание да ходи на училище.

Снимка: iStock

Какво може да помогне за предотвратяване на стомашни болки?

Има начини да се избегнат болките в корема. Насърчавайте децата да:

Избягват преяждане или хранене непосредствено преди лягане.

Никога да не споделят прибори, чаши, сламки и др.

Пият повече течности, да ядат богати на фибри храни като плодове и зеленчуци.

Намаляват мазни храни като пържени картофи и бургери.

Мият ръцете си добре и често, особено преди хранене и след тоалетна.

Спят достатъчно и говорят за притесненията си, за да се справят със стреса.

Доверете се на инстинкта си

Най-честата причина за детска коремна болка е т.нар. функционална абдоминална болка, при която не се открива структурен проблем. Все пак, ако оплакванията зачестяват и нарушават ежедневието, не отлагайте консултацията. Ранната оценка носи спокойствие – или помага бързо да стигнете до корена на проблема.