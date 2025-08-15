С напредъка на онкологичната терапия все повече деца и младежи преодоляват рака, но тяхната победа крие отложени последици.

Първото по рода си изследване проследява пациенти достигнали 50-годишна възраст, и показва, че именно те са изложени на съществен риск от нови злокачествени заболявания и хронични сърдечни усложнения.

City of Hope, един от водещите центрове за онкологични изследвания и лечение в Съединените щати, публикува данни, които променят представата за дългосрочното здраве на оцелелите от детски рак.

Тревожни резултати от мащабно изследване

Екип от учени анализира национална база данни с близо 40 000 пациенти, диагностицирани с рак преди навършване на 21-годишна възраст.

Проследени са онези, които доживяват 50 години и резултатите им са сравнени, както с общата популация, така и със здравето на техните братя и сестри.

Резултатите са тревожни: Оцелелите имат 5 пъти по-висока смъртност от вторичен рак след 50-годишна възраст. Сърдечните заболявания се проявяват много по-рано – на 55 години, в сравнение със здравите им братя и сестри на 70.

Снимка: Canva

„Нашето проучване подчертава необходимостта от партньорство между пациента, личния му лекар и програмите за проследяване на оцелели от рак, за да се осигури навременен скрининг и превенция на вторични заболявания“, коментира водещият изследването д-р Руша Бхандари, детски хематолог-онколог, цитиран от news-medical.

Данни за преживелите рак на по-ранна възраст

Повторни тумори – хората, преборили рак в детството, са пет пъти по-застрашени да починат от вторични тумори след 50-годишна възраст в сравнение с връстниците си.

Сърдечносъдови заболявания – на 55 години бившите пациенти имат по-често сърдечни проблеми, отколкото 70-годишните им братя и сестри.

Снимка: Unsplash

Физическа крехкост – отчетени са повече затруднения при физическо усилие и по-лошо общо здравословно състояние.

Ментално здраве – изследването носи добра новина: честотата на психични разстройства не се различава значимо от тази при техните връстници.

Психичното здраве – положителна изненада

За разлика от физическите усложнения, изследването не открива по-висока честота на психологически разстройства сред 50-годишните оцелели.

„Това може да отразява изключителната устойчивост и позитивизъм на нашите пациенти“, подчертава д-р Бхандари.

Защо ракът може да се завърне?

Проучването се основава на лечебни практики, използвани през 70-те и 80-те години на миналия век. Оттогава са постигнати огромни подобрения, включително забавяне или избягване на лъчетерапия в полза на таргетни лекарства за рак и нововъзникващи лечения като имунотерапия и прецизна онкология.

„Лъчевата терапия уврежда ДНК на клетките и може да предизвика мутации, водещи до нови тумори“, обяснява д-р Саро Арменян, старши автор в изследването пред medicalexpress.

Необходимост от адаптирани насоки за проследяване

Данните сочат, че именно облъчването, а не химиотерапията, доминира като фактор за късни усложнения. Специалистите подчертават, че ранният и по-чест скрининг може да обърне негативната тенденция:

Мамографска профилактика при жени, облъчвани в областта на гърдите, години преди обичайно препоръчваната възраст

Колоноскопия в по-млада възраст при пациенти, получавали абдоминално или тазово облъчване

Ежегодни кардиологични прегледи за откриване на скрита сърдечна недостатъчност

Насоки за бъдещето

Победата над детския рак е само първата стъпка. Преживелите стават възрастни, които имат нужда от продължаваща грижа, за да запазят качеството си на живот и след полувековен юбилей. Според авторите са необходими:

Тясна координация между първичната медицинска помощ и специализираните програми за наблюдение

Обучение на общопрактикуващи лекари за специфичните рискове в тази група

за специфичните рискове в тази група Идентифициране на рисковите групи според вида и дозата на получената терапия

Изграждане на програми за многопрофилна доживотна грижа

Предоставяне на навременна профилактика и лечение на сърдечно-съдови и онкологични усложнения

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.