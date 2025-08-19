Знаете ли кога започва първата ви менструация? Този, привидно прост въпрос, може да се окаже много по-важен за дългосрочното ви здраве, отколкото сте мислили.

Новите научни данни показват, че времето на половото съзряване и първото раждане оказват значително влияние върху цялостното здраве на жената през живота ѝ.

Обширно проучване на университета „Бък“, публикувано в научното списание eLife, анализира здравните данни на близо 200 000 жени от Британската биобанка. Резултатите са поразителни: момичетата, които преминават през пубертета преди 11-годишна възраст, или жените, които раждат преди 21 години, имат двойно по-висок риск от развитие на диабет тип 2, сърдечна недостатъчност и затлъстяване.

Още по-притеснителни са данните за тежките метаболитни нарушения, при тези жени рискът се увеличава четири пъти, съобщава News Medical.

Защо се случва това?

Според водещия изследовател проф. Панкадж Капахи, „генетичните фактори, които благоприятстват ранното възпроизводство, носят със себе си значителни биологични „разходи“ по-късно в живота, включително ускорено остаряване и заболяване“.

Снимка: Canva

Това се обяснява с теорията за антагонистичната плейотропия, еволюционна концепция, според която характеристиките, които са полезни в младостта, могат да имат негативни последици в зрялата възраст.

Изследователите идентифицират 126 генетични маркера, които участват в този процес, много от които са свързани с добре познатите пътища на дълголетието в човешкия организъм.

Ролята на теглото

Едно от ключовите откритие е, че ранният пубертет допринася за по-висок индекс на телесна маса (BMI), който от своя страна увеличава риска от метаболитни заболявания.

„Можем да си представим, че подобряването на способността за усвояване на хранителни вещества би било от полза за потомството, но ако хранителните вещества са в изобилие, това може да увеличи риска от затлъстяване и диабет“, обяснява проф. Капахи.

Особено важно е да се отбележи, че според изследванията възрастта, на която момичетата получават първата си менструация, се е понижила с около три месеца на всяко десетилетие от 1970-те години насам. Въпреки че точните причини не са напълно ясни, учените смятат, че затлъстяването може да играе важна роля в този процес.

Снимка: Canva

Практически съвети за профилактика

Въпреки че не можем да променим генетичното си наследство, разбирането на тези връзки ни дава възможност да вземем информирани решения относно здравето си:

За родители на момичета:

Насърчавайте здравословно хранене и редовна физическа активност.

Следете внимателно теглото на детето си.

Консултирайте се с лекар, ако забележите ранни признаци на полово съзряване.

За жени с ранен пубертет или рано първо раждане:

Редовни медицински прегледи са особено важни.

Поддържайте здравословно тегло.

Внимавайте с кръвната захар и кръвното налягане.

Обсъдете с лекаря си индивидуална програма за превенция.

Нова перспектива пред медицината

Проф. Капахи подчертава значимостта на откритието за общественото здраве: „Въпреки че жените рутинно се питат за менструационната и репродуктивната им история, когато получават медицинска помощ, тази информация рядко се отразява в грижата, която получават извън гинекологията“.

Това проучване отваря врата за персонализирани здравни стратегии, които могат да помогнат за намаляване на рисковете, свързани с рания пубертет.

Времето на полово съзряване може да не се контролира от нас, но разбирането на неговото въздействие върху здравето ни дава сила. Чрез подходящи превантивни мерки, редовни прегледи и здравословен начин на живот жените могат да намалят риска от дългосрочни здравословни проблеми.

Ако попадате в групата с повишен риск, не се притеснявайте, вземете мерки още днес за по-здравословно утре.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.