През зимните месеци кожата е подложена на сериозен физиологичен стрес. Ниските температури, сухият въздух в отопляемите помещения и резките температурни промени водят до нарушаване на кожната бариерна функция.

В резултат се увеличава трансепидермалната загуба на вода, което клинично се проявява със сухота, лющене, зачервяване и повишена чувствителност на кожата.

Докато много хора се фокусират единствено върху скъпите хидратиращи кремове, истинското решение често се крие в това, с което подхранваме тялото си отвътре. Според експертите от Goldea Health, тайната на устойчивата и здрава зимна кожа се крие в един основен елемент: Омега-3 мастните киселини.

Снимка: Canva

Защо кожата страда през зимата?

Кожата ни функционира като защитна бариера, която задържа влагата вътре и не пропуска вредните външни агенти. През зимата обаче ниската влажност на въздуха компрометира тази бариера. Когато хидролипидният слой (сместа от мазнини и вода върху кожата) изтънее, влагата се изпарява бързо, процес, известен като трансепидермална загуба на вода.

Тук идва ролята на мазнините. Кожата ни се нуждае от специфични липиди, за да остане мека и еластична. Омега-3 е ключът към хидратация, защото тези мастни киселини са структурни компоненти на клетъчните мембрани.

Омега-3: Вътрешната бариера срещу студа

Омега-3 мастните киселини (EPA и DHA) са есенциални, което означава, че тялото ни не може да ги произвежда само, трябва да ги приемаме чрез храна или добавки. Тяхното действие върху кожата е многостранно:

Снимка: iStock

1. Укрепване на кожната бариера

Омега-3 мастните киселини помагат за регулиране на производството на кожна мазнина и подобряват състава на липидния слой. Това прави кожата по-устойчива на външни агресори и „запечатва“ хидратацията в дълбоките слоеве.

2. Противовъзпалително действие

Зимата често обостря състояния като екзема, псориазис и розацея. Омега-3 имат мощни противовъзпалителни свойства, които успокояват зачервяванията и намаляват сърбежа, типичен за сухата кожа.

3. Защита от фотостареене

Дори през зимата UV лъчите присъстват, особено ако има сняг, който ги отразява. Омега-3 помагат за намаляване на чувствителността на кожата към слънцето и предпазват колагена от разграждане.

Витамин D: Верният партньор на Омега-3

През зимата Омега-3 работи най-добре, когато е в комбинация с Витамин D. През декември и януари слънчевата светлина в нашите ширини е недостатъчна за синтеза на този „слънчев витамин“.

Снимка: Canva

Витамин D е от съществено значение за обновяването на кожните клетки. Когато нивата му са ниски, кожата става тънка, сива и губи способността си да се регенерира бързо. Комбинацията от Омега-3 и Витамин D е „златният стандарт“ за здрава кожа през зимата, тъй като мастните киселини подпомагат усвояването на мастноразтворимия витамин D.

Как да си набавим необходимите вещества?

За да поддържате кожата си хидратирана, трябва да обърнете внимание на своите хранителни източници на витамини за хормони и кожно здраве.

Мазни риби: Сьомгата, скумрията, сардините и херингата са най-богатите източници на EPA и DHA.

Растителни алтернативи: Лененото семе, чиата и орехите съдържат ALA (алфа-линоленова киселина), която тялото частично превръща в Омега-3.

Висококачествени добавки: Ако не консумирате риба два пъти седмично, приемът на пречистено рибено масло или веган алтернатива от водорасли е силно препоръчителен през зимния период.

Снимка: Canva

Практически съвети за зимна грижа

Освен приема на добавки и правилното хранене, следните стъпки ще помогнат на вашата зимна кожа:

Избягвайте горещите душове: Горещата вода отмива естествените мазнини на кожата. Използвайте хладка вода.

Хидратирайте веднага след баня: Нанасяйте кремове върху леко влажна кожа, за да заключите водата в клетките.

Използвайте овлажнител за въздух: Това е особено важно в спалнята, за да предотвратите изсушаването на лигавиците и кожата по време на сън.

Пийте вода: Дехидратацията на тялото се отразява първо на лицето.

Зимата не трябва да бъде сезон на дискомфорт за вашата кожа. Като разберете, че Омега-3 е ключът към хидратация и здраве, вие преставате да се борите само със симптомите и започвате да се грижите за причината. Подкрепете защитната си бариера с правилните мастни киселини и не забравяйте Витамин D, вашето тяло ще ви благодари.

Ако изпитвате хронична сухота, която не се повлиява от домашни грижи, винаги е добра идея да се консултирате с дерматолог, за да изключите по-сериозни кожни заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------

Източници: