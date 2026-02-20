Малка бучка на корема е един от първите признаци на невробластом, тип рак, който засяга предимно деца под 5-годишна възраст и представлява около 15% от всички детски онкологични заболявания.
Въпреки тревожната статистика, ранното разпознаване на симптомите може да направи огромна разлика за изхода от болестта. Ето какво трябва да знае всеки родител.
Какво е невробластом?
Невробластомът при деца е злокачествен тумор, който се развива от незрели нервни клетки, така наречените неврабласти, принадлежащи към симпатиковата нервна система.
Тези клетки нормално узряват и се превръщат в зрели нервни клетки. Когато обаче остават недоразвити и продължават да се делят безконтролно, може да се образува тумор.
Според данни на Американското дружество по онкология, повечето случаи се диагностицират между 1 и 2-годишна възраст, като до 5-годишна възраст се регистрират по-голямата част от всички новооткрити случаи.
Къде се развива туморът?
Невробластомите могат да се формират навсякъде, където има незрели симпатикови нервни клетки. Най-честата локализация е тумор на надбъбречната жлеза, жлезите, намиращи се върху бъбреците. Освен там, туморите могат да се развият в:
- Корема и таза
- Гръдния кош
- Шията
- Гръбначния стълб
Какви са симптоми на невробластом
Симптомите на невробластом варират в зависимост от локализацията и стадия на тумора. При леките форми единственият признак може да бъде коремна маса при деца, усетена случайно при докосване. При по-напредналите случаи симптоматиката е по-изразена.
Чести симптоми, за които трябва да следите:
- Бучка или маса под кожата, на врата, корема или гърба
- Болка в корема, гърдите или таза
- Тъмни кръгове около очите (т.нар. "очи на миещата мечка")
- Промени в очите, провисващ клепач, неравни зеници, изпъкнали очни ябълки
- Болки в костите и ставите
- Диария или запек
- Затруднено дишане
- Необяснима загуба на тегло и умора
- Висока темепература
- Лесно образуване на синини или кървене
Важно: Ако забележите каквато и да е необичайна бучка или промяна в поведението и здравето на детето, потърсете лекар. В повечето случаи симптомите не са свързани с рак, но ранната диагностика на невробластом може да предотврати усложнения и да намали нуждата от интензивно лечение.
Причини и рискови фактори
Според публикации в National Cancer Institute и PMC (PubMed Central), генетичните мутации при деца са в основата на развитието на невробластом. Мутацията кара клетките да се делят неконтролируемо и блокира нормалния им растеж.
Сред известните гени, свързани с невробластом, са MYCN, ALK и PHOX2B. Наследственият фактор играе роля, деца с фамилна история на заболяването са изложени на по-висок риск. В много случаи обаче мутацията настъпва спонтанно, без ясна причина.
Диагностика на невробластом
Процесът на диагностика на невробластом включва няколко етапа:
- Физически преглед и анамнеза, лекарят оценява симптомите и фамилната история
- Образна диагностика, рентген, ехография, КТ или ЯМР за локализиране на тумора
- Биопсия, вземане на тъканна проба за микроскопско изследване
- Допълнителни тестове за определяне на стадия и дали ракът се е разпространил
Лечение на рак при деца: Какви са възможностите?
Лечението на невробластом зависи от стадия на тумора, възрастта на детето и общото му здравословно състояние. Специалистите в областта на детската онкология прилагат три основни подхода:
Хирургия
При тумори, открити в ранен стадий и локализирани в едно място, хирургичното отстраняване може да е достатъчно. Когато туморът е близо до жизненоважни органи като гръбначния мозък, пълното му отстраняване може да не е възможно.
Лъчетерапия
Използва се насочен лъч с висока енергия за унищожаване на раковите клетки. Прилага се предимно при по-напреднали форми на заболяването.
Химиотерапия за деца
Химиотерапията включва медикаменти, приети през устата или инжектирани интравенозно, които атакуват бързо делящите се ракови клетки в целия организъм. Тя е особено ефективна при тумори в гръдния кош и гръбначния стълб, където хирургичният достъп е ограничен.
Как да се справите с диагнозата?
Получаването на онкологична диагноза за дете е огромен удар за цялото семейство. Нормално е да изпитвате шок, страх и объркване. Ето как можете да потърсите подкрепа:
- Групи за подкрепа на родители на деца с онкологични заболявания
- Разговор с близки за емоционална и практическа помощ
- Психологическа подкрепа за справяне с тревожността и стреса
- Информационни ресурси и програми за деца с животозастрашаващи заболявания
Невробластомът при деца е сериозно, но в много случаи успешно лечимо онкологично заболяване. Туморите се развиват от незрели нервни клетки и засягат предимно деца под 5-годишна възраст.
Ранното разпознаване на симптоми, като необяснима бучка, тъмни кръгове около очите или необяснима загуба на тегло и своевременното посещение при лекар могат да окажат решаващо влияние върху изхода от болестта. При нисък и среден риск шансовете за пълно оздравяване са много високи.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източници
- Althoff K, Beckers A, Bell E, et al. MYCN-обусловен миши модел на невробластом като подобрен инструмент за предклинични изследвания. Oncogene. 2015. verywellhealth.com
- Tsubota S, Kadomatsu K. Произход и механизми на невробластома. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- Американско дружество по онкология. Невробластом — общ преглед. cancer.org
- Американско дружество по онкология. Признаци и симптоми на невробластом. cancer.org
- Американско дружество по онкология. Причини, рискови фактори и превенция на невробластом. cancer.org
- Ackermann S, Cartolano M, et al. Механизъм за хромозомна нестабилност при невробластом с висок риск. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- Vo KT, et al. Биологични и клинични характеристики на невробластом при юноши и млади възрастни. PubMed. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Американско дружество по онкология. Диагностика на невробластом. cancer.org
- Американско дружество по онкология. Лечение на невробластом. cancer.org
- Matthay KK, et al. Невробластом. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- Американско дружество по онкология. Хирургия при невробластом. cancer.org
- Американско дружество по онкология. Лъчетерапия при невробластом. cancer.org
- Американско дружество по онкология. Стадиране на невробластом. cancer.org
- Американско дружество по онкология. Степени на преживяемост при невробластом. cancer.org