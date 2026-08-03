Опитвате се да забременеете, но месеците минават без резултат? Съвременните изследвания за фертилност при жени могат да разкрият причината в около 85% от случаите. 

Експертите съветват да потърсите акушер-гинеколог или репродуктивен специалист, ако сте под 35 години и опитите за бременност без контрацепция продължават повече от 12 месеца, или ако сте над 35 и месеците са повече от 6.

Защо е важно да отидете заедно с партньора си

Инфертилитетът и стерилитетът рядко засягат само единия партньор, затова прегледът обикновено включва и двама ви. 

Лекарят ще пита за медицинска история, прекарани операции, приемани лекарства, тютюнопушене, алкохол, кофеин и контакт с токсини. Ще бъдат обсъдени и интимният живот, историята на контрацепция, прекарани полово предавани инфекции, както и особеностите на менструалния цикъл, редовност, обилност на кръвотечението и наличие на кръвни съсиреци.

Проследяване на овулация и хормонални изследвания

За да настъпи бременност, е нужно всеки месец да се отделя яйцеклетка, процес, наречен овулация. За неговата проверка се използват няколко подхода:

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  • Тест за лутеинизиращ хормон (LH), урина тест, който показва рязко покачване непосредствено преди овулация.
  • Прогестерон, кръвен тест, който при повишени стойности потвърждава, че овулацията е настъпила.
  • Базална телесна температура, леко повишение сутрин след овулация, проследявано в рамките на няколко цикъла.
  • Хормонални изследвания на щитовидната жлеза, тъй като нейни нарушения често водят до неправилен менструален цикъл.
  • FSH (фоликулостимулиращ хормон), измерва се обичайно на 3-ти ден от цикъла; високи стойности сочат по-нисък яйчников резерв.
  • Антимюлеров хормон (AMH), дава представа за оставащия яйчников резерв; много ниски нива говорят за намалени шансове за забременяване.
  • Clomiphene citrate challenge test, комбинира прием на медикамент с измерване на FSH на 3-ти и 10-ти ден, за по-точна оценка на овулаторния резерв.

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Изследвания на репродуктивните органи

Освен хормоналния баланс, е нужно матката, яйцепроводите и яйчниците да функционират правилно. Най-често използваните диагностични методи включват:

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Образни и ендоскопски изследвания

  • Цито намазка (Pap smear), открива абнормни клетки по шийката на матката, включително признаци на рак или инфекции, които могат да пречат на зачеването.
  • Хистеросалпингография (HSG), серия рентгенови снимки на маточните тръби и матката след инжектиране на контрастно багрило; открива непроходимост на яйцепроводите и аномалии в маточната кухина. Прави се веднага след менструация.
  • Трансвагинален ултразвук, чрез сонда се изследват яйчниците и матката за структурни проблеми.
  • Хистероскопия, тънка камера през шийката на матката позволява директен оглед на маточната кухина и вземане на биопсия при нужда.
  • Лапароскопия,  малка хирургична интервенция, при която се оглежда цялата тазова област и потенциално се коригират проблеми като ендометриоза.

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Други тестове, които може да срещнете

Лекарят понякога предлага и допълнителни изследвания, макар че тяхната диагностична стойност е спорна. Постколиталният тест изследва цервикалната слуз след полов акт, но проучванията все повече поставят под въпрос неговата полезност. Подобно е положението и с ендометриалната биопсия, все повече данни сочат, че тя не помага съществено при предвиждане или лечение на инфертилитет.

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Кога да очаквате отговор

Не всяка жена преминава през всички изброени тестове,  лекарят подбира комбинация според конкретната ситуация. Важно е да запомните, че след пълния диагностичен процес около 85% от двойките получават конкретна информация за причината, затрудняваща зачеването, което им позволява да направят информиран избор за следващите стъпки, включително инвитро диагностика, ако е необходимо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. WebMD. Изследвания за фертилност при жени
  2. American Academy of Family Physicians. Инфертилитет
  3. American Urological Association. Насоки при мъжки инфертилитет