Разказваме една велика история, която не е просто за отслабване, а за човешката невроеволюция. За това как умът може да прекодира тялото. Представете си, че тежите 207 килограма. И че всеки ден е битка с огледалото, с болките, с навеждането, с дъха, с мисълта, със самообслужването. Със страховете от болести, от смърт и от липсата на изход.

И сега си представете, че 6 години по-късно отслабвате и ставате 92 кг. И тичате. И не просто тичате, а бягате ултрамаратон. 42 километра. Защото това е била детската ви мечта. Ето за тази мечта сега ще ни разкаже Христо Златков.

Каква е неговата история?

„Аз се състезавам със себе си и се доказвам на себе си постоянно, всеки ден. Искам да съм по-добрата си версия. Но има и хора, които не са ми вярвали, които са се съмнявали, които са се подигравали, когато съм бил 200-килограмов“, започва разказа си в „Светът на здравето“ Христо Златков.

Според него именно борбата със самия себе си е най-тежката битка в живота на човек. Определя се като обикновен човек, повярвал в невъзможното, и успял да сбъдне своята детска мечта. Желанието за промяна произлиза от всички негативни ефекти от затлъстяването, с които Христо се сблъсква – тежестта, затрудненото дишане и високото кръвно налягане се оказват стимулите, които го подтикват към радикалната трансформация.

Как се случва това?

„Рецептата е постоянство, дисциплина, самоконтрол. Няма друг вариант. За да се случи нещо такова, за такива грандиозни резултати трябват грандиозни действия“, категоричен е мъжът. „Подсъзнателно знам, че животът не е приключил, че има доста неща – красиви, хубави, да ми се случат в живота и явно това подсъзнателно ме е тикнало да направя тези неща“, описва мотивацията си Христо Златков.

С помощта на своя приятел, Антон Гочков, Христо поема по пътя на здравето. „Той видя, че наистина имам желание нещо да се случи, но не знам как да стане“, припомня си Христо. Започват с разходки в планината. Впоследствие тези тренировки стават все по-чести и интензивни.

Христо започва да тренира дори когато е на работа – в обедната си почивка. Променя из основи хранителния си режим и целия си начин на живот. Днес, поглеждайки назад, вече знае, че всяко голямо постижение изисква труд. А неговите резултати доказват истинността на това твърдение.

