Децата в Европа днес са физически по-слаби, по-негъвкави и по-затлъстели, отколкото техните връстници преди шест десетилетия. Това показва мащабно ново проучване, което поставя тревожна диагноза на детското здраве на континента и предупреждава, че последиците могат да съпътстват това поколение цял живот.

Изследването, публикувано в списанието Sports Medicine-Open, е дело на екип от Университета на Сарагоса. То анализира данни за 417 362 деца и юноши на възраст между 6 и 16 години от 20 европейски държави, обхващайки период от близо шест десетилетия, от 1965 до 2023 година. Резултатите очертават ясна и последователна тенденция на влошаване на физическата сила и гъвкавостта при подрастващите.

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Мускулната сила отслабва след десетилетия на промени

Данните показват различна динамика при горната и долната част на тялото. Силата на горната част на тялото бележи спад още от 70-те години на миналия век, с кратък период на относителна стабилност между 1980 и 2000 година, преди отново да поеме надолу.

При долната част на тялото, измерена чрез тестове за скок, картината е обратна в исторически план, показателите растат до началото на 80-те, но оттогава насам следват постоянен низходящ тренд.

Изследователите отбелязват, че мускулната сила при подрастващи е важен фактор не само за физическата дееспособност в момента, но и за по-здравословен състав на тялото в дългосрочен план.

Гъвкавостта показва най-тревожния резултат

Сред всички изследвани показатели именно намалената гъвкавост при децата бележи най-стръмния и продължителен спад – тенденция, която според авторите се е ускорила забележимо след 2000 година. Гъвкавостта често остава на заден план в разговорите за детско здраве, но тя е пряко свързана с двигателните умения, стойката и риска от опорно-двигателни проблеми в бъдеще.

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Повече телесни мазнини, отвъд числата на ИТМ

Проучването регистрира постоянно, линейно нарастване на телесните мазнини, като авторите подчертават, че този процес често остава подценен, когато се разчита единствено на индекса на телесна маса (ИТМ). Стандартният BMI не отчита разпределението на мазнините в тялото и може да маскира реалния риск за здравето, особено в контекста на нарастващата превенция на детското затлъстяване.

Кардиореспираторната издръжливост – слаб проблясък на надежда

Кардиореспираторната издръжливост, способността на сърцето, белите дробове и кръвоносните съдове да доставят ефективно кислород до работещите мускули, също отбелязва дългосрочен спад. Има обаче и по-обнадеждаваща подробност, най-новите данни за периода 2015–2023 г. сочат, че тенденцията може да се е стабилизирала.

Изследователите предупреждават, че въпреки това стабилизиране, нивата остават значително по-ниски от отчетените преди няколко десетилетия, а това пряко засяга сърдечно-съдовия риск при младежи в дългосрочен план.

Защо това има значение за здравето на бъдещите поколения

Авторите на изследването са категорични: физическото здраве в детска и юношеска възраст не е просто моментна снимка, а предиктор за здравето след години. Добрата кардиореспираторна издръжливост и здравословният състав на тялото в детството се свързват с по-нисък риск от смъртност и по-добър сърдечно-съдов профил в зряла възраст.

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Според препоръките на Световната здравна организация (препоръки на СЗО за физическа активност), децата и юношите трябва да натрупват поне 60 минути умерена до интензивна физическа активност дневно, включително упражнения за укрепване на мускулите и костите поне три пъти седмично.

Проблемът е, че над 75% от европейските юноши не покриват тези препоръки, ясен сигнал за задълбочаващ се заседнал начин на живот при децата.

Според Световната здравна организация, физическата пасивност в световен мащаб е свързана с:

6% от тежестта на исхемичната сърдечна болест;

7% от случаите на диабет тип 2;

10% от случаите на рак на гърдата;

10% от случаите на колоректален рак.

Освен това физическото бездействие се свързва с 9% от преждевременните смъртни случаи, 7,2% от общата смъртност и 7,6% от смъртните случаи, дължащи се на сърдечно-съдови заболявания.

Какво могат да направят родители, училища и специалисти

Авторите на проучването настояват за спешни и координирани действия от страна на обществените институции за насърчаване на физическата активност сред децата. Ключова роля в тази посока имат:

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педиатърът , който може да следи развитието на детето и да насочва семейството към адекватна активност;

спортният лекар и кинезитерапевтът , които подпомагат безопасното изграждане на сила и гъвкавост;

училищата, чрез пълноценна двигателна култура в училище и качествено физическо възпитание и спорт ;

самите семейства, чрез изграждане на здравословни навици от ранна възраст , по-малко екранно време и повече игра на открито.

Резултатите от изследването на екипа от Сарагоса очертават ясна картина: обездвижването при децата в Европа не е изолиран проблем, а дългосрочна тенденция с реални последици за детското здраве и превенция на редица хронични заболявания. Насърчаването на редовна физическа активност, гъвкавост и силови упражнения от ранна детска възраст остава един от най-ефективните инструменти за опазване на здравето на бъдещите поколения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници