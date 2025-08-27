Всички предимства на масажа на лицето и защо е полезен за здравето

Ако някога сте се чувствали ободрени и сякаш отпочинали, докато ви масажират лицето, тогава вече познавате магията на тази дейност.

Този вид лечение е релаксиращо, може да намали болката и да ви помогне да освободите напрежението, което може да акумулирате в лицето си.

Но също така може да помогне за подобряване на външния вид на кожата ви. Най-голямото предимство на масажите на лице е, че не е нужно да харчите много, за да се насладите на потенциалните ползи – можете да го правите сами у дома, пише специализираното издание WomensHealth.

И да извлечете сериозни ползи не само за кожата и лицето, а и за здравето ви.

Какво представлява масажът на лице?

Както подсказва името, масажът на лице се отнася до широки движения по лицето и шията. Те обикновено се извършват с ръце или с помощта на инструменти за масаж на лице, като например валяк или гуа ша – инструмент с гладки ръбове, използван в традиционната китайска медицина за заглаждане на повърхността на кожата и подобряване на кръвообращението.

Масажите на лицето обикновено включват използването на лубрикант, който не запушва порите, като например някакъв вид масло или серуми, насочени към специфичен проблем с кожата, като хиперпигментация или фини линии и бръчки.

Може да изглежда, че тази стъпка е просто, за да направи масажа по-комфортен, но всъщност е доста важна, тъй като лубрикантите „позволяват на ръцете или масажните инструменти да се плъзгат по кожата, без да предизвикват болезнено опъване“, казва дерматологът Кортни Рубин, доктор по медицина в Центъра за цялостна дерматология в Калифорния.

Снимка: Canva

Без лубрикант, масажът на лицето може да доведе до леки наранявания, като например спукани капиляри и нежелано зачервяване, добавя още експертът

Какви са ползите от масажа на лице?

Освен че ви кара да се чувствате добре и релаксирани, лицевият масаж може може временно да съживи тена ви или да увеличи максимално ефективността на продуктите за грижа за кожата.

Разбира се, мащабните, добре проектирани и убедителни проучвания за ползите от масажите на лице за външния вид на кожата са доста ограничени, но ето как те потенциално могат да повлияят на естетиката:

Намаляване на подпухналостта

Масажите на лицето могат да помогнат за стимулиране на лимфната система, част от нашата кръвоносна система, която включва малки лимфни съдове, лимфни възли и лимфоидни органи, изпълняващи двойна функция – защита от инфекции чрез филтриране на лимфата и отстраняване на токсини, и поддържане на баланса на течностите в тъканите.

Снимка: iStock

Казано по-просто, ритмичният натиск и разтриване, участващи в масажа на лице, могат да помогнат за преместването на течности към лимфните възли и да насърчат дренажа.

Това може да помогне за временно намаляване на появата на подуване или подпухналост по лицето и да доведе до по-повдигнат, скулптуриран и дефиниран външен вид, коментира д-р Рубин.

Плътна кожа и намаляване на фините линии

Маслата за лице и продуктите за грижа за кожата често се използват като лубриканти по време на масажи. Това означава, че независимо дали използвате серум, тоник или масло за лице, масажът ще помогне за впръскването на продукта в кожата ви, за да се постигнат желаните резултати.

Снимка: iStock

Освен това, много масла за лице ефективно хидратират кожата, което може да я изглади и стегне, а също така и да намали появата на фини линии и бръчки, причинени от сухота.

Подобряване на кръвообращението

Масажите на лицето, особено когато се изпълняват редовно с ролка, могат да доведат до разширяване на кръвоносните съдове в лицето и да помогнат за подобряване на кръвообращението.

Правилният кръвен поток е от решаващо значение, за да се гарантира, че всички тъкани и органи в тялото ви получават кислорода и хранителните вещества, от които се нуждаят – включително кожата ви.

А здравите кожни клетки допринасят за появата на по-младежки тен. Някои проучвания също така показват, че определени масажи, особено тези, включващи механични устройства като вакууми, моторизирани клапи или ролки, могат да стимулират активността на фибробластите, вид клетки, отговорни за производството на колаген и еластин от кожата, протеините, които поддържат кожата да изглежда млада.

Има ли различни видове масажи на лице?

Съществуват десетки видове лицеви масажи, всички използващи различни техники за отпускане на мускулите на лицето, стимулиране на кръвообращението и доставяне на масла и серуми до кожата.

Но на практика в основата е, че повечето обикновено използват повтарящи се движения нагоре, за да придадат на лицето повдигнат, ревитализиран вид, казват специалистите.

Пляскане или потупване по лицето

Потупването по лицето може да бъде ефикасен начин за стимулиране на кръвообращението, когато се прави правилно. Вярно е, че този вид масаж е по-интензивен от някои от неговите аналози, тъй като може да включва леко пляскане, потупване, щипане и поглаждане.

Снимка: iStock

Но никога не трябва да се прави достатъчно агресивно, за да предизвика болка, уточняват дерматолози, тъй като може потенциално да причини спукани капиляри по лицето или дори синини. Препоръките са леко потупване по лицето с лосион или масло, въпреки че можете да използвате и почистващ балсам.

Акупресура на лицето

Може би вече сте запознати с традиционната акупунктура, която включва поставяне на игли в определени точки на тялото, за облекчаване на болката. Механизмите зад ползите от акупунктурата не са добре разбрани от западната медицина и много скептици смятат, че практиката не е основана на солидна наука.

Но според клиниката Майо се предполага, че акупунктурата може потенциално да стимулира нервната система и мускулите на тялото по начин, който увеличава производството на естествени болкоуспокояващи.

Техниката може да се прилага върху лицето, като се използват възглавничките на пръстите, за да се окаже натиск върху стратегически точки (без игли). Това се нарича акупресура.

Какво трябва да избягвам, когато правя масаж на лице?

Избягвайте агресивно дърпане или опъване на кожата и винаги използвайте серум, масло или хидратиращ и балансиращ тоник, за да осигурите плавно плъзгане.

Не прилагайте прекомерен натиск. По-силният натиск върху лицето ви няма да ускори резултатите, напротив – дори може да причини чувствителност или синини.

Снимка: iStock

Избягвайте използването на кокосово олио или зехтин като лубриканти. Те могат потенциално да запушат порите ви и да причинят акне.

Помислете за пълно избягване на масажи на лице, ако имате наранена кожа от всякакъв вид, както и екзема, псориазис, розацея, акне, чувствителна кожа, отворени рани и херпеси. Въздействието на масажа може потенциално да влоши тези състояния.

Колко често трябва да си правя професионален масаж на лице?

Няма твърдо правило, но ако искате максимална ефективност, може да правите лицев масаж няколко пъти седмично.

Експертите препоръчват посещение на козметик за лице веднъж на всеки два месеца. „Не е нужно да идвате при нас всеки месец, колкото и да ми се иска“, казва Джоди Тилдустър, лицензиран медицински масажист и козметик.

Но за да сте сигурни, че виждате постоянни резултати, можете да масажирате лицето си у дома, като това отнема две или три минути на ден, добавя тя.