Опитвате се да забременеете, но месеците минават без резултат? Съвременните изследвания за фертилност при жени могат да разкрият причината в около 85% от случаите.

Експертите съветват да потърсите акушер-гинеколог или репродуктивен специалист, ако сте под 35 години и опитите за бременност без контрацепция продължават повече от 12 месеца, или ако сте над 35 и месеците са повече от 6.

Защо е важно да отидете заедно с партньора си

Инфертилитетът и стерилитетът рядко засягат само единия партньор, затова прегледът обикновено включва и двама ви.

Лекарят ще пита за медицинска история, прекарани операции, приемани лекарства, тютюнопушене, алкохол, кофеин и контакт с токсини. Ще бъдат обсъдени и интимният живот, историята на контрацепция, прекарани полово предавани инфекции, както и особеностите на менструалния цикъл, редовност, обилност на кръвотечението и наличие на кръвни съсиреци.

Проследяване на овулация и хормонални изследвания

За да настъпи бременност, е нужно всеки месец да се отделя яйцеклетка, процес, наречен овулация. За неговата проверка се използват няколко подхода:

Тест за лутеинизиращ хормон (LH) , урина тест, който показва рязко покачване непосредствено преди овулация.

Прогестерон , кръвен тест, който при повишени стойности потвърждава, че овулацията е настъпила.

Базална телесна температура , леко повишение сутрин след овулация, проследявано в рамките на няколко цикъла.

Хормонални изследвания на щитовидната жлеза , тъй като нейни нарушения често водят до неправилен менструален цикъл.

FSH (фоликулостимулиращ хормон) , измерва се обичайно на 3-ти ден от цикъла; високи стойности сочат по-нисък яйчников резерв .

Антимюлеров хормон (AMH) , дава представа за оставащия яйчников резерв; много ниски нива говорят за намалени шансове за забременяване.

Clomiphene citrate challenge test , комбинира прием на медикамент с измерване на FSH на 3-ти и 10-ти ден, за по-точна оценка на овулаторния резерв.

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Изследвания на репродуктивните органи

Освен хормоналния баланс, е нужно матката, яйцепроводите и яйчниците да функционират правилно. Най-често използваните диагностични методи включват:

Образни и ендоскопски изследвания

Цито намазка (Pap smear), открива абнормни клетки по шийката на матката, включително признаци на рак или инфекции, които могат да пречат на зачеването.

Хистеросалпингография (HSG) , серия рентгенови снимки на маточните тръби и матката след инжектиране на контрастно багрило; открива непроходимост на яйцепроводите и аномалии в маточната кухина. Прави се веднага след менструация.

Трансвагинален ултразвук , чрез сонда се изследват яйчниците и матката за структурни проблеми.

Хистероскопия , тънка камера през шийката на матката позволява директен оглед на маточната кухина и вземане на биопсия при нужда.

Лапароскопия , малка хирургична интервенция, при която се оглежда цялата тазова област и потенциално се коригират проблеми като ендометриоза .

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Други тестове, които може да срещнете

Лекарят понякога предлага и допълнителни изследвания, макар че тяхната диагностична стойност е спорна. Постколиталният тест изследва цервикалната слуз след полов акт, но проучванията все повече поставят под въпрос неговата полезност. Подобно е положението и с ендометриалната биопсия, все повече данни сочат, че тя не помага съществено при предвиждане или лечение на инфертилитет.

Кога да очаквате отговор

Не всяка жена преминава през всички изброени тестове, лекарят подбира комбинация според конкретната ситуация. Важно е да запомните, че след пълния диагностичен процес около 85% от двойките получават конкретна информация за причината, затрудняваща зачеването, което им позволява да направят информиран избор за следващите стъпки, включително инвитро диагностика, ако е необходимо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници