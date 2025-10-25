Алергиите днес се превръщат в глобална епидемия, която засяга милиони хора и променя начина, по който живеем. Кихане, хрема, обриви и сърбеж, зад тези симптоми стои не просто сезонен дискомфорт, а сериозно предизвикателство за здравето и качеството на живот.

Тази събота (25 октомври) от 11:30 ч. в „Светът на здравето“ по bTV д-р Неделя Щонова ще посвети изданието на темата за алергиите и техните съвременни решения.

С проф. Мария Стаевска, национален консултант по алергология и началник на Клиниката по клинична алергология в Александровска болница, ще говорят за истинските причини зад нарастващата честота на алергиите, за митовете, които ги заобикалят, и за модерните диагностични методи като молекулярния тест ALEX, който открива над 290 алергена и дава път към по-прецизна и ефективна терапия.

Ще стане дума и за кръстосаните реакции между полени и храни, както и за съвременните подходи в алерген-специфичната имунотерапия, единственото лечение, което променя естествения ход на заболяването.

А зрителите ще се срещнат и с вдъхновяваща история от Сан Франциско, тази на Софи Филипс, млада жена, която открива как промяната в храненето може да промени целия ѝ живот.

А в неделя (26 октомври) от 11:30 ч. „Светът на здравето“ ще отправи поглед към най-ценния ни сензор, зрението.

Д-р Неделя Щонова ще разговаря с д-р Анета Ганчева, водещ офталмолог с международен опит, за новите стратегии за защита на очите, ролята на светлинната терапия и как можем да подкрепим митохондриите и невроните на ретината, за да виждаме света по-ясно и пълноценно.

В епизода ще видим и специално интервю от Сейнт Мориц с д-р Антонела Сантуционе Чадаха, световно признат невроучен и основател на Women’s Brain Project. Тя ще говори за начина, по който можем да поддържаме мозъка и психичното си здраве в епохата на технологиите, чрез осъзнатост, движение и грижа за вътрешната светлина на ума.

Не пропускайте „Светът на здравето“, тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV с д-р Неделя Щонова!

Всички епизоди на „Светът на здравето“ вече са достъпни в обновената платформа bTV Plus, където можете да гледате и всички издания на „Подкаст за здраве“.