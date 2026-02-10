Ранната диагностика може да бъде разликата между живот и смърт за дете с онкологично заболяване. Ново мащабно международно проучване установява за първи път с научна точност, че стадият на тумора при поставяне на диагнозата е ключов фактор, обясняващ защо преживяемостта при детски рак се различава значително между отделните европейски региони.

Резултатите поставят под въпрос ефективността на системите за ранно разпознаване на онкологичните заболявания при деца в редица държави, включително Великобритания и Ирландия.

Какво показва изследването

Проучването, публикувано в престижното списание JAMA Network Open, е проведено от учени от Университетски колеж Лондон (UCL) и Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori в Милано. Анализирани са данни за 9 883 деца от 73 популационни ракови регистъра в 27 страни, диагностицирани между 2014 и 2017 г.

Изследването обхваща шест вида рак при деца:

Невробластом – тумор на надбъбречната жлеза

Тумор на Вилмс – рак на бъбрека

Медулобластом – мозъчен тумор

Остеосарком – костен тумор

Сарком на Юинг – костен тумор

Рабдомиосарком – мускулен тумор

Ключовото откритие е, че при всичките шест вида тригодишната преживяемост е пряко свързана с напредналостта на заболяването в момента на диагностицирането. Колкото по-напреднал стадий, толкова по-ниски шансове за оцеляване.

Регионални различия: Кои страни изостават

Невробластом: Великобритания и Ирландия с тревожни данни

Използвайки Централна Европа като референтна точка, изследователите установяват статистически значими разлики в преживяемостта за четири от шестте вида рак. При невробластома децата във Великобритания и Ирландия имат по-ниска преживяемост и тази разлика се обяснява именно с по-късното поставяне на диагнозата. С други думи: не лечението е проблемът, а закъснялото разпознаване на болестта.

Сарком на Юинг: Проблемът не е само в стадирането

При саркома на Юинг ситуацията е по-сложна. В Източна Европа и във Великобритания и Ирландия по-ниската преживяемост в сравнение с Централна Европа не може да се обясни единствено с по-късната диагноза. Разликата се проявява само при пациенти с метастази, което насочва към различни подходи в лечението и различен достъп до специализирани грижи като допълнителни фактори, изискващи задълбочено проучване.

Нов стандарт за събиране на данни

Един от най-значимите приноси на проекта BENCHISTA (International Benchmarking of Childhood Cancer Survival by Stage) е въвеждането на унифицирана методология за стадиране на тумори в националните ракови регистри. Чрез 18-месечни преговори, 23 европейски държави, заедно с Бразилия, Канада, Австралия и Япония, приемат стандартизирани правила за събиране на данни, базирани на Toronto Childhood Cancer Stage Guidelines – международно признати насоки, разработени през 2010-те години.

Изискването е поне 90% от случаите на детски рак в дадена страна да имат записан стадий на тумора, и то по сравним начин. Именно тази стандартизация позволява за първи път надеждно международно сравнение на преживяемостта.

Какво означава това за родителите и лекарите

Според проф. Кати Причард-Джоунс от UCL Great Ormond Street Institute of Child Health: „Диагностицирането на рака по-рано и точното определяне на степента на разпространението му могат да направят реална разлика за оцеляването на много деца."

Д-р Лаура Бота, водещ автор на изследването, подчертава, че резултатите трябва да насочат здравните политики: „В някои страни педиатричните тумори се диагностицират на по-напреднал стадий в сравнение с групата европейски страни с най-добри практики – това ясно влияе на прогнозата."

Организацията CCLG (The Children & Young People's Cancer Association) вече предприема стъпки в отговор на тези данни. Кампанията Child Cancer Smart е насочена към обучение на личните лекари за по-бързо разпознаване на симптомите на рак при децата, както и към информиране на родителите за тревожните сигнали.

Следващата фаза на проекта BENCHISTA ще изследва петгодишната преживяемост, стандартният епидемиологичен показател за резултатите при ракови заболявания и ще анализира допълнителни фактори като разлики в лечебните протоколи и достъпа до специализирани онкологични центрове.

Международното проучване BENCHISTA предоставя за първи път популационни, непредубедени доказателства, че при определени видове детски рак закъснялата диагноза е пряката причина за по-ниската преживяемост в някои страни.

В същото време изследването признава, че тя не е единственото решение, различията в достъпа до специализирани грижи и в прилаганите терапевтични подходи също играят роля. Следващата стъпка е да се разберат и адресират тези системни разлики, за да получи всяко дете с рак, независимо от страната, в която живее, равен шанс за оцеляване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

