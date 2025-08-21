Майчинството често се представя като най-щастливия период в живота на една жена. Но реалността може да бъде много по-сложна. Наред с радостта идват и предизвикателства – физическо изтощение, промени в тялото, социална изолация, тревожност, чувство за вина, а понякога и следродилна депресия.

За всички тези въпроси говори Ива Христова, психолог с богат опит в работата с жени, преминаващи през майчинството и свързаните с него емоционални и психически предизвикателства.

“Тази тема стана близка до мен, когато забременях и видях, че има едно очакване ние жените да знаем какво е да си бременна, как се ражда и какво е да си майка. Не е съвсем така обаче. Сблъсквайки се с проблемите, 6 години по-късно вече е моя мисия да покажа на жените, че е добре да търсят помощ”, казва Христова в новия епизод на подкаста с Ивайло Везенков.

Кога една майка да потърси помощ

Ива Христова, която е и майка, и терапевт, помага на жените не само да преминат по-спокойно през трудния период на бременността, но дава и полезни съвети за месеците и годините след раждането, които също са изпълнени с редица перипетии, които могат да подложат жените на стрес. Ако не знаят как да се справят с него и как да потърсят помощ, това може сериозно да промени качеството им на живот.

“Рязката промяна идва след раждането, защото докато сме бременни си имаме социални контакти, общуваме, работим, но когато родим ства по-предизвикателно. Вече сме вкъщи, аз не знам какво е да си майка, таткото не знае какво е да си татко и всичко се променя”, казва Христова.

Подценявана ли е следродилната депресия

Следродилната депресия е състояние, което често остава подценено, но може да засегне всяка майка, независимо от нейната възраст, опит или обкръжение. Важно е да се разбере, че това не е „слабост“ или „липса на майчински инстинкт“, а естествена реакция на организма и психиката към огромните промени – хормонални, емоционални и социални – които настъпват след раждането.

“Не всяка жена минава през трудности, но много жени не си казват, че имат емоционални проблеми”, коментира психотерапевтът. Според нея има няколко важни стъпки по пътя към преодоляването на тревожността и депресията след раждането: говорете открито за чувствата с близки или специалист, приеман на помощта на околните без вина, както и грижа за себе си.

Стратегии за справяне с тревожността след раждане

“Важното е да осъзнаем, че имаме нужда от помощ и да я потърсим. Следродилната тревожност и самотата са доста често срещани. Важното е да имаме подкрепа от близките или професионална помощ, ако има нужда”, казва Ива Христова.

Най-ефективните стратегии според нея са свързването със себе си и умението жената да знае кога “започва да ѝ свети жълтата лампа”, да потърси някой да я отмени в задълженията, да се погрижи за домакинството вместо нея, да се разсее и да си позволи да поиска помощ.

Ако Ива Христова можеше да даде само един съвет на всички майки, които искат да избегнат тревожността, свързана с майчинството, той би звучал така:

“Всичко ще бъде наред и е много ключово да бъдем тук и сега , защото ако сега детето ми е на една и аз се тревожа какво ще се случи, когато стане на три, не е добре нито за детето, нито за мен”.

Цялото интервю с Ива Христова пред Ивайло Везенков гледайте във видеото.