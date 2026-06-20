Три часа през нощта. Термометърът показва 39 градуса. Ръцете треперят, телефонът свети от поредната отворена статия „какво да правя, ако…“.

В тези мигове грижата за детето се сблъсква с един често пренебрегван фактор, родителската тревожност. И макар да изглежда невидима, тя рядко остава скрита за детето.

Все повече специалисти насочват вниманието към много важен момент, децата са изключително възприемчиви и улавят емоционалното състояние на родителите си много преди да разберат думите им.

Научeте как се случва предаването на тревожност, защо боледуването засилва този ефект и кои спокойни, уверени стъпки помагат на цялото семейство.

Защо родителите днес са по-стресирани от всякога

Според доклад на Главния санитарен лекар на САЩ от 2024 г. родителският стрес вече се определя като въпрос на общественото здраве, защото пряко влияе върху благополучието на децата. Финансовите притеснения, балансът между работа и семейство, социалните мрежи и тревогите за здравето и безопасността на детето създават постоянно напрежение.

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Както отбелязва д-р Хулиана Алба-Суарес, детски психолог в Children's Health, „в епохата на социалните мрежи много родители постоянно се самооценяват и чувстват, че не правят достатъчно, но социалните мрежи рядко показват цялата картина“. Това чувство нерядко прераства в родителски бърнаут.

Как тревожността „преминава“ към детето

Психолозите описват няколко механизма, чрез които безпокойството на възрастния достига до детето:

Моделиране на поведение – децата подражават на родителите. Тревожният родител несъзнателно учи детето да реагира на ситуациите със страх.

Емоционална зараза – емоциите са „заразни“. Когато родителят е напрегнат, детето попива това състояние, без да разбира защо се чувства тревожно.

Прекалена протекция – свръхзагрижеността ограничава опита на детето и пречи на изграждането на устойчивост и самочувствие.

При болест този ефект се усилва. Честата смяна на терапии, трескавото търсене на информация онлайн и паниката в стресови моменти изпращат ясно послание към детето: „Случва се нещо страшно.“

Как това влияе на емоционалното здраве на детето

Според анализ, публикуван в Journal of Affective Disorders, продължителното излагане на тревожност на родителя се свързва с по-висок риск от детска тревожност и емоционални затруднения. Ефектите могат да включват:

повишен стрес и социална тревожност при деца ;

емоционална несигурност относно собствената безопасност и стабилността на средата;

ниско самочувствие при децата , когато се подчертават предимно опасностите;

затруднения в социалните взаимоотношения и доверието към другите.

Обратната страна е окуражаваща: децата се учат да управляват емоциите си именно от родителите. Затова най-силният инструмент за емоционалното здраве на детето е начинът, по който самият възрастен се справя със стреса.

Снимка: Canva

Спокойни стъпки към по-уверено родителство

Специалистите от Children's Health и психотерапевти препоръчват достъпни здравословни механизми за справяне, които не изискват много време:

Грижа за себе си – кратки разходки, дихателни упражнения, по пет дълбоки вдишвания дневно или безплатни водени медитации.

Комуникация с децата – честни разговори за емоциите, съобразени с възрастта, без да натоварват детето.

Споделена игра – само 5 минути дневно, в които детето води играта, а вие следвате. Това укрепва връзката и понижава стреса и за двамата.

Намаляване на самотата – обаждане на близък вместо съобщение, среща с други родители. Подкрепата за семейства е ключова за психичното здраве.

Професионална подкрепа – при тежка родителска тревожност консултацията със специалист е грижа, не слабост.

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Родителската тревожност е естествена част от грижата, но влиянието ѝ върху детето не бива да се подценява, особено в моменти на болест, когато детето е най-уязвимо. Когато родителят разпознае собствените си емоции, грижи се за психичното си здраве и моделира спокойствие, той дава на детето най-ценния урок: че трудностите се преодоляват с увереност, а не със страх. Спокойствието също е грижа.

„Спокойствието също е грижа“ - грижа, която включва и родителя

Фондация „За доброто“ обяви ново партньорство със Sun Wave Pharma Bulgaria и съвместната кампания „Спокойствието също е грижа“. С тази инициатива двете организации насочват вниманието към един често пренебрегван, но ключов участник в детското здравеопазване, родителя.

В основата на проект „Светулка“, освен лечебната среда, стои разбирането, че грижата се изгражда около три стълба – детето, медицинските екипи и родителя. Само когато се подпомагат всички участници, грижата може да бъде пълноценна. Когато родителят е спокоен и подкрепен, детето също се чувства по-сигурно.

В периода до 31 октомври 2026 г. всеки закупен продукт от серията StressClean се превръща в подкрепа: 1 евро от всяка опаковка се дарява за проект „Светулка“ – за по-добра, по-човешка и по-спокойна среда в детските болнични отделения в страната.

Това е силата на „продукта с кауза“, един малък личен избор, който води до реална промяна. Грижата за себе си и за децата започва с едно решение, защото спокойствието също е грижа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници