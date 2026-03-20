Оралното здраве все по-често се разглежда като ключ към цялостното състояние на организма, от сърцето до мозъка.

В същото време науката поставя нов акцент върху ежедневни фактори като хидратацията, които могат да влияят на концентрацията, енергията и дори усещането за стрес.

Този уикенд „Светът на здравето“, д-р Неделя Щонова и нейните гости обясняват каква е връзката между устната кухина и системното възпаление, обръщаме внимание и на цистита като често подценяван проблем, до съвременните възможности на репродуктивната медицина и вдъхновяващите истории за силата на движението и човешкия дух.

Оралното здраве и връзката със сърцето, мозъка и цялото тяло

Епизодът в събота (21 март) е посветен на Световния ден на оралното здраве и разглежда устната кухина като част от цялостната биология на организма.

Научни данни показват, че хората със здрави венци и без кариеси имат до 86% по-нисък риск от инсулт, а редовното използване на зъбен конец се свързва с до 44% по-нисък риск от мозъчни инциденти . Причината е в системното възпаление – бактериите и възпалителните молекули от устната кухина могат да достигнат до кръвообращението и да повлияят на съдовете и мозъка.

Темата е особено значима, тъй като според Световната здравна организация около 3.5 млрд. души по света страдат от орални заболявания, най-разпространените хронични състояния в глобален мащаб.

В студиото гостува д-р Иван Горялов, специалист с международен опит, който коментира връзката между оралното здраве и системните заболявания, както и най-честите грешки в ежедневната грижа за зъбите още от детска възраст.

Зрителите ще видят и вдъхновяващата история на семейство, посветено на спорта и работата с деца със специални потребности. Поводът е Световният ден на хората със синдром на Даун, 21 март, а акцентът е върху силата на движението като инструмент за социална интеграция и развитие.

Дехидратация, цистит и бъдещето на репродуктивната медицина

В неделя (22 март) коментираме тема, която често остава подценена, хидратацията. Изследвания показват, че дори 1–2% спад в телесната вода може да повлияе на мозъчната функция, да повиши нивата на кортизол и да засили усещането за стрес .

Това поставя под нов ъгъл ежедневни състояния като умора, раздразнителност и липса на концентрация, които понякога се оказват резултат от недостиг на вода, а не от психическо напрежение.

Основният акцент в епизода е циститът, едно от най-честите уринарни заболявания, особено при жените. Медицинските данни показват, че над 50% от жените преживяват поне един епизод на цистит в живота си, а при значителна част от тях инфекцията става рецидивираща.

Гост в студиото е проф. д-р Мила Любомирова, нефролог, която коментира съвременните разбирания за причините за повтарящите се инфекции, включително:

ролята на микробиома

бактериалните „резервоари“ в пикочния мехур

връзката между имунната система и хроничното възпаление

новите подходи в превенцията извън антибиотичното лечение

Все по-голямо значение придобиват стратегии като поддържане на микробиомен баланс, прием на D-маноза, пробиотици и промени в начина на живот.

Във втората част на предаването темата се разширява към репродуктивното здраве и демографските тенденции. Данните показват, че коефициентът на плодовитост в България е около 1.5 деца на жена, което е под нивото за естествено възпроизводство на населението .

Гост е световно признатият специалист по репродуктивна медицина проф. Бюлент Търаш, който представя иновативни подходи.

