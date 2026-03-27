Този уикенд „Светът на здравето", д-р Неделя Щонова и нейните гости коментират какво означава новият подход към хормоналната терапия след менопауза, кога е показана и какви са реалните рискове, както и как хората с биполярно разстройство могат да поддържат стабилност и продуктивен живот.

И още, терапевтичните стратегии за стабилност и силата на ферментиралата храна като инструмент за грижа за микробиома и ума.

Новата ера на хормонозаместителната терапия

В събота (28 март) коментираме една от най-дискутираните теми в женското здраве, хормонозаместителната терапия (ХЗТ) при менопауза. Хормонално заместителната терапия, когато е назначена правилно, в точния момент и при правилния профил пациентки, може значително да подобри качеството на живот.

Според световни медицински данни, около 75% от жените преживяват симптоми на менопауза като горещи вълни, нощно изпотяване, нарушения на съня и промени в настроението. При около 20-30% от тях симптомите са толкова тежки, че значително влияят на качеството на живот и работоспособността.

В студиото гостува д-р Ваня Александрова, ендокринолог с дългогодишен клиничен опит. От 2013 година тя е основател и ръководител на отделение по ендокринология и център за клинични проучвания. Д-р Александрова работи и по специализирана амбулаторна процедура за изследване на оста хипоталамус–хипофиза–гонади, която позволява прецизна хормонална диагностика.

Предаването ще разруши и редица митове, че хормонозаместителната терапия е опасна за всички жени, че увеличава риска от рак при всяка жена, че трябва да се избягва след 60-годишна възраст, че менопаузалните симптоми са нещо, което жените просто трябва да изтърпят.

Във втората част на предаването е посветена на рубриката „Постъпките на Хипократ", където зрителите ще видят вдъхновяваща история, която напомня, че медицината е процес, а не догма, и че науката има смелостта да се коригира. А когато това се случи, печелят пациентите.

Биполярното разстройство и ферментиралата храна

В неделя (29 март) обръщаме специално внимание на Световния ден на биполярното разстройство, който се отбелязва на 30 март, рождения ден на художника Винсент ван Гог, за когото се смята, че е страдал от това заболяване. Биполярното разстройство засяга около 2.8% от световното население и е сред водещите причини за загуба на трудоспособност при хора на възраст между 15 и 44

В студиото гостува проф. д-р Вихра Миланова, дмн, началник на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ „Александровска" и ръководител на Катедрата по психиатрия към Медицински университет – София. Проф.

Проф. Миланова ще разкрие какво реално представлява маниакалният епизод и по какво го различаваме от обикновено високо настроение, как се различават биполярно разстройство тип I и тип II на практика, какви ежедневни навици могат да намалят риска от маниакален пристъп и какво точно предизвиква маниакални епизоди.

Във втората част на предаването вниманието се насочва към удивителната връзка между храната и психичното здраве, така наречената gut-brain connection. Микробиомът в червата произвежда до 90% от серотонина в тялото, невротрансмитерът, отговорен за настроението и емоционалното равновесие.

Гост е шеф Владислав Пенов, който в продължение на близо две десетилетия трупа опит в ресторанти у нас и по света. Последните 5 години той навлиза в сферата на ферментиралите храни и изследва тяхното влияние върху човешкия микробиом. Ферментиралите храни като кисело зеле, кимчи, кефир и комбуча съдържат живи пробиотични култури, които подпомагат храносмилането, засилват имунната система и поддържат баланса на чревната флора.

Здравето не е само въпрос на лекарства или медицински процедури, то е култура на живот, която създаваме с ежедневните си осъзнати избори.

Не пропускайте „Светът на здравето" тази събота и неделя от 11:30ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.