С наближаването на края на годината много хора се чувстват претоварени, емоционално и физически изтощени. Прегарянето в края на годината е реалност – и засяга все по-голяма част от населението.

Бърнаутът е реален проблем, който лесно може да ни тласне до критичната точка на изтощение още преди да е настъпила новата година. Бърнаутът е сигнал, а не слабост. Това е начинът, по който тялото и умът ви молят за почивка, размисъл и възстановяване.

Добрата новина е, че може да приложите конкретни стратегии, с които да посрещнете 2026 г. мотивирани и готови за успех. Ето съветите на специалисти как да се справите с бърнаута и да поддържате баланс между работата и личния живот.

Какво представлява бърнаутът в края на годината?

Бърнаутът в края на годината е специфичен тип емоционално и физическо изтощение, което достига пик през последните седмици на годината.

Според Световната здравна организация (СЗО), прегарянето е синдром, причинен от хроничен стрес на работното място, който не е успешно управляван. По същество това е натрупване на стрес с течение на времето.

Основни признаци на прегаряне

Умора, която не отшумява с почивка – дори след почивни дни се чувствате изтощени

Раздразнителност или емоционална безчувственост – губите интерес към неща, които преди са ви радвали

Липса на мотивация или фокус – трудно ви е да се концентрирате върху задачи

Физически симптоми – главоболия, безсъние, мускулно напрежение

Усещане за изолация или неудовлетвореност – чувствате се откъснати, дори по време на празненства

Защо бърнаутът се засилва в края на годината?

Няколко фактора се комбинират, за да превърнат ноември и декември особено изтощаващи месеци:

Професионален и академичен натиск: Край на тримесечието, изпити или оценки на представянето натоварват допълнително.

Снимка: iStock

Празничен стрес: Финансово напрежение, социални задължения и сложна семейна динамика добавят тежест.

Емоционално изтощение: Психическата тежест от справянето с предизвикателствата през цялата година се натрупва.

Нарушени рутини: Навиците за сън, физическа активност и здравословно хранене често се пренебрегват в този период.

Претоварване с размисли: Натискът да оценим изминалата година и да поставим цели за следващата може да бъде изтощаващ.

Симптоми и причини на бърнаута

Често срещани симптоми

Според проучвания в областта на психологията на стреса, ранното разпознаване на симптомите може да помогне за превантивни действия:

Физическа и ментална умора, усещане за изчерпаност

Намалена продуктивност или мотивация

Раздразнителност или затруднена концентрация

Основни причини за бърнаута

Висока работна натовареност поради финализиране на проекти и целевите показатели.

Балансиране между професионални, социални и лични задължения.

Липса на баланс между работа и личен живот, което води до компрометиране на времето за грижа за себе си.

Последици от игнорирането на прегарянето

Ако не се контролира, бърнаутът може да доведе до сериозни последствия, както за здравето, така и за кариерата ви.

Експертите предупреждават, че продължителното прегаряне често води до намалена мотивация и продуктивност, което влияе негативно на дългосрочните професионални резултати и удовлетвореността от работата.

Стратегии за справяне с бърнаута

Управление на времето

Ефективното управление на работното натоварване и приоритизирането на ключови задачи може значително да намали стреса:

Поставяйте реалистични цели – фокусирайте се върху най-важните задачи

Разделяйте проектите на отделни задачи – малките постижения изграждат увереност

Делегирайте задачи – не се колебайте да делегирате задачи, с които други могат да се справят, което ви позволява да се съсредоточите върху отговорности с по-висок приоритет.

Техниката Pomodoro – работете на фокусирани 25-минутни интервали, последвани от 5-минутна почивка

Поставяне на здравословни граници

Границите са от съществено значение за ефективното управление на вашата енергия и време:

Научете се да казвате "не" на допълнителни ангажименти

Комуникирайте ясно работните си часове с колеги и клиенти

Отделете работата от личния живот – избягвайте проверката на имейли след работно време

Съвети за грижа за себе си

Грижата за себе си е нещо повече от просто отделяне на време за почивка. Става въпрос за поддържане на навици, които подпомагат цялостното благосъстояние:

Физическо благополучие: Дори кратки разходки могат да освежат ума и тялото. Съчетайте това с балансирано хранене за оптимална енергия.

Техники за релаксация: Включете практики като медитация или дълбоко дишане за намаляване на стреса.

Занимавайте се с приятни дейности: Хобита, четене или време с любими хора са от изключителна важност за зареждане с енергия.

Търсене на подкрепа

Понякога бърнаутът може да се усеща като непоносимо състояние. Протягането на ръка може да промени нещата.

Говорете с вашия мениджър за възможности за коригиране на натоварването

Използвайте организационни ресурси като програми за подкрепа на служителите

Консултирайте се с психолог или коуч , които могат да ви помогнат да разработите стратегии за справяне

Създаване на позитивна нагласа за новата година

За да влезете мотивирани в 2026 г., опитайте да приемете позитивна нагласа:

Отразете постиженията си – отделете време да оцените напредъка си

Поставете намерения за Новата година – очертайте реалистични цели

Практикувайте благодарност и осъзнатост – тези практики засилват позитивността

Снимка: Thinkstock

Бърнаутът в края на годината е по-често срещано състояние, отколкото си мислим, и заслужава съчувствие, а не самокритика. Ако се чувствате претоварени или изтощени, знайте следното – не е нужно да завършвате годината със спринт.

Управлението на бърнаута включва разпознаване на признаците, прилагане на стратегии за възстановяване и установяване на здравословни граници. Понякога най-смелото нещо, което можете да направите, е просто да спрете и да си поемете дъх.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------------------

Източници