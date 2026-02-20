Малка бучка на корема е един от първите признаци на невробластом, тип рак, който засяга предимно деца под 5-годишна възраст и представлява около 15% от всички детски онкологични заболявания.

Въпреки тревожната статистика, ранното разпознаване на симптомите може да направи огромна разлика за изхода от болестта. Ето какво трябва да знае всеки родител.

Какво е невробластом?

Невробластомът при деца е злокачествен тумор, който се развива от незрели нервни клетки, така наречените неврабласти, принадлежащи към симпатиковата нервна система.

Снимка: Canva

Тези клетки нормално узряват и се превръщат в зрели нервни клетки. Когато обаче остават недоразвити и продължават да се делят безконтролно, може да се образува тумор.

Според данни на Американското дружество по онкология, повечето случаи се диагностицират между 1 и 2-годишна възраст, като до 5-годишна възраст се регистрират по-голямата част от всички новооткрити случаи.

Къде се развива туморът?

Невробластомите могат да се формират навсякъде, където има незрели симпатикови нервни клетки. Най-честата локализация е тумор на надбъбречната жлеза, жлезите, намиращи се върху бъбреците. Освен там, туморите могат да се развият в:

Корема и таза

Гръдния кош

Шията

Гръбначния стълб

Какви са симптоми на невробластом

Симптомите на невробластом варират в зависимост от локализацията и стадия на тумора. При леките форми единственият признак може да бъде коремна маса при деца, усетена случайно при докосване. При по-напредналите случаи симптоматиката е по-изразена.

Чести симптоми, за които трябва да следите:

Бучка или маса под кожата , на врата, корема или гърба

Болка в корема, гърдите или таза

Тъмни кръгове около очите (т.нар. "очи на миещата мечка")

Промени в очите, провисващ клепач, неравни зеници, изпъкнали очни ябълки

Болки в костите и ставите

Диария или запек

Затруднено дишане

Необяснима загуба на тегло и умора

Висока темепература

Лесно образуване на синини или кървене

Важно: Ако забележите каквато и да е необичайна бучка или промяна в поведението и здравето на детето, потърсете лекар. В повечето случаи симптомите не са свързани с рак, но ранната диагностика на невробластом може да предотврати усложнения и да намали нуждата от интензивно лечение.

Причини и рискови фактори

Според публикации в National Cancer Institute и PMC (PubMed Central), генетичните мутации при деца са в основата на развитието на невробластом. Мутацията кара клетките да се делят неконтролируемо и блокира нормалния им растеж.

Снимка: Canva

Сред известните гени, свързани с невробластом, са MYCN, ALK и PHOX2B. Наследственият фактор играе роля, деца с фамилна история на заболяването са изложени на по-висок риск. В много случаи обаче мутацията настъпва спонтанно, без ясна причина.

Диагностика на невробластом

Процесът на диагностика на невробластом включва няколко етапа:

Физически преглед и анамнеза , лекарят оценява симптомите и фамилната история

Образна диагностика , рентген, ехография, КТ или ЯМР за локализиране на тумора

Биопсия , вземане на тъканна проба за микроскопско изследване

Допълнителни тестове за определяне на стадия и дали ракът се е разпространил

Лечение на рак при деца: Какви са възможностите?

Лечението на невробластом зависи от стадия на тумора, възрастта на детето и общото му здравословно състояние. Специалистите в областта на детската онкология прилагат три основни подхода:

Хирургия

При тумори, открити в ранен стадий и локализирани в едно място, хирургичното отстраняване може да е достатъчно. Когато туморът е близо до жизненоважни органи като гръбначния мозък, пълното му отстраняване може да не е възможно.

Лъчетерапия

Използва се насочен лъч с висока енергия за унищожаване на раковите клетки. Прилага се предимно при по-напреднали форми на заболяването.

Химиотерапия за деца

Химиотерапията включва медикаменти, приети през устата или инжектирани интравенозно, които атакуват бързо делящите се ракови клетки в целия организъм. Тя е особено ефективна при тумори в гръдния кош и гръбначния стълб, където хирургичният достъп е ограничен.

Как да се справите с диагнозата?

Получаването на онкологична диагноза за дете е огромен удар за цялото семейство. Нормално е да изпитвате шок, страх и объркване. Ето как можете да потърсите подкрепа:

Снимка: Canva

Групи за подкрепа на родители на деца с онкологични заболявания

Разговор с близки за емоционална и практическа помощ

Психологическа подкрепа за справяне с тревожността и стреса

Информационни ресурси и програми за деца с животозастрашаващи заболявания

Невробластомът при деца е сериозно, но в много случаи успешно лечимо онкологично заболяване. Туморите се развиват от незрели нервни клетки и засягат предимно деца под 5-годишна възраст.

Ранното разпознаване на симптоми, като необяснима бучка, тъмни кръгове около очите или необяснима загуба на тегло и своевременното посещение при лекар могат да окажат решаващо влияние върху изхода от болестта. При нисък и среден риск шансовете за пълно оздравяване са много високи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

