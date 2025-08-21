Хроничното възпаление в тялото влияе върху мозъка и менталното ни здраве. Десетилетия наред учените смятат, че мозъкът е до голяма степен неуязвим от възпаленията в други части на тялото. Днес знаем, че това е заблуда, показва проучване.

Депресията е свързана с хронично възпаление от ниско ниво, активиране на клетъчно-медиирания имунитет и активиране на компенсаторната противовъзпалителна рефлексна система. Още по-тревожно е откритието, че по-високите нива на възпаление изглежда увеличават риска от развитие на нова депресия.

Експериментите са категорични, когато на здрави хора се дадат ендотоксинови инфузии за предизвикване на освобождаване на цитокини, възникват класически депресивни симптоми. Още по-впечатляващо е наблюдението, че една четвърт от хората, лекувани с интерферон за хепатит С, развиват сериозна депресия.

Скритите виновници за възпалението

Според новите изследвания, източниците на хроничното възпаление в ежедневието са множество и неочаквано близо до нас:

Снимка: Canva

Стресът и травмите: Психосоциалните стресори, включително острата психологична травма или хроничните стресори, и ранното излагане на детска травма силно увеличават риска от развитие на клинична депресия. Хроничният стрес може да доведе до свръхпроизводство на провъзпалителни цитокини, които в продължителни периоди причиняват състояние на постоянно възпаление с ниска степен.

Храненето: Здравословният хранителен режим, характеризиращ се с по-висока консумация на зеленчуци и плодове, пълнозърнести храни, риба и бобови растения, е свързан с намалени плазмени концентрации на възпалителни маркери. Обратно, нездравословният модел, богат на червено и преработено месо, рафинирани въглехидрати и други преработени храни, е свързан с увеличени възпалителни маркери.

Физическата неактивност. Редовната физическа активност защитава срещу развитието на нови депресивни заболявания. Редовните упражнения стимулират производството на ендорфини и понижават нивата на кортизол, което може да допринесе за намаляване на възпалението.

Недостатъчният сън Дори скромното ограничаване на съня (от осем на шест часа на нощ) води до повишение в нивата на IL-6 и TNF-α, ключови възпалителни маркери.

Тютюнопушенето Тютюнопушенето е свързано с увеличени нива на протеини в остра фаза, включително CRP, и провъзпалителни цитокини.

Порочният кръг на възпалението

Особено тревожно е откриването на пропускливите черва, състояние, при което увеличената пропускливост на стомашно-чревната стена позволява на слабо инвазивни бактерии да се преместят в мезентериалните лимфни възли и понякога в системната циркулация. Това води до имунна реакция, която може да активира възпалителни и оксидативни процеси, дори при липса на специфично възпалително огнище.

Надеждата: Промяната е възможна

Добрата новина е, че повечето от тези фактори са пластични и потенциално податливи на терапевтични и превантивни интервенции.

Снимка: iStock

Практични стъпки за намаляване на възпалението:

Управление на стреса:

Медитация и техники на осъзнатост, започнете с 3-5 минути дневно.

Споделяне на чувствата с доверен човек може значително да облекчи стреса.

Заемане с хоби като градинарство, музика или четене.

Хранителни промени:

Храни богати на антиоксиданти, омега-3 мастни киселини и витамини са особено полезни.

Избягване на преработени храни, захари и транс-мазнини, тъй като те могат да предизвикат възпалителни реакции.

Активен начин на живот:

Започнете с бърза разходка около квартала, след това работете за достигане до 30 минути умерена физическа активност през повечето дни от седмицата.

Революция в психиатрията

Тези открития имат потенциала да революционизират подходите към лечение на психичните разстройства. Антидепресантите, особено селективните инхибитори на обратното поемане на серотонин (SSRI), проявяват значителни отрицателни имунорегулаторни ефекти, намалявайки производството на провъзпалителни цитокини.

Още по-важно е, че повечето от източниците на възпаление играят роля и в други психиатрични разстройства като биполярно разстройство, шизофрения, аутизъм и посттравматично стресово разстройство.

Снимка: Canva

Нов поглед към здравето

Изследванията на връзката между възпалението и мозъка ни карат да преосмислим разбирането си за менталното здраве. Вместо да гледаме на депресията и тревожността като на изолирани мозъчни проблеми, започваме да разбираме, че те са част от по-широки системни процеси в тялото.

Това знание не само отваря нови възможности за лечение, но и ни дава инструменти за превенция. Чрез управление на стреса, подобряване на храненето, редовна физическа активност и грижа за качествения сън, всеки от нас може да повлияе на възпалителните процеси в тялото си и да защити мозъка си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.