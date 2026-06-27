Лятото обикновено е свързано с радост, слънце и повече почивка, но за някои хора точно тези месеци носят умора, тревожност и усещане за изолация.

Ако се чудите защо се чувствате зле, докато светът около вас изглежда в разцвета си, може да ставa въпрос за лятна депресия – реално медицинско състояние, което заслужава внимание.

В тази статия ще разберете какво представлява, защо се случва и как да се справите с летния нея.

Какво е лятна депресия?

Лятната депресия е форма на сезонно афективно разстройство (САР) — вид депресия, която се появява в определено време на годината. Повечето хора свързват САР със зимата, когато дните се скъсяват и температурите падат. Но сезонното афективно разстройство може да се прояви и в пролетно-летния период.

Според клиничния психолог д-р Адам Борланд, цитиран от Cleveland Clinic: „Лятното сезонно афектирано разстройство е по-рядко срещано от зимната депресия, но подобно на нея е свързано с чувство на раздразнителност и неудовлетвореност и може да доведе до безсъние, ниска енергия и липса на мотивация."

Защо се случва лятната депресия?

Изследователите все още проучват точните причини за лятното САР, но вероятно ролята играе комбинация от физиологични и средови фактори.

Сред най-честите тригери, идентифицирани от специалисти, са:

Горещото и влажно време. Екстремните температури изтощават тялото и могат да влошат настроението. „Тялото ни може да реагира негативно на горещините, карайки ни да се чувстваме уморени и изтощени", обяснява д-р Борланд.

Нарушен сън. По-дългите дни изместват вечерния режим на заспиване, което нарушава съня и води до умора и дезориентация.

Промени в ежедневието. Лятото носи ваканции, промени в работния и семейния график. Тази нестабилност може да предизвика стрес и тревожност.

Социален натиск и FOMO (страх от пропускане) . Очакването да бъдем „щастливи и активни" и снимките от социалните мрежи могат да засилят чувството за неадекватност.

Притеснения за телесния образ. Неудобството от летното облекло може да накара някои хора да избягват социални ситуации.

Сезонни алергии. С нарастването на количеството полен по-топлите месеци могат да предизвикат възпаление, което е свързано с депресия.

Симптоми на лятна депресия

Симптомите на лятното SAD обикновено се появяват в края на пролетта или в началото на лятото и отшумяват с настъпването на есента. Интересното е, че те частично се различават от тези при зимната депресия: например, вместо повишен апетит (характерен за зимата), лятото може да донесе загуба на апетит.

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Сред по-честите признаци са:

Тревожност и раздразнителност

Безсъние или нарушен сън

Безпокойство и нервност

Главоболие или мигрена

Ниска енергия и умора

Липса на мотивация

Социална изолация

Тези симптоми може да са временен „летен блус" или да се завръщат всяка година. Ако се повтарят сезонно, е важно да се консултирате с лекар.

Как да се справим с лятната депресия: 4 практични стратегии

Д-р Борланд препоръчва следните подходи за управление на симптомите:

1. Запазете рутината си

Структурата стабилизира настроението. Опитайте се да ставате и да лягате по едно и също време, дори когато графикът ви е нарушен.

2. Следете настроението си

Воденето на дневник помага да забележите модели и тригери. Записването на чувствата ви е начин да ги обработите, вместо да ги потискате.

3. Избягвайте прегряването

Топлината влошава симптомите. Ползвайте климатик, правете почивки на закрито и планирайте активности в по-хладните части на деня.

4. Поставете си реалистични очаквания

Не трябва да правите всичко. Ограничете времето в социалните мрежи и поставяйте лични граници, за да намалите натиска.

Кога да потърсите помощ?

Лятната депресия е сериозно медицинско състояние, а не просто „лошо настроение". Тя засяга хора, на които топлото и слънчево лято носи не радост, а умора, тревожност и изолация. Добрата новина е, че с правилни стратегии симптомите могат да бъдат управлявани.

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Задайте си въпроса: влияе ли настроението ви на работата, на отношенията ви или на ежедневните ви задачи? Ако отговорът е „да" – потърсете специалист.

Лекар или психолог може да изключи други причини за симптомите ви и да обсъди варианти като терапия или медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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