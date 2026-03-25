Пациенти с износване на коленните стави (гонартроза) и наднормено тегло имат възможност да получат безплатни специализирани прегледи от опитни ортопеди в края на март и началото на април.

Инициативата на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" има за цел да помогне на рисковата група, при която затлъстяването е основен фактор за развитие на тежки дегенеративни промени в ставите.

Гонартрозата е тихата епидемия на наднорменото тегло

Гонартрозата представлява хронично, прогресиращо дегенеративно заболяване на коленната става. То се характеризира с постепенно износване на ставния хрущял, образуване на костни израстъци (остеофити) и хронична болка, която значително влошава качеството на живот.

Заболяването най-често засяга хора над 50-60 години, като жените са особено уязвими, особено при наличие на наднормено тегло. Медицинските данни показват тревожна статистика: хората със затлъстяване са между 5 и 7 пъти по-склонни да развият тежки проблеми с коленните стави в сравнение с тези с нормално тегло.

Основните симптоми включват:

Силна болка – появява се след физическо натоварване, изкачване на стълби или продължително ходене, намалява в покой

Скованост – особено изразена сутрин или при ставане от седнало положение

Ограничена подвижност – затруднено огъване и изправяне на коляното

Защо наднорменото тегло е толкова опасно за коленете?

Коленните стави поемат голяма част от телесното тегло при всяко движение. При наднормено тегло натоварването върху ставния хрущял се увеличава многократно, което ускорява неговото износване. Всеки допълнителен килограм създава допълнително напрежение, което с годините води до необратими промени.

Безплатни прегледи за гонартрозата, как да се възползвате

Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" обявява два дни за безплатни консултации:

27 март 2026 г. (петък)

3 април 2026 г. (петък)

Изисквания за записване:

Задължително предварително записване на час на телефон 02/9432 312 (в работни дни между 11:00 и 13:00 часа)

Пациентите трябва да носят предварително направени рентгенографии на засегнатата става във фас и профил

Препоръчва се снимките да са с натоварване за по-точна диагностика

Диагностика и лечение на износването на стави

Диагнозата се поставя от специалист ортопед чрез клиничен преглед и анализ на рентгенографски изследвания. Важно е да се знае, че гонартрозата е необратимо заболяване, което изисква дългосрочно управление.

Лечението е поддържащо и включва:

Медикаментозна терапия за контрол на болката и възпалението

Физиотерапия за подобряване на подвижността

Промени в начина на живот и контрол на телесното тегло

При напреднала форма – хирургична подмяна на засегнатата коленна става (ендопротезиране)

Кой ще извършва прегледите?

Безплатните консултации ще бъдат провеждани от двама опитни специалисти:

Д-р Борис Антонов, дм е ортопед с над 20-годишен опит, главен асистент в катедра „Ортопедия и травматология" към МУ-София. Притежава научна степен "Доктор" по медицина с дисертация в областта на ревизионното ендопротезиране на тазобедрената става. Автор е на множество публикации в български и международни издания и съавтор в специализирани медицински книги.

Д-р Георги Лучев е специализант по ортопедия и травматология и докторант към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-София. Професионалните му интереси включват травматизъм, хирургия на ръка и спортна медицина.

Ранната диагностика на гонартрозата е от ключово значение за забавяне на прогресията на заболяването и запазване на качеството на живот. Ако изпитвате болка в коленете, скованост или ограничена подвижност, особено при наличие на наднормено тегло, не пропускайте възможността за безплатна консултация със специалисти.

За записване: 02/9432 312 (работни дни, 11:00-13:00 ч.)

