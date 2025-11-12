Какво представлява акупунктурата и за кого е подходяща

Акупунктурата е ключов компонент на традиционната китайска медицина. Тя включва поставяне на много тънки игли през кожата на стратегически точки по тялото. Използва се обичайно за лечение на болка, но все по-често помага за цялостно благополучие, включително за управление на стреса.

Традиционната китайска медицина обяснява акупунктурата като техника за балансиране на потока от енергия или жизнена сила. Чрез поставяне на игли в специфични точки по тези меридиани, практикуващите акупунктура вярват, че енергийният поток ще се балансира отново.

Много западни практикуващи гледат на акупунктурните точки като на места за стимулиране на нервите, мускулите и съединителната тъкан. Някои смятат, че тази стимулация усилва естествените болкоуспокояващи сили на тялото.

Как работи акупунктурата?

Традиционната китайска медицина обяснява, че здравето е резултат от хармоничен баланс на допълващите се крайности ин и ян на жизнената сила, известна като Ци, произнася се „чи“. Вярва се, че болестта е следствие от дисбаланс на тези сили.

Снимка: iStock

Ци протича през меридиани или пътища в човешкото тяло. Тези меридиани и енергийни потоци са достъпни чрез 361 акупунктурни точки в тялото. Поставянето на игли в тези точки с подходящи комбинации връща енергийния поток обратно в баланс.

Проучване показва, че много акупунктурни точки са на места, на които стимулацията може да повлияе на активността на множество сензорни неврони.

Тези места са известни още като рецептивни полета. Физическата стимулация от поставянето на игли на тези места може да повлияе на обработката на болката в централната нервна система и мускулите и да увеличи притока на кръв към определени части на тялото.

Мета-анализ от 2018 г. на ефекта на акупунктурата върху хроничната болка установява, че практиката може да осигури ползи за облекчаване на болката, различни от плацебо. Точният механизъм, чрез който действа акупунктурата, обаче не е ясен, пише Medical News Today.

Рискове от акупунктурата

Рисковете от акупунктура са ниски, ако имате компетентен, сертифициран специалист, който използва стерилни игли. Според Mayo Clinic честите странични ефекти включват болезненост и леко кървене или посиняване на мястото, където са били поставени иглите. Иглите за еднократна употреба вече са стандарт в практиката, така че рискът от инфекция е минимален.

Не всеки е добър кандидат за акупунктура. Преди да се подложите на лечение с акупунктура, не забравяйте да кажете на специалиста, ако:

Имате пейсмейкър

Акупунктурата, която включва прилагане на леки електрически импулси върху иглите, може потенциално да повлияе на работата на пейсмейкъра.

Снимка: iStock

Сте бременна

Смята се, че някои акупунктурни точки стимулират раждането, което може да доведе до преждевременно раждане.

Ползи от акупунктурата

Акупунктурата е често срещана допълнителна терапия, която може да помогне на хората да се справят с много различни състояния. Ползите от акупунктурата включват:

Ефективно се комбинира с други лечения.

Може да помогне за справяне с хронична болка, мигрена и главоболие

Носи нисък риск от странични ефекти

Това е гъвкава форма на лечение, която може да се насочи към множество здравословни проблеми едновременно

Акупунктурата се използва главно за облекчаване на дискомфорта, свързан с различни заболявания и състояния, включително:

Гадене и повръщане, предизвикани от химиотерапия и следоперативни болки

Зъбобол

Фибромиалгия

Главоболие, включително главоболие от напрежение и мигрена

Родилни болки

Болки в долната част на гърба

Болки във врата

Остеоартрит

Менструални спазми

Респираторни нарушения, като алергичен ринит

Тенис лакът

Какво можете да очаквате от сеанс по акупунктура

Всеки човек, който извършва акупунктура, има уникален стил, често смесващ аспекти на източните и западните подходи към медицината. За да определи вида акупунктурно лечение, което ще ви помогне най-много, вашият лекар може да ви попита за вашите симптоми, поведение и начин на живот. Може също така внимателно да прегледат:

Частите на тялото ви, които са болезнени

Формата, покритието и цветът на езика ви

Цвета на лицето ви

Силата, ритъма и качеството на пулса на китката ви

Сеансът с акупунктура може да отнеме до 60 минути. Обичайният план за лечение на едно оплакване обикновено включва една или две процедури седмично. Броят на процедурите зависи от лекуваното състояние и неговата тежест. Като цяло е обичайно да се получат от 6 до 8 процедури.

Снимка: iStock

Акупунктурните точки са разположени във всички области на тялото. Понякога подходящите точки са далеч от зоната на болката. Лежите върху подплатена маса за лечението, което включва:

Поставяне на игли

Иглите за акупунктура се вкарват на различна дълбочина в стратегически точки по тялото. Иглите са много тънки, така че поставянето обикновено причинява малък дискомфорт. Хората често изобщо не ги усещат. Типичното лечение използва от 5 до 20 игли. Може да почувствате лека болка, когато иглата достигне правилната дълбочина.

Манипулации с игли

Лекарят може внимателно да премести или завърти иглите след поставянето им или да приложи топлина или леки електрически импулси към иглите.

В повечето случаи иглите остават на мястото си 10 до 15 минути, докато лежите неподвижно и се отпускате. Обикновено няма дискомфорт, когато иглите се отстранят.

След процедурата по акупунктура

Някои хора се чувстват отпуснати, а други се чувстват заредени с енергия след лечение с акупунктура. Но не всеки реагира на акупунктурата. Ако симптомите ви не започнат да се подобряват в рамките на няколко седмици, акупунктурата може да не е подходяща за вас.