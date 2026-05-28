Псориазисът е кожно заболяване, което причинява червени, дебели, раздразнени петна, които често изглеждат сребристи и люспести. Най-често засяга лактите, коленете и скалпа, но може да се появи навсякъде по тялото.

Псориазисът е хронично заболяване, което означава, че го имате доживот. Тежестта на състоянието обикновено се променя, може да имате периодични пристъпи, когато симптомите са активни.

Често срещан фактор за обостряне на псориазис е стресът. Стресът влошава симптомите и увеличава риска от обостряне на псориазис. Самото преживяване на псориазис също може да предизвика стрес, причинявайки цикъл от стрес и обостряния на псориазис.

Защо стресът причинява обостряния на псориазис?

Експертите не са сигурни какво причинява псориазис, но вероятно това включва генетични и екологични фактори, както и свръхреакция на имунната система.

Снимка: Canva

Експертите знаят, че определени фактори могат да причинят обостряне на псориазис.

Една от водещите причини за обостряне на псориазис е стресът. Експертите не са сигурни защо стресът причинява обостряне на псориазис, но има няколко теории за това защо това се случва.

Потенциалните причини, поради които стресът причинява обостряния на псориазис, включват:

Психологическият стрес може да предизвика възпаление в тялото, което може да влоши псориазиса.

Хроничният стрес може да наруши ендокринната система (хормоналната система), причинявайки анормална функция на вашите органи, включително кожата ви.

Хроничният стрес в лияе на имунната система, а свръхреакциите на имунната система могат да бъдат свързани с псориазис.

Каквато и да е причината, връзката между стреса и псориазиса е ясна. Изследванията установяват, че психологическият стрес се появява преди появата на псориазис при около 44% от хората. При 88% от хората стресът причинява засилване на симптомите на псориазис.

Други причинители на псориазис

Стресът не е единственият фактор за обостряне на псориазис. Други потенциални причинители включват:

Бактериални или вирусни инфекции, като стрептокок в гърлото или вируси на горните дихателни пътища

Сух въздух

Суха кожа

Всякакъв вид нараняване на кожата, включително порязвания или изгаряния

Ухапвания от насекоми

Други видове кожни обриви

Някои лекарства, като бета-блокери

Ограничена или прекомерна слънчева светлина

Слънчеви изгаряния

Как може псориазисът да причини стрес?

Ако имате псориазис, вероятно сте добре запознати със стреса, който това състояние може да причини. Този стрес може да доведе до обостряне на псориазиса, което може да доведе до още повече стрес, което може да доведе до още обостряния – и цикълът продължава.

Снимка: Canva

Изследванията показват, че хората с псориазис имат по-ниски резултати по показателите за качество на живот в сравнение с хората без псориазис. Допринасящите фактори включват тежестта на псориазиса и дали те изпитват и симптоми на артрит заедно с псориазиса си.

Лошото качество на живот може значително да увеличи нивата на стрес, но има и други причини, поради които нивата на стрес са склонни да бъдат високи сред хората с псориазис. Тези причини включват:

Самите симптоми на псориазис - сърбеж, раздразнена кожа и симптоми, подобни на артрит, като подуване на ставите - могат да причинят дискомфорт и страдание.

Външният вид на кожата ви може да предизвика чувство на срам и намалено самочувствие.

Някои хора с псориазис общуват по-малко по време на обостряния поради срам или дискомфорт, което води до повишена самота.

Псориазисът може да увеличи риска от проблеми с психичното здраве, като депресия и тревожност, което може да увеличи стреса.

Псориазисът е свързан и с проблеми като нарушения на съня и сексуална дисфункция, които могат да повишат нивата на стрес и потенциално да причинят обостряния

Как да се справите със стреса, когато имате псориазис

Ако имате псориазис, има много начини за справяне със стреса, така че симптомите ви да не се влошат или да изчезнат. Може да откриете, че комбинацията от справяне със самия стрес и овладяване на състоянието работи най-добре.

Опитайте когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е метод на разговорна терапия, който ви учи да осъзнавате по-добре своите мисловни модели и тяхното въздействие върху емоциите ви. Научавате и техники за управление на мислите и чувствата си.

КПТ може да ви помогне да управлявате трудните си мисли и чувства относно живота с псориазис. Тя може също така да помогне за контролиране на обострянията. Изследванията показват, че КПТ ефективно намалява симптомите на псориазис, особено сред хора с умерен или тежък псориазис.

Практикувайте осъзнатост и медитация

Състоянието на осъзнатост и медитацията могат да ви помогнат да управлявате чувства като стрес, които могат да се развият, когато имате псориазис. Медитацията е набор от практики, фокусирани върху връзката между ума и тялото, за да успокоите ума.

Снимка: Canva

Направете промени в начина си на живот

Има промени в начина на живот, които можете да приложите, за да намалите симптомите на псориазис. Много от тези интервенции помагат и за управление на психичното ви здраве и намаляване на стреса. Тези съвети включват:

Вземайте вани с хладка вода и с меки сапуни.

Поддържайте кожата си адекватно хидратирана, включително след къпане.

Хранете се с питателна, добре балансирана диета.

Поддържайте тегло, което вие и вашият лекар ще прецените, че е оптимално за вас.

Избягвайте или спрете пушенето.

Намалете консумацията на алкохол.

Избягвайте фактори като студено време, кожни наранявания, инфекции и лекарства, които могат да причинят обостряния.

Придържайте се към плана си за лечение

Ако имате псориазис, вашият дерматолог ще ви помогне да го овладеете. Лечението на псориазиса помага за намаляване на симптомите и поддържа стреса под контрол.

Вашият лекар може да Ви предпише различни видове лекарства. Локални кремове, лосиони, мехлеми и пяни се прилагат директно върху кожата. Много от тях съдържат кортикостероиди, които помагат при възпаление.

Пероралните лекарства и лекарствата, които се инжектират подкожно (в мастна тъкан точно под нивото на кожата), също са често срещани.

Друго обещаващо лечение за псориазис е фототерапията, която включва излагане на кожата на ултравиолетова (UV) светлина в кабинета на медицински специалист.

Кога да посетите лекар заради псориазис

Ако изпитвате симптоми на псориазис за първи път, трябва да се консултирате с медицински специалист. Той може правилно да диагностицира проблема и да разработи план за лечение, който е най-подходящ за вас.

Ако вече посещавате дерматолог за лечение, трябва да се свържете с него в случаите, когато:

Симптомите на псориазис продължават, дори и с лечение

Симптомите ви се влошават

Имате болки в ставите или температура в допълнение към симптомите на псориазис

Потърсете спешна медицинска помощ, ако имате кожни симптоми, като например обрив, покриващ цялото ви тяло.

Ако изпитвате сериозен стрес или проблеми с психичното здраве, свързани с псориазиса, не се колебайте да се обърнете за подкрепа към специалист по психично здраве. Вашият дерматолог може да ви препоръча някого.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------------

Източници