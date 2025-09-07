Сънят и имунитетът: Защо недоспиването увеличава риска от настинки и инфекции

През последните няколко десетилетия науката за съня се развива и разкрива широкообхватното му значение за почти всяка система на тялото. Със задълбочаване на изследванията става все по-ясно, че сънят и имунната система са тясно свързани.

Имунната система е от решаващо значение за цялостното здраве. Тя играе основна роля за заздравяването на рани, предпазване от вируси, настинки, инфекции, както и от хронични и животозастрашаващи заболявания.

Сънят и имунната система имат двупосочна връзка. Имунният отговор, причинен от вирусна инфекция, може да повлияе на съня. В същото време, постоянният сън укрепва имунната система, позволявайки балансирана и ефективна имунна функция. Липсата на сън, от друга страна, може да отслаби имунната система.

Как сънят влияе на имунната система?

Сънят осигурява важна подкрепа за имунната система. Достатъчното количество качествен сън води до силен вроден и адаптивен имунитет, ефективен отговор на ваксини и по-леки алергични реакции, пише sleepfoundation.

Снимка: iStock

За разлика от това, сериозните проблеми със съня, включително безсъние, сънна апнея и нарушения на циркадния ритъм, могат да попречат на здравословното функциониране на имунната система.

Сън и вроден и адаптивен имунитет

Сънят допринася както за вродения, така и за адаптивния имунитет.

Изследователите установяват, че по време на нощен сън някои компоненти на имунната система се активират. Например, има повишено производство на цитокини, свързани с възпалението. Тази активност изглежда се задвижва както от съня, така и от циркадния ритъм, който е 24-часовият вътрешен часовник на тялото.

Когато някой е болен или ранен, тази възпалителна реакция може да помогне за възстановяването, укрепвайки вродения и адаптивния имунитет, докато тялото работи за възстановяване на рани или борба с инфекция.

Изследванията показват, че сънят укрепва и имунната памет. Експертите не са сигурни защо този процес протича по време на сън, но се смята, че може да се дължи на няколко фактора:

По време на сън дишането и мускулната активност се забавят, освобождавайки енергия за имунните клетки, които се възстановяват.

Възпалението, което се случва по време на сън, може да навреди на физическите и умствените способности, ако се случи по време на будност, така че тялото е еволюирало така, че тези процеси се развиват по време на нощен сън.

Мелатонинът, хормон, който насърчава съня и се произвежда през нощта, противодейства на стреса, който може да възникне от възпаление по време на сън.

Въпреки че тази активност на имунната система по време на сън е полезна, критичен аспект на този процес е, че той се саморегулира. С наближаването на края на периода на сън, циркадният ритъм на тялото намалява това възпаление.

Снимка: iStock

По този начин, получаването на достатъчно качествен сън улеснява деликатния баланс на имунната функция, който е жизненоважен както за вродения, така и за адаптивния имунитет.

Как имунната система влияе на съня?

Въпреки че сънят играе важна роля за имунната функция, имунната система също влияе на съня по много начини.

Инфекциите могат да предизвикат различни реакции от имунната система, включително липса на енергия и сънливост. Това е една от причините, поради които болните хора често прекарват повече време в сън.

Характерът на съня се променя и по време на инфекция. По-конкретно, имунният отговор предизвиква повече време в етап 3 на сън, известен още като дълбок сън. Той включва по-голямо забавяне на телесните процеси, което позволява на имунната система да използва повече енергия за борба с инфекцията.

Практически съвети за по-добър сън през есента

С идването на есента и засилването на настинките и вирусите сънят става все по-важен за добрия имунитет и предпазването от заболявания.

Подобряването на съня често започва с фокусиране върху вашите навици, рутини, среда за сън и т.н.

Това е общоизвестно като хигиена на съня и дори прости стъпки, като например поддържане на постоянен график за сън и избягване на използването на мобилни телефони и таблети в леглото, могат да улеснят получаването на добър нощен сън.

Снимка: iStock

Хората с хронични или тежки проблеми със съня или проблеми с повтарящи се заболявания трябва да се консултират с лекар. Той може да работи за идентифициране на основната причина и най-добрите мерки за справянето с нея.

Хората с нарушения на съня, като безсъние, могат да се възползват от лечение като когнитивно-поведенческа терапия за безсъние. Този подход работи за намаляване на негативните мисли за съня и насърчава здравословния сън и намаляването на признаците на възпаление.

Техниките за релаксация, включително методите за ум и тяло като йога или тай чи, също показват положителни резултати за подобряване на съня, като същевременно засилват функцията на имунната система.

---------------------------------------------------------

Често задавани въпроси?

Липсата на сън води ли до податливост към вируси?

Липсата на сън има сериозни последици за здравето и нарастващите доказателства сочат, че може да наруши имунната система и да улесни разболяването, като прави организма податлив на вируси и настинки.

Кои са рисковете за здравето от липсата на сън в дългосрочен план?

В дългосрочен план се повишават рисковете от диабет, сърдечно-съдови заболявания, болка и невродегенеративни заболявания. Продължителното възпаление е свързано с депресия, което може да обясни високите нива на това разстройство сред хората с проблеми със съня. Възпалението е свързано и с рак, който според изследвания върху животни може да се влоши от недостатъчен сън.

Влияе ли сънят на ваксините?

Проучванията ясно показват, че сънят подобрява ефектите на ваксините. Проучвания на ваксини за хепатит и свински грип (H1N1) установяват, че когато хората не спят през нощта след получаване на ваксина, имунният отговор на организма е по-слаб.

Има ли връзка между съня и алергиите?

Алергиите възникват, когато имунната система реагира прекомерно на нещо, което не причинява вреда на повечето хора. Последни изследвания установяват, че циркадният ритъм на човек участва в регулирането на реакцията на организма към алергени.