Статистиката за хората с болестта на Паркинсон днес са повече от тревожни. През 2021 година 11.8 милиона души по света са били диагностицирани с Паркинсон.

Това е почти двойно повече от броя отпреди 6 години, което прави болестта на Паркинсон едно от най-бързо развиващите се мозъчни заболявания.

Прогнозира се, че през 2050 г. по света ще живеят 25,2 милиона души с болестта на Паркинсон, което ще бъде 112% увеличение спрямо 2021 година и така болестта се оказва най-бързо развиващото се невродегенеративно заболяване в света.

Основният фактор за удвояването на случаите от 2021 г. до 2050 г. с болестта на Паркинсон е застаряването на населението (89%). Малък брой случаи имат генетичен елемент (около 15%), но повечето хора нямат фамилна анамнеза.

Има ли пандемия от болестта на Паркинсон

Двама американски лекари, Рей Дорси и Майкъл Оукън, са сред най-изтъкнатите специалисти по болестта на Паркинсон в световен мащаб (и автори на популярната книга „Прекратяване на болестта на Паркинсон“).

В последната си книга „Планът за Паркинсон: Нов път към превенция и лечение“, публикувана през 2025 година, те твърдят, че живеем във време на ​​„пандемията от Паркинсон“.

Но докато други пандемии са причинени от инфекция, професорите и научните изследователи идентифицират напълно нови, създадени от човека фактори, които самостоятелно или в комбинация причиняват на повече от нас да се разболеят. Това е така, тъй като консумираме пестициди в храната си, пием промишлени разтворители във водата си и дишаме замърсен въздух.

Болестта на Паркинсон не е бързоразвиващо се заболяване. Може да отнеме десетилетия, за да се прояви. Лекарите обаче сега диагностицират хора на 30 и 40 години. Тези хора, според тях, са били „замърсени“ като деца.

7 промени в начина на живот, които могат да намалят риска от Паркинсон

Имайки предвид тези предупреждения, ето експертните съвети за промените в начина на живот, които могат да намалят риска от развитие на болестта на Паркинсон или да помогнат за забавяне на прогресията на симптомите, ако вече имате такава.

1. Увеличете упражненията си

Американско проучване, което проследява 213 701 участници, установява, че хората, които извършват повече от 7 часа седмично умерена интензивна активност на възраст от 35 до 39 години или през последните 10 години, имат до 40% по-нисък риск от развитие на Паркинсон в по-късна възраст, в сравнение с тези, които не са правили никакви упражнения.

2. Хранете се като средиземноморец

Средиземноморската диета с високо съдържание на зеленчуци, бобови растения, плодове, пълнозърнести храни, ядки, млечни продукти, морски дарове, риба и птици и нисък прием на червено месо е доказала ползи за здравето, включително предпазване от сърдечни заболявания, рак и невродегенеративни заболявания.

Преглед на 12 изследователски проучвания от 2024 г. открива връзка между високото придържане към средиземноморската диета и 25% по-нисък риск от развитие на болестта на Паркинсон. Авторите казват, че това се дължи на противовъзпалителните ефекти на диетата, подобрената чревна микробиота и подобрената функция на митохондриите (централата на клетките).

„Това е един от факторите, свързани с начина на живот, който има най-силна доказателствена база“, казва д-р Беки Джоунс, мениджър „Изследвания и комуникации“ в благотворителната организация Parkinson's UK.

3. Подредете съня си

„Започват да се натрупват доказателства, че сънят играе роля в доста невродегенеративни заболявания“, казва Д-р Бал Атвал, консултант невролог в болницата „Уелингтън“ на Healthcare UK.

„Едно от нещата, които знаем за болестта на Паркинсон, е, че тя е много силно свързана с натрупването на протеин, наречен алфа-синуклеин, който всички имаме, но при болестта на Паркинсон той се обърква и започва да образува тези големи лепкави бучки, които увреждат клетките в мозъка. Смята се, че глимфатичната система изчиства тези протеини през нощта, докато спим“, добавя колегата му д-р Джоунс.

Стремежът към 7 до 9 часа сън на нощ би изглеждал разумен. Достатъчното количество сън е много важно за дългосрочното здраве на мозъка.

4. Изпийте кафето си: Кофеинът може да има защитен ефект

Според множество проучвания, консумацията на кофеинови напитки като чай и кафе е свързана с намален риск от развитие на Паркинсонова болест. Едно проучване, обхващащо 197 мъже и 120 жени, със средна възраст съответно 71 и 69 години, установява значително по-ниска честота на развитие на Паркинсонова болест в продължение на 8 години при тези с по-висок прием на кофеин.

„Не е възможно да се посочи колко чаши на ден трябва да приемате, но се смята, че умерено и не прекомерно количество кофеин е потенциално полезно… просто не пийте прекалено много, съветват специалистите.

5. Измийте плодовете и зеленчуците

Пестицидите, използвани върху културите, са свързани с повишен риск от болестта на Паркинсон, но това не е доказано.

Проучване на Imperial College и University of Pittsburgh върху плъхове, публикувано в Nature, установява, че пестицидът ротенон (забранен в Европа, но все още използван за контрол на рибните популации в САЩ и Канада) предизвиква трайни промени в генната активност в областта на мозъка, най-засегната при болестта на Паркинсон.

Авторите предполагат, че токсините могат да подготвят мозъка за заболяване в бъдеще.

Няма конкретни доказателства, които да предполагат, че много ниските нива на излагане на пестициди увеличават риска от болестта на Паркинсон и че няма нужда да се притеснявате за използването на препарати за борба с плевелите от време на време в градината си.

Специалистите обаче все пак препоръчват: „Въпреки че в момента няма конкретна връзка между пестицидите в храната, която консумираме, и развитието на болестта на Паркинсон, изследвания в други области предполагат, че миенето на плодове и зеленчуци преди консумация или носенето на ръкавици по време на градинарство са като цяло добра практика.“

6. Опитайте да дишате възможно по-чист въздух

Преглед на проучвания за възможна връзка между замърсяването на въздуха и болестта на Паркинсон заключва, че замърсяването на въздуха се очертава като важен рисков фактор за болестта на Паркинсон и може да е причина за значителен процент от случаите в световен мащаб.

Авторите казват, че има три възможни механизма за това: директна токсичност за нервните клетки, предизвикване на възпаление и промяна на чревния микробиом (чревни бактерии).

Използвайте пречистватели на въздух както у дома, така и на работното място.

Премахването на фините прахови частици от въздуха в помещенията защитава пътя от носа до мозъка, който може да причини болестта на Паркинсон.

Добра идея е да затваряте прозореца на автомобила си, когато сте в интензивен трафик, за да избегнете вдишването на изгорели газове.

7. Избягвайте диабет и контролирайте кръвната си захар, ако го имате

Някои проучвания показват, че диабет тип 2 може да увеличи риска от развитие на болестта на Паркинсон с 31%. Експертите предполагат, че диабетът може да допринесе за болестта на Паркинсон, като причинява оксидативен стрес, причинен от свободните радикали, странични продукти на клетъчните реакции.

„Опитайте се да избегнете диабет тип 2, като се придържате към здравословна диета и тегло, а ако имате такъв, контролирайте нивата на кръвната си захар“, съветват лекарите.

Информираността е първата стъпка към превенцията. Ако забележите тревожни симптоми или искате да изготвите индивидуален план за здравословен живот, консултирайте се с Вашия лекар или невролог. Малките промени в ежедневието днес могат да осигурят Вашето когнитивно здраве утре.

