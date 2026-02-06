Милиони хора по света използват приложения и машини с розов шум за по-добър сън, но ново изследване хвърля сянка върху тази популярна практика.
Според проучване на Университета в Пенсилвания, публикувано в списание Sleep, розовият шум може да намали възстановителния REM сън и да попречи на качествената почивка. Това важи особено при деца.
Какво представлява розовият шум?
Розов шум е вид широколентов шум – непрекъснат звук, разпространен в широк диапазон от честоти, който звучи равномерно и статично. Широколентовият шум включва също познатия бял шум и други "цветове" на шума като кафяв и син.
Природни звуци като океански вълни или дъжд също са широколентови звуци. Розовият шум има по-ниски честоти от белия и е по-деликатен от другите – нещо средно между бял шум и пълна тишина.
Какво тревожно разкрива изследването
Според проучването, розовият шум – често рекламиран като добър метод за заспиване, може всъщност да навреди на съня.
"REM сънят е важен за консолидирането на паметта, емоционалната регулация и развитието на мозъка", обяснява авторът проф. д-р Матиас Баснер. "Нашите открития показват, че възпроизвеждането на розов шум и други видове широколентов шум по време на сън може да бъде вредно – особено за деца, чиито мозъци все още се развиват и които прекарват много повече време в REM сън от възрастните."
Изследване за розов шум върху възрастни
Изследователите наблюдават 25 здрави възрастни на възраст между 21 и 41 години в лаборатория за сън. Участниците не са използвали преди това шум за заспиване и нямат нарушения на съня.
Тествани условия:
- Излагане на шум от самолети
- Розов шум
- Комбинация от шум от самолети и розов шум
- Шум от самолети с ушни тапи
- Нощи без шум (контролна група)
Как розовият шум влошава съня
Въздействие на розовия шум:
Розовият шум сам по себе си с 50 децибела (често сравняван със звука на "умерен дъжд") е свързана с намаляване на REM съня с почти 19 минути.
Въздействие на шума от самолети:
Излагането на шум от самолети, в сравнение с отсъствие на шум, е свързано с около 23 по-малко минути, прекарани в най-дълбокия етап на съня.
Комбинирано въздействие:
Ако розовият шум е комбиниран с шум от самолети, както дълбокият сън, така и REM сънят, са значително по-кратки в сравнение с контролните нощи без шум. А времето, прекарано в будно състояние, също е с 15 минути по-дълго, което не се наблюдава само в нощи само с шум от самолети или само с розов шум.
Участниците в изследването също така съобщават, че сънят им е по-лек, събуждат се по-често и цялостното им качество на съня е по-лошо, когато са изложени на шум от самолети или розов шум, в сравнение с нощите без шум - освен ако не използват тапи за уши.
Милиони може да спят зле заради този навик
Резултатите показват, че ушните тапи вероятно са ефективни, но и че общите здравни ефекти на розовия шум и други видове широколентови шумове за заспиване трябва да бъдат изследвани още по-задълбочено.
Популярността на широколентовия шум:
- Бял шум се слуша 3 милиона часа дневно на платформата Spotify
- Топ 5 видеоклипа в YouTube за "бял шум" са гледани над 700 милиона пъти
- Въпреки това изследванията върху ефектите на широколентовия шум върху съня остават оскъдни
Нарушаването на REM съня е характерна черта на разстройства като депресия, тревожност и болестта на Паркинсон.
Малките деца, в сравнение с възрастните, прекарват много повече време в REM сън и следователно могат да бъдат особено уязвими към вредните ефекти на розовия шум.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
