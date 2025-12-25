Това е най-прекрасното време от годината, или най-лошото, в зависимост от това дали сте фен на коледните песни.

Изследователите смятат, че има връзка между броя пъти, в които чуваме музика, която харесваме, и последващата ни реакция към нея. Просто казано, първите няколко изпълнения на вашия коледен плейлист могат да ви оставят в страхотно настроение, но твърде многото повторения ще ви изтощят.

Психолозите установяват, че пускането на коледна музика твърде рано през годината може да нанесе хаос върху психичното здраве на човек. И има сериозни невропсихологични разсъждения защо тези коледни песни имат толкова дълбок ефект върху нас.

Какво се случва в мозъка ни, когато чуваме коледна музика

Коледните песни активират сложни неврологични процеси, свързани с паметта и емоциите, обяснява д-р Ронда Фрийман, клиничен невропсихолог. Реакцията ни към празничната музика зависи преди всичко от асоциациите, които сме изградили през годините.

Положителните асоциации и хормонът на щастието

Според експертите, много хора свързват коледните песни с щастливи детски спомени – подаръци, семейни традиции и магията на празниците. Когато мозъкът прави тези връзки с нещо приятно, се активира наградната система, която освобождава хормони като допамин – "хормонът на щастието".

Отрицателните асоциации и емоционалната болка

Но има и друга страна на медала. За хора, преживели травматични събития през празниците коледната музика може да предизвика наплив от тъга и тревожност.

Музиката като цяло въздейства на амигдалата – мозъчната структура, отговорна за емоциите и реакцията към стресори. Това може да направи празничните песни мъчително преживяване за определена част от населението.

Защо детските спомени са толкова силни

Д-р Фрийман подчертава ключов факт: преживяванията от детството оставят по-дълбока следа. Причината е, че префронталният кортекс, отговорен за рационалното мислене, е по-слабо развит в детска възраст. Децата са "по-емоционални същества", и тези преживявания се вграждат дълбоко в паметта.

Феноменът "Christmas Creep" и психологическите последици

В последните години се наблюдава явление, наречено "Christmas Creep" (в превод “промъкването на Коледа”) – все по-ранното стартиране на коледния сезон в търговските вериги. Някои магазини започват да пускат празнична музика още през октомври, а щандовете все по-рано са заредени с коледна декорация и примамващи предмети.

Стрес вместо радост

Клиничният психолог Линда Блеър предупреждава, че пускането на коледна музика твърде рано и твърде силно може да предизвика:

Усещане за капан – постоянното напомняне за празниците активира стресова реакция

Тревожност заради натрупаните задължения – подаръци, организация на празненства, пътувания

Импулсивни покупки или точно обратното – избягване на магазините

Търговските служители – най-засегнатата група

Когато човек е принуден да слуша една и съща песен многократно без възможност за избор, префронталният кортекс трябва усилено да филтрира звука, за да може човек да се концентрира върху работата си. Това е изключително изтощително.

Заплахата за здравия разум е особено силна за работниците в търговията на дребно и сезонните работници, които трябва да създават празнично настроение въпреки постоянния поток от стресирани купувачи.

Кейт Чапман, специалист по холистична медицина, работи като г-жа Коледа в коледен спектакъл през всеки празничен сезон от 2001 до 2006 г.

„Живеех с безкраен цикъл от празнични мелодии и „Хо, Хо, Хо“, които минаваха през мозъка ми. Пристигах всеки ден и чувах коледна музика, която се изливаше от всяка стая, покрай която минавах. Пеех и танцувах с часове всеки ден, потопена в света на госпожа Клаус. Коледа ме поглъщаше ден след ден”, разказва тя.

Според нея е изключително изтощително да се създава коледно настроение: “Този вид еуфория е прекрасна, когато е истинска, но когато е изкуствена, може да бъде тежък товар. И пак беше много по-лесно за мен като госпожа Клаус, отколкото за някой, който трябва да търпи едни и същи записи от високоговорителя на магазина, смесен с нетърпеливи клиенти”.

Какво казва науката за коледната музика

Музикологът Фил Джентри от Университета на Делауеър подчертава, че коледните песни са изключително разнородна група – от Марая Кери до "Тиха нощ". Няма "тайна нота", която ги обединява.

Особеното при тях е, че това е единственият набор от песни, които чуваме масово по едно и също време всяка година – феномен, който ги прави толкова носталгични и емоционално натоварени.

Последните останки от устната традиция

Коледните песни са впечатляващи и защото са сред последните останки от това, което някога е било обичайна практика сред хората: предаването на устна традиция. Учиш тези песни като дете и това са едни от малкото песни, които хората пазят дълбоко в паметта си.

Как да запазим психичното си здраве през празниците

Контролирайте излагането

Експертите подчертават важността на контрола – възможността сами да избираме кога и как слушаме коледна музика е критична за менталното здраве.

Променете перспективата си

Не сте длъжни да се наслаждавате на музиката. Направете празника такъв, какъвто искате вие. Създайте нови традиции, които очаквате с нетърпение.

Декорирайте, ако ви прави щастливи

Смята се, че хората, които декорират рано за празниците, може да са по-щастливи от тези, които чакат или изобщо не декорират.

Проучване от Journal of Environmental Psychology показва още един плюс: декорациите сигнализират на съседите, че сте приятелски настроени, което помага за изграждането на по-силна социална мрежа.

