Безсънието засяга милиони хора по света и хроничната липса на сън може сериозно да увреди здравето в дългосрочен план.

Медикаментите помагат на едни, но носят нежелани странични ефекти при други. Именно затова все повече хора търсят естествени алтернативи.

Акупресурата при безсъние е една от тях. Това е древна техника от традиционната китайска медицина, която използва натиск върху специфични точки на тялото.

Какво представлява акупресурата?

Акупресурата е метод от традиционната китайска медицина, основан на концепцията за Ци (произнася се „чи") жизнена енергия, която циркулира в тялото по пътища, наречени меридиани.

Според практикуващите, блокажите в тези меридиани нарушават енергийния поток и могат да доведат до хронични болки, безсъние и други симптоми. Прилагането на натиск върху определени точки се смята, че възстановява баланса.

За разлика от акупунктурата, акупресурата не използва игли, а само ръце, пръсти или масажор. Това я прави нискорискова техника, подходяща за самостоятелно приложение у дома.

Важно: Изследванията върху акупресурата при безсъние са все още ограничени. Голяма част от проучванията се фокусират върху акупунктурата, чиито резултати не могат да се прехвърлят директно към акупресурата.

6 акупресурни точки при безсъние

1. Ан Мян: Точки зад ушите

Ан Мян (в превод “спокоен сън”) са традиционни точки при инсомния, тревожност и световъртеж. Намират се от двете страни на врата, поставете пръст зад ушната мида и го придвижете точно зад костния израстък. Достатъчен е лек натиск.

Проучване от 2020 г. сочи, че акупунктурата на тази точка значително подобрява безсънието при бременни.

2. HT7 (Шен Мен): Вътрешната страна на китката

Точката HT7, известна още като Шен Мен (“Портал на духа” или “Врата на духа”), се намира на вътрешната страна на китката, в края на гънката, откъм страната на малкия пръст. Леко стиснете ръката напред и приложете натиск върху тази гънка.

Преглед от 2024 г. определя HT7 като една от основните акупунктурни точки при лечение на безсъние при по-възрастни хора. Проучване от 2020 г. с 72 участници показва, че стимулирането на тази точка може да подобри когнитивните функции при хронично безсъние.

3. SP6 (Сан Ин Цзяо): Над глезена

SP6 е сред най-използваните точки при безсъние в практиката на акупресурата. Разположена е от вътрешната страна на крака, около четири пръста над глезена. Приложете дълбок натиск точно зад костта.

Преглед от 2020 г. свързва стимулирането на тази точка с подобряване на дълбокия сън, общото качество на съня и РЕМ фазата.

Бременните жени трябва да избягват точката SP6.

4. LV3 (Тай Чун): Между пръстите на крака

LV3 се намира в мястото, където кожата на палеца и съседния пръст на крака се свързва. Необходим е силен и дълбок натиск.

Изследване от 2016 г. при хора, преживели рак на гърдата, установява, че приложеният натиск върху тази точка в продължение на 3 минути подобрява качеството на съня и намалява умората.

5. KD3 (Тайси): Над петата

KD3 се намира точно над петата, от вътрешната страна на стъпалото. Проучване от 2014 г. с 75 участници на средна и по-напреднала възраст с хипертония установява, че акупресурата на KD3 и HT7 подобрява качеството на съня и понижава кръвното налягане.

6. Ин Тан: Между веждите

Точката Ин Тан (“Третото око”) се намира в центъра между веждите, точно над носа. Смята се, че натискът върху нея намалява тревожността, което от своя страна може да подобри съня.

Проучване от 2024 г. с 72 участници с изгаряния от втора и трета степен показва, че 10 минути акупресура на тази точка в продължение на три нощи намалява тревожността и подобрява съня в сравнение с контролна група.

Как правилно да прилагате точков масаж?

За да получите максимален ефект от точковия масаж при безсъние, следвайте тези насоки:

Използвайте плавен, но твърд натиск с пръсти, юмрук или масажор

Задържайте натиска 2–3 минути на всяка точка

Комбинирайте с релаксиращи техники : тъмна стая, успокояваща музика, медитация

Практикувайте редовно , а не само в острите епизоди на безсъние

При съмнения – консултирайте се с акупунктурист или масажист с опит в акупресурата

Работи ли акупресурата при безсъние?

Преглед от 2025 г. стига до извода, че акупресурата е ефективна практика за подобряване на съня при хоспитализирани пациенти, но авторите подчертават необходимостта от по-мащабни изследвания.

Засега това е достъпна, нискорискова и лесна за приложение техника, която може да допълни вашата рутина за по-добър сън. При продължително безсъние е препоръчително да се консултирате с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

