Проучване установява с изненадваща прецизност, че точно 7 часа и 18 минути нощен сън може да бъдат ключът към превенция на диабет тип 2.

Изследването анализира връзката между продължителността на съня и метаболитното здраве, като определя оптималното количество сън за намаляване на инсулиновата резистентност, състояние, което предшества развитието на диабета.

Идеалната продължителност на съня за метаболитно здраве

Според проучване, обхващащо близо 25 000 души на възраст между 20 и 80 години, сънят и рискът от диабет са в пряка зависимост. Анализът на данни от периода 2009-2023 година показва, че хората, които спят средно по-малко от 7.3 часа на нощ, имат повишен риск от инсулинова резистентност. Интересното е, че същият риск съществува и при тези, които спят повече от определената продължителност.

"Посланието не е, че ви трябват точно седем часа и 18 минути сън, а че приблизително седем до осем часа качествен сън повечето нощи се препоръчват за метаболитно здраве", обяснява д-р Скот Айзъкс, ендокринолог и доцент в медицинското училище на университета Емъри в Атланта.

Как наваксването на съня през уикенда влияе на здравето

Проучването установява интересни факти за наваксването на съня през уикенда:

Един до два допълнителни часа през уикенда помагат на хората, които не достигат 7.3 часа сън през седмицата, като намаляват риска от инсулинова резистентност

Повече от два часа допълнителен сън през уикенда при хора, които вече спят достатъчно през седмицата, всъщност повишават риска

Жените и възрастните между 40 и 59 години са особено чувствителни към негативните ефекти на прекаленото спане през делничните дни

"Това се дължи на социален джетлаг, при който значителната промяна в режима на сън нарушава вътрешния часовник на тялото, водейки до метаболитни нарушения и по-слаб контрол на кръвната захар", споделя водещият автор на изследването Жанхонг Фан, изследовател в университета Нантонг в Китай.

Защо съня е критичен за превенция на диабет тип 2

Връзката между недоспиване и здраве еdobре документирана в научната литература. Сънят е от съществено значение за регулирането на хормони, включително тези, свързани с метаболизма на глюкозата, като кортизол и инсулин.

"Недостатъчният сън променя хормоните, които са важни сигнали за регулиране на метаболизма и енергийния баланс", обяснява д-р Питър Лю, ендокринолог и изследовател в института Лундквист за биомедицински иновации в Калифорния. "Поддържането на кардиометаболитното здраве чрез достатъчен сън допринася за дълголетието."

Данни сочат, че неравномерният график на сън може да доведе до намаляване на глюкозния толеранс и чувствителността към инсулин, допринасяйки за преддиабет при иначе здрави хора. Някои изследвания установяват, че хората, които спят по-малко от шест часа дневно, имат значително по-висок риск от развитие на диабет тип 2 в сравнение с тези, които редовно спят седем до осем часа, независимо от здравословните хранителни навици.

Какво още трябва да знаем за съня и инсулиновата резистентност

Важно е да се отбележи, че проучването не отчита фактори като качество на съня, времето на заспиване, нощна работа или нарушения на съня като сънна апнея, които могат да повлияят на инсулиновата резистентност.

"Самата метаболитна дисфункция може да фрагментира съня и да насърчи както къс, така и продължителен сън, така че инсулиновата резистентност може да води до ненормални модели на сън, а не само да бъде последица от тях", обяснява д-р Айзъкс.

Жанхонг Фан препоръчва бъдещите изследвания да се фокусират върху дългосрочни проучвания за установяване на причинно-следствена връзка, като използват обективни устройства за проследяване на съня за по-прецизни данни.

Практични съвети за по-добър сън и метаболитно здраве

"Искаме да подчертаем, че сънят не е пасивна почивка; той е активен, съществен процес за метаболитното здраве. Разглеждането му като критична част от здравословния режим на сън, заедно с доброто хранене и физическата активност, е важна промяна в начина на мислене", споделя Фан.

Експертите препоръчват следните стратегии за подобряване на качеството на съня:

Спазвайте постоянство – Лягайте и ставайте по едно и също време, дори през уикендите. Ако страдате от недоспиване, умерено наваксване от един до два часа през уикенда е приемливо, но избягвайте прекомерното спане, което може да наруши ритъма ви.

Говорете с лекаря си – Споделете конкретни детайли за навиците си на сън, например: "Обикновено спя шест часа през делничните дни и девет часа през уикендите и все пак се чувствам уморен." Попитайте дали навиците ви на сън могат да влияят на теглото или кръвната захар.

Изключете електронните устройства – Изключвайте всички компютри и мобилни телефони час преди планираното време за сън и се откъснете от електронния свят.

Внимавайте с вечерните храни – Избягвайте обилни ястия преди лягане и ограничете напитките с кофеин до сутринта или по-ранната част на деня.

Редовна физическа активност – Рутинните упражнения, за предпочитане в по-ранната част на деня, могат да ви помогнат да спите добре през нощта.

Сънят и рискът от диабет са неразривно свързани, като новото проучване подчертава значението на стабилния график на съня и оптималната продължителност от около седем до осем часа. Въпреки че седем часа и 18 минути са определени като идеална точка, по-важното послание е, че постоянството и качеството на съня са критични за метаболитното здраве и превенцията на диабет тип 2.

Приоритизирането на съня като основна част от здравословния начин на живот, наред с правилното хранене и физическата активност, е ключът към дългосрочното благополучие и намаляване на хормоналните дисбаланси, водещи до метаболитни заболявания.

