Докато климатичните промени носят все по-чести и по-интензивни горещи вълни, ново научно изследване установява връзка между покачващите се температури и менталното здраве на децата и юношите.

Проучване на Университета на Сидни сочи, че болничните приеми за психиатрична помощ сред деца и подрастващи се увеличават именно в дните с необичайно високи температури.

Какво показват данните

Изследователите анализират болнични данни за периода 2001–2022 г. в Нов Южен Уелс, Австралия, обхващащи деца до 12 години и юноши между 13 и 17 години. Резултатите показват, че хоспитализациите при деца нарастват в по-горещи от обичайното дни, особено през студения сезон, когато телата на децата не са адаптирани към внезапни температурни промени.

Снимка: Canva

Според ръководителя на изследването Вен-Циан Хъ, по-горещото от нормалното време, което зачестява заради климатичните промени, вече засяга психичното здраве на едни от най-уязвимите млади хора.

Сред засегнатите състояния са:

детска депресия и тревожност

злоупотреба с психоактивни вещества

обсесивно-компулсивно разстройство

поведенчески разстройства при подрастващи

По данни на Световната здравна организация, всеки седми тийнейджър между 10 и 19 години в света страда от психично разстройство, това формира 15% от общото бреме на болестите в тази възрастова група.

Как горещината влияе на мозъка и настроението

Проучването обяснява, че при високи температури тялото трудно поддържа терморегулация, което засяга клетъчните функции, кръвното налягане и кислородоснабдяването на мозъка.

Това може да предизвика безсъние при високи температури, раздразнителност и в някои случаи агресия и горещо време вървят ръка за ръка. Нарушеният сън и намаленото социално взаимодействие допълнително затрудняват емоционалния баланс при децата.

Снимка: Canva

Прогнози и превенция на топлинния стрес

Учените предупреждават, че до края на века (2090–2099 г.) свързаните с горещината хоспитализации могат да нараснат с 6–7,7% при умерен сценарий на емисии, а при висок сценарий с до 20,8%.

Сред препоръчваните мерки за адаптация към климатичните промени са:

осигуряване на климатизирани помещения в училища и младежки центрове;

промяна на училищните графици с цел ограничаване на активностите на открито в най-горещите часове;

включване на психичното здраве в официалните предупреждения при горещини.

Изследването показва, че климатичните промени и здравето на децата са пряко свързани, не само физически, но и психически. С покачването на температурите обществено здравеопазване и климат трябва да вървят заедно, а превенцията на топлинния стрес при най-уязвимите, децата и юношите, става все по-неотложна задача.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници