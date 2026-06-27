Лятото обикновено е свързано с радост, слънце и повече почивка, но за някои хора точно тези месеци носят умора, тревожност и усещане за изолация.
Ако се чудите защо се чувствате зле, докато светът около вас изглежда в разцвета си, може да ставa въпрос за лятна депресия – реално медицинско състояние, което заслужава внимание.
В тази статия ще разберете какво представлява, защо се случва и как да се справите с летния нея.
Какво е лятна депресия?
Лятната депресия е форма на сезонно афективно разстройство (САР) — вид депресия, която се появява в определено време на годината. Повечето хора свързват САР със зимата, когато дните се скъсяват и температурите падат. Но сезонното афективно разстройство може да се прояви и в пролетно-летния период.
Според клиничния психолог д-р Адам Борланд, цитиран от Cleveland Clinic: „Лятното сезонно афектирано разстройство е по-рядко срещано от зимната депресия, но подобно на нея е свързано с чувство на раздразнителност и неудовлетвореност и може да доведе до безсъние, ниска енергия и липса на мотивация."
Защо се случва лятната депресия?
Изследователите все още проучват точните причини за лятното САР, но вероятно ролята играе комбинация от физиологични и средови фактори.
Сред най-честите тригери, идентифицирани от специалисти, са:
- Горещото и влажно време. Екстремните температури изтощават тялото и могат да влошат настроението. „Тялото ни може да реагира негативно на горещините, карайки ни да се чувстваме уморени и изтощени", обяснява д-р Борланд.
- Нарушен сън. По-дългите дни изместват вечерния режим на заспиване, което нарушава съня и води до умора и дезориентация.
- Промени в ежедневието. Лятото носи ваканции, промени в работния и семейния график. Тази нестабилност може да предизвика стрес и тревожност.
- Социален натиск и FOMO (страх от пропускане). Очакването да бъдем „щастливи и активни" и снимките от социалните мрежи могат да засилят чувството за неадекватност.
- Притеснения за телесния образ. Неудобството от летното облекло може да накара някои хора да избягват социални ситуации.
- Сезонни алергии. С нарастването на количеството полен по-топлите месеци могат да предизвикат възпаление, което е свързано с депресия.
Симптоми на лятна депресия
Симптомите на лятното SAD обикновено се появяват в края на пролетта или в началото на лятото и отшумяват с настъпването на есента. Интересното е, че те частично се различават от тези при зимната депресия: например, вместо повишен апетит (характерен за зимата), лятото може да донесе загуба на апетит.
Сред по-честите признаци са:
- Тревожност и раздразнителност
- Безсъние или нарушен сън
- Безпокойство и нервност
- Главоболие или мигрена
- Ниска енергия и умора
- Липса на мотивация
- Социална изолация
Тези симптоми може да са временен „летен блус" или да се завръщат всяка година. Ако се повтарят сезонно, е важно да се консултирате с лекар.
Как да се справим с лятната депресия: 4 практични стратегии
Д-р Борланд препоръчва следните подходи за управление на симптомите:
1. Запазете рутината си
Структурата стабилизира настроението. Опитайте се да ставате и да лягате по едно и също време, дори когато графикът ви е нарушен.
2. Следете настроението си
Воденето на дневник помага да забележите модели и тригери. Записването на чувствата ви е начин да ги обработите, вместо да ги потискате.
3. Избягвайте прегряването
Топлината влошава симптомите. Ползвайте климатик, правете почивки на закрито и планирайте активности в по-хладните части на деня.
4. Поставете си реалистични очаквания
Не трябва да правите всичко. Ограничете времето в социалните мрежи и поставяйте лични граници, за да намалите натиска.
Кога да потърсите помощ?
Лятната депресия е сериозно медицинско състояние, а не просто „лошо настроение". Тя засяга хора, на които топлото и слънчево лято носи не радост, а умора, тревожност и изолация. Добрата новина е, че с правилни стратегии симптомите могат да бъдат управлявани.
Задайте си въпроса: влияе ли настроението ви на работата, на отношенията ви или на ежедневните ви задачи? Ако отговорът е „да" – потърсете специалист.
Лекар или психолог може да изключи други причини за симптомите ви и да обсъди варианти като терапия или медикаменти.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Cleveland Clinic (2024): Какво е лятна депресия и как да се справите с нея
- WebMD (2025): Лятна депресия: симптоми, причини и начини за справяне
- PubMed (2024): Сезонно афективно разстройство през лятото: клинични характеристики, механизми и подходи за лечение
- Calm: Лятна депресия: какво представлява и как да се справим с нея
- Nuffield Health: Признаци и симптоми на сезонно афективно разстройство през лятото