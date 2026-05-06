Трудно заспивате след натоварен ден, изпълнен със стрес и напрежение? Преди да посегнете към хапчета, помислете за нещо по-просто, топла чаша чай за заспиване.

Определени съставки в чая се използват от векове като натурални средства срещу безсъние, стрес и тревожност. Днес науката започва да потвърждава онова, което традиционната медицина знае отдавна.

Защо билковият чай може да подобри съня?

Чаят за заспиване е вид билков чай, приготвен от смес от съставки, които помагат за отпускане преди лягане.

За разлика от черния или зеления чай, тези напитки обикновено са без кофеин и съдържат съединения, които намаляват стреса и тревожността или насърчават усещането за спокойствие.

Освен прекия ефект на билките, самият ритуал с чая може да е полезен. Според научни данни установяването на редовна нощна рутина може да подобри качеството на съня и да помогне при безсъние.

6 чая за по-добър сън

1. Чай от магнолия

Приготвен от изсушена кора, пъпки и стъбла на магнолията, този чай е традиционно средство за сън в много култури.

Растението съдържа хонокиол и магнолол, две съединения със седативен ефект. Проучване при жени след раждане установява, че пиенето на чай от магнолия в продължение на 3 седмици значително подобрява съня и намалява депресивните симптоми в сравнение с контролна група.

2. Зелен чай с ниско съдържание на кофеин

Зеленият чай е познат с ползите за здравето, но ниско кофеиновата му версия може да изненада и като помощник при заспиване.

Малко проучване с 20 възрастни установява, че пиенето на ниско кофеинов зелен чай е свързано с подобрено качество на съня, намален стрес и по-малка умора в сравнение с обикновения зелен чай.

Изследователите смятат, че съединението EGCG, открито в зеления чай, е отговорно за седативния му ефект. Важно: избирайте версия без или с минимално количество кофеин, ако го пиете преди сън.

3. Чай от лайка

Лайката е може би най-познатата билка в чая, която помага за по-добър сън. Преглед на 12 проучвания установява, че лайката безопасно подобрява качеството на съня, макар ефектът върху тежкото безсъние да е ограничен.

4. Чай от лавандула

Приготвен от пъпките на лавандуловото цвете, този чай за по-добър сън е толкова красив на цвят, колкото и успокояващ. Проучване при жени след раждане установява, че 1 чаша лавандулов чай дневно в продължение на 2 седмици намалява умората.

Друго изследване при по-възрастни хора показва, че лавандуловият чай ефективно намалява симптомите на депресия и тревожност, основни виновници за безсъние.

5. Чай от валериана

Коренът на валериана е класическа подправка в чая за сън, позната от хиляди години. Счита се, че действа, като повишава нивата на GABA – невротрансмитер, който намалява тревожността.

Въпреки че конкретните изследвания върху валериановия чай са ограничени, редица проучвания показват, че екстрактът от валериана може да подобри качеството на съня и да засили усещането за спокойствие.

6. Чай от пасифлора

Пасифлората е растение с дълга история на изследвания заради лечебните си свойства. Билковите препарати от пасифлора, включително чаят, могат да действат като натурален седатив и да намалят тревожността.

Кой трябва да внимава с билковите чайове?

Чаят за заспиване е подходящ за повечето хора, но има изключения:

Бременни и кърмещи жени трябва да се консултират с лекар преди употреба, тъй като някои билки може да не са препоръчителни.

Хора, приемащи лекарства или с хронични заболявания, трябва да проявяват предпазливост поради риск от взаимодействия.

Пиенето на чай непосредствено преди лягане може да наложи по-често нощно ставане до тоалетна.

При тежко безсъние чаят е помощно средство, но не замества лечението.

Чаят за заспиване работи най-добре като част от редовна вечерна рутина, не като самостоятелно лечение. Избирайте без кофеинови варианти, особено ако пиете чая непосредствено преди лягане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

