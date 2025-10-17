Световната шампионка в бягането Джоселин Бреа пробяга 10-километровия маратон Gatorade Caracas Rock в Каракас за 40 минути и 31 секунди, докато е бременна в седмия месец, пише LadyZone.

Това постижение предизвика вълна от възхищение, но и много въпроси: Безопасно ли е да се бяга маратон по време на бременност?

Може ли да се бяга по време на бременност?

Отговорът не е еднозначен. Бягането по време на бременност обикновено е безопасно, но има важни фактори, които трябва да се вземат предвид преди да обуете маратонките си, предупреждават от The Bump.

Снимка: Canva

Специалистите подчертават, че бягането е безопасно за бременни жени, при условие че са били активни бегачки преди бременността. „Освен ако жената не е високорискова или няма други анатомични проблеми, бягането е добре за жените по време на бременност, при условие че е бягала и преди това“, обяснява д-р Джим Пивърник, професор по кинезиология в Мичиганския държавен университет.

Американският колеж по акушерство и гинекология (ACOG) препоръчва на жените с неусложнени бременности да практикуват аеробни упражнения и силови тренировки преди, по време и след бременността.

Рискове и опасения при маратон по време на бременност

Сърдечна честота и кръвоснабдяване на плода

Едно от основните притеснения е дали интензивното бягане може да повлияе на кръвоснабдяването на бебето. Добрата новина е, че новите изследвания от 2023 година показват, че дори сърдечна честота над 90% от максималната може да бъде безопасна. По време на интензивно упражнение кръвоснабдяването на плода наистина намалява, но тялото използва защитни механизми, които поддържат доставката на кислород до бебето минимално засегната, пише recorefitness.

Прегряване

Рискът от прегряване на майката е загриженост главно през първия триместър и е сравнително нисък. Скорошно проучване от 2019 година установява, че дори интензивни упражнения в горещи и влажни условия не повишават основната температура на бременните спортистки до опасни нива.

Снимка: Canva

Дехидратация

Бременните жени имат по-високи нужди от течности, а дехидратацията може да доведе до сериозни усложнения, намалени нива на амниотична течност, преждевременно раждане и други. Затова е критично важно да се осигури достатъчно хидратация с електролити по време на тренировки и състезания.

Промени в начина на бягане и травми

Бременните жени наистина бягат по различен начин, с по-широка стъпка, по-дълго време на контакт със земята и наклонен напред таз. Поради това силовите тренировки са задължителни, с акцент върху укрепване на корпуса, таза и седалищните мускули.

Увреждане на тазовото дъно

Високоинтензивните упражнения обикновено са безопасни по време на бременност, ако се съчетават с правилно укрепване на тазовото дъно. Някои изследвания дори показват, че бягането подобрява силата и рефлексите на мускулите на тазовото дъно.

Преждевременно раждане или ниско тегло при раждане

Изследване от 2018 година показва, че бягането по време на бременност не увеличава риска от преждевременно раждане и ниско тегло при раждане, независимо от седмичния километраж или стадия на бременността.

Контролен списък за безопасност

Ако обмисляте да бягате маратон по време на бременност, следвайте тези препоръки:

Получете разрешение от лекаря си

Да имате предишен опит в маратони и да сте активен лекоатлет преди бременността.

Да нямате високорискова бременност.

Бягайте в лек до умерен темп, като поддържате сърдечната честота под 90% от максималната.

Осигурете правилно хидратиране и храна с електролити.

Обмислете носенето на поддържащ колан за бременни.

Правете специализирани силови тренировки.

Спрете при болка или някой от противопоказаните симптоми.

Ползи от бягането по време на бременност

Бягането по време на бременност носи множество ползи:

Снимка: Canva

Подкрепя сърдечното здраве - аеробната активност работи за сърдечносъдовата система.

Поддържа физическата форма - помага да запазите кондицията си по време на бременността.

Подобрява психичното здраве - освобождаването на ендорфини подобрява настроението.

Подготвя тялото за раждане - редовните упражнения ви правят по-силни и енергични за раждането.

Кога да избягвате бягането?

Специалистите не препоръчват да започвате с бягане, ако не сте го практикували преди бременността. Също така трябва да избягвате бягането, ако имате:

Кървене по време на бременността.

Проблеми с плацентата.

Преекламсия.

Сърдечни или белодробни заболявания.

Други усложнения на бременността.

Съвети за безопасно бягане

Д-р Ендрю Рубенстайн от Здравния център Лангоун на Нюйоркския университет подчертава: „Бременността не е време за подготовка за маратон.“ Дори и да сте активен лекоатлет преди бременността, е важно да слушате тялото си и да сте готови да адаптирате тренировките си.

Снимка: pixabay

С напредването на бременността може да се наложи да намалите дистанцията и темпото. Някои бременни спортистки намират за полезно леко да се наведат напред и да правят по-къси крачки, което намалява натиска върху тазовото дъно.

Спрете незабавно и се свържете с лекаря си, ако изпитате: кървене, течаща течност от влагалището, замаяност, припадък, гръдна болка, главоболие, мускулна слабост, болка или подуване на прасците или редовни болезнени контракции.

Случаят с Джоселин Бреа показва, че при правилните условия и подготовка, бягането на дълги дистанции по време на бременност може да бъде безопасно. Ключовите фактори са предишен опит в бягането, медицинско разрешение, разумен темп и внимателно следене на сигналите на тялото.

Новите изследвания от 2025 година дори показват, че по-дълги упражнения на издръжливост могат да бъдат полезни за бременните жени.

Винаги консултирайте се с вашия лекар преди да продължите или промените тренировъчната си програма по време на бременност. Всяка бременност е уникална и това, което работи за една жена, може да не е подходящо за друга.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.