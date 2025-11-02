Излагането на светлина през нощта вреди на сърцето

Отдавна е известно, че изключването на осветлението през нощта подпомага спокойния сън, но нови изследвания показват, че това може да има и далеч по-значителна полза за здравето.

Спането в пълен мрак може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания, водещата причина за смърт в световен мащаб.

Хората, които спят с включена лампа, имат 56% по-голям риск от развитие на сърдечна недостатъчност, показва проучване по темата. При тези хора е отчетен и 32% по-висок риск от коронарна болест на сърцето, както и 28% по-висок риск от инсулт.

Изследване с почти 89 000 души

Според авторите това е „най-голямото известно проучване“ на дългосрочните връзки между индивидуалното излагане на светлина и риска от сърдечно-съдови заболявания”. Участниците в проучването носят устройства за проследяване на интензитет на светлината между 00:30 и 6:00 часа сутринта.

Снимка: iStock

„Анализирахме 13 милиона часа светлинни данни от близо 89 000 души“, казва д-р Даниел Уиндред, съавтор на изследването пред CNN.

Изследването се основава на предишни проучвания, които откриват подобни връзки и установяват, че нарушаването на циркадните ритми е рисков фактор за лошо сърдечно-съдово здраве.

Циркадните ритми са 24-часови цикли „в почти всяка клетка и тъкан в тялото ни, включително нашата сърдечно-съдова система“, каза Уиндред. Този вътрешен часовник контролира циклите на сън и бодърстване, като открива светлината като сигнал за будност и тъмнината като сигнал за заспиване.

Как светлината въздейства върху здравето на сърцето

Участниците в проучването, на средна възраст около 62 години носят светлинни тракери в продължение на една седмица по време на нормалния си живот през 2013 година. Девет години по-късно през 2022 г. е направен анализ на определени здравни резултати.

Тези, изложени на най-ярката светлина, са имали 47% по-голям риск от инфаркт и 32% по-висок риск от развитие на предсърдно мъждене.

Снимка: Canva

Жените са изправени пред по-голяма вероятност за сърдечна недостатъчност и коронарна артериална болест, докато по-младите хора са по-засегнати от сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене (неравномерен, треперещ или често учестен сърдечен ритъм, резултат от това, че горните камери на сърцето, предсърдията, бият несинхронизирано с долните камери)

Защо светлината е толкова важна за съня

Светлината може да блокира производството на хормона мелатонин, предизвикващ сън, в мозъка, така че намаляването на излагането на светлина през нощта може да започне с промени в рутината за успокояване.

Ограничете времето пред екрана колкото е възможно повече и изключвайте ненужните домакински светлини в рамките на четири часа преди лягане, съветват експерти.

Ако не е възможно да изключите осветлението, опитайте се да използвате приглушено или топло осветление вместо ярки лампи на тавана. В спалнята си избягвайте да спите близо до прозорци, ако е възможно. Щорите и затъмняващите завеси могат да бъдат полезни, както и маска за сън върху очите.

Светлината и циркадният ритъм

Проучването показва само връзка и не доказва, че излагането на светлина причинява сърдечно-съдови проблеми.

Снимка: iStock

„Може да има други разлики при хората, изложени на светлина през нощта, които са отговорни за по-големия риск от сърдечни заболявания“, казва д-р Тим Чико, професор по сърдечно-съдова медицина.

Асоциациите обаче все още са значителни, след като се вземат предвид нивата на физическа активност, тютюнопушенето, приема на алкохол, диетата, работата на смени и други потенциално влияещи фактори, смятат авторите.

Кратката продължителност на съня е повлияла само на някои от откритията, като тези за инсулт.

Проучването е и „едно от малкото, които представят убедителни доказателства, че излагането на светлина през деня, например след ставане сутрин, е свързано с добро сърдечно-съдово здраве“, пише в анализа.

Преди това е установено, че нарушаването на циркадните ритми от светлината нарушава различни сърдечно-съдови и метаболитни процеси, като например увреждане на клетките, които помагат на артериите да функционират правилно, причиняване на високо кръвно налягане и повишаване на риска от свързани заболявания, казват авторите.

Циркадните нарушения могат също да допринесат за повишена склонност към образуване на кръвни съсиреци, което може да доведе до инсулти и инфаркти.

Възможно е също така тялото да реагира на нощната светлина „като стресор, нежелано събитие и да активира тялото с висок и анормален сърдечен ритъм, хормони на стреса, глюкоза и инсулин, и възпаление“, категорични са учените.