Малка бучка на корема е един от първите признаци на невробластом, тип рак, който засяга предимно деца под 5-годишна възраст и представлява около 15% от всички детски онкологични заболявания

Въпреки тревожната статистика, ранното разпознаване на симптомите може да направи огромна разлика за изхода от болестта. Ето какво трябва да знае всеки родител.

Какво е невробластом?

Невробластомът при деца е злокачествен тумор, който се развива от незрели нервни клетки, така наречените неврабласти, принадлежащи към симпатиковата нервна система

Снимка: Canva

Тези клетки нормално узряват и се превръщат в зрели нервни клетки. Когато обаче остават недоразвити и продължават да се делят безконтролно, може да се образува тумор.

Според данни на Американското дружество по онкология, повечето случаи се диагностицират между 1 и 2-годишна възраст, като до 5-годишна възраст се регистрират по-голямата част от всички новооткрити случаи.

Детски рак: Стадият при диагностика определя шансовете за оцеляване

Къде се развива туморът?

Невробластомите могат да се формират навсякъде, където има незрели симпатикови нервни клетки. Най-честата локализация е тумор на надбъбречната жлеза, жлезите, намиращи се върху бъбреците. Освен там, туморите могат да се развият в:

  • Корема и таза
  • Гръдния кош
  • Шията
  • Гръбначния стълб

Какви са симптоми на невробластом

Симптомите на невробластом варират в зависимост от локализацията и стадия на тумора. При леките форми единственият признак може да бъде коремна маса при деца, усетена случайно при докосване. При по-напредналите случаи симптоматиката е по-изразена.

Чести симптоми, за които трябва да следите:

  • Бучка или маса под кожата, на врата, корема или гърба
  • Болка в корема, гърдите или таза
  • Тъмни кръгове около очите (т.нар. "очи на миещата мечка")
  • Промени в очите, провисващ клепач, неравни зеници, изпъкнали очни ябълки
  • Болки в костите и ставите
  • Диария или запек
  • Затруднено дишане
  • Необяснима загуба на тегло и умора
  • Висока темепература
  • Лесно образуване на синини или кървене

Проф. Фунда Чорапчъоглу: Все още не знаем какво води до появата на рак при децата (ВИДЕО)

Важно: Ако забележите каквато и да е необичайна бучка или промяна в поведението и здравето на детето, потърсете лекар. В повечето случаи симптомите не са свързани с рак, но ранната диагностика на невробластом може да предотврати усложнения и да намали нуждата от интензивно лечение.

Причини и рискови фактори

Според публикации в National Cancer Institute и PMC (PubMed Central), генетичните мутации при деца са в основата на развитието на невробластом. Мутацията кара клетките да се делят неконтролируемо и блокира нормалния им растеж.

Снимка: Canva

Сред известните гени, свързани с невробластом, са MYCN, ALK и PHOX2B. Наследственият фактор играе роля, деца с фамилна история на заболяването са изложени на по-висок риск. В много случаи обаче мутацията настъпва спонтанно, без ясна причина.

Комбинацията от диета и лекарства прекъсва растежа на детски рак

Диагностика на невробластом

Процесът на диагностика на невробластом включва няколко етапа:

  • Физически преглед и анамнеза, лекарят оценява симптомите и фамилната история
  • Образна диагностика, рентген, ехография, КТ или ЯМР за локализиране на тумора
  • Биопсия,  вземане на тъканна проба за микроскопско изследване
  • Допълнителни тестове за определяне на стадия и дали ракът се е разпространил

Лечение на рак при деца: Какви са възможностите?

Лечението на невробластом зависи от стадия на тумора, възрастта на детето и общото му здравословно състояние. Специалистите в областта на детската онкология прилагат три основни подхода:

Хирургия

При тумори, открити в ранен стадий и локализирани в едно място, хирургичното отстраняване може да е достатъчно. Когато туморът е близо до жизненоважни органи като гръбначния мозък, пълното му отстраняване може да не е възможно.

Лъчетерапия

Използва се насочен лъч с висока енергия за унищожаване на раковите клетки. Прилага се предимно при по-напреднали форми на заболяването.

Комбинацията от диета и лекарства прекъсва растежа на детски рак

Химиотерапия за деца

Химиотерапията включва медикаменти, приети през устата или инжектирани интравенозно, които атакуват бързо делящите се ракови клетки в целия организъм. Тя е особено ефективна при тумори в гръдния кош и гръбначния стълб, където хирургичният достъп е ограничен.

Как да се справите с диагнозата?

Получаването на онкологична диагноза за дете е огромен удар за цялото семейство. Нормално е да изпитвате шок, страх и объркване. Ето как можете да потърсите подкрепа:

Снимка: Canva

  • Групи за подкрепа на родители на деца с онкологични заболявания
  • Разговор с близки за емоционална и практическа помощ
  • Психологическа подкрепа за справяне с тревожността и стреса
  • Информационни ресурси и програми за деца с животозастрашаващи заболявания

Невробластомът при деца е сериозно, но в много случаи успешно лечимо онкологично заболяване. Туморите се развиват от незрели нервни клетки и засягат предимно деца под 5-годишна възраст. 

https://svetatnazdraveto.bg/ot-predavaneto/videos/kakva-e-vrazkata-mezhdu-detskoto-zatlastjavane-i-onkologichnite-zaboljavanija.html

Ранното разпознаване на симптоми, като необяснима бучка, тъмни кръгове около очите или необяснима загуба на тегло и своевременното посещение при лекар могат да окажат решаващо влияние върху изхода от болестта. При нисък и среден риск шансовете за пълно оздравяване са много високи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници

  1. Althoff K, Beckers A, Bell E, et al. MYCN-обусловен миши модел на невробластом като подобрен инструмент за предклинични изследвания. Oncogene. 2015. verywellhealth.com

  2. Tsubota S, Kadomatsu K. Произход и механизми на невробластома. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

  3. Американско дружество по онкология. Невробластом — общ преглед. cancer.org

  4. Американско дружество по онкология. Признаци и симптоми на невробластом. cancer.org

  5. Американско дружество по онкология. Причини, рискови фактори и превенция на невробластом. cancer.org

  6. Ackermann S, Cartolano M, et al. Механизъм за хромозомна нестабилност при невробластом с висок риск. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

  7. Vo KT, et al. Биологични и клинични характеристики на невробластом при юноши и млади възрастни. PubMed. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

  8. Американско дружество по онкология. Диагностика на невробластом. cancer.org

  9. Американско дружество по онкология. Лечение на невробластом. cancer.org

  10. Matthay KK, et al. Невробластом. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

  11. Американско дружество по онкология. Хирургия при невробластом. cancer.org

  12. Американско дружество по онкология. Лъчетерапия при невробластом. cancer.org

  13. Американско дружество по онкология. Стадиране на невробластом. cancer.org

  14. Американско дружество по онкология. Степени на преживяемост при невробластом. cancer.org