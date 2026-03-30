Вътрешните ечемици на окото обикновено се причиняват от бактериална инфекция в мастна жлеза от долната страна на клепача.

Те причиняват малка, сърбяща и понякога болезнена подутина от вътрешната страна на клепача. Тя може да продължи няколко седмици, но обикновено изчезва с грижа и продукти без рецепта.

В някои случаи обаче може да се наложи да посетите лекар, ако ечемикът продължава или е инфектиран.

Какво е усещането при вътрешен ечемик на окото?

Освен болезнена подутина във вътрешността на клепача, симптомите на вътрешен ечемик на окото могат да включват:

Усещане за нещо в окото ви

Образуване на корички по клепача

Секреция от очите

Подуване, зачервяване или болка в клепача

Разкъсване

Порив да разтриете или почешете окото си

Чувствителност към светлина

Ечемикът на окото не е заразен. Рядко, но е възможно, бактериите, които причиняват очна инфекция, да се разпространяват чрез споделени предмети като кърпи или калъфки за възглавници.

Вътрешен срещу външен ечемик на окото

Вътрешният ечемик на окото се развива във вътрешността на клепача, започвайки от жлеза, произвеждаща мазнини. Външният ечемик на окото се появява в основата на миглите, обикновено поради инфекция в космения фоликул. Често прилича на пъпка.

Какво причинява вътрешен ечемик в окото?

Най-честата причина за вътрешен ечемик на окото е инфекция с бактерия, наречена Staphylococcus aureus. Тази инфекция обикновено започва в малките жлези по ръба на клепача, които овлажняват окото, но може да започне и в други видове жлези.

Рискови фактори за развитие на вътрешен ечемик на окото включват:

Предишни ечемици на окото

Блефарит (възпаление, причиняващо червени, подути мигли)

Суха кожа

Хормонални промени

Състояния като диабет, розацея или себореен дерматит

Използване на стар (поне шест месеца) или замърсен грим или четки за очи

Носене на контактни лещи

Спане с грим за очи

Може ли стресът да причини ечемик на окото?

Стресът не причинява директно ечемик на окото, но стресът може да отслаби имунната ви система и да ви направи по-склонни към инфекции.

Как да лекувате ечемик на окото

Има няколко лечения за ечемик на окото от вътрешната страна на клепача, ако не изчезва сам.

Грижа за себе си

Домашните лечения за вътрешен ечемик на окото може да не го изчистят или премахнат напълно, но могат да помогнат за облекчаване на симптомите, докато чакате ечемикът да се подобри сам или с медицинско лечение.

Докато се лекувате:



Избягвайте да стискате или пукате ечемика на окото.

Поставете топла кърпа върху клепачите си за 5 до 10 минути, поне три до пет пъти на ден. Затоплете кърпата, ако изстине.

Избягвайте грим върху лицето си, особено около очите, докато инфекцията не се излекува.

Мийте ръцете и лицето си, включително зоната около очите, ежедневно.

Изплаквайте клепачите си след плуване в басейни, третирани с хлор, или горещи вани и след упражнения.

Можете да използвате обезболяващо средство без рецепта, за да облекчите болката и възпалението, но се консултирайте с вашия лекар, преди да приемате каквито и да е лекарства.

Лекарства или процедури

Медицинските лечения за упорит вътрешен ечемик на окото, който не реагира на самолечение, могат да включват:

Инжекция със стероиди: Инжекция със стероиди може да намали отока на вътрешния ечемик на окото, особено ако се образува халязион.

Антибиотици: За инфектирани вътрешни ечемици на окото могат да се използват перорални или локални антибиотици с рецепта. За вътрешни ечемици на окото, които не изчезват сами, офталмолог може да предпише локален антибиотик, като еритромицин или бацитрацин. Тези лекарства се предлагат под формата на капки за очи или мехлем.

Дренаж: Очен специалист може да извърши процедура за дрениране на вътрешен ечемик на окото, който не се подобрява и засяга зрението ви. Дренажът на вътрешен ечемик на окото обикновено се извършва в медицински кабинет под местна анестезия, така че няма да усетите нищо.

Усложнения на ечемик на окото

Възможно усложнение при появата на вътрешен ечемик на окото е, че той ще се превърне в халацион, което обикновено е безболезнена, твърда киста (бучка) на клепача, причинена от запушена мастна жлеза. Въпреки че не е болезнен, може да се зачерви, подуе и стане чувствителен.

По-голям халацион може да притиска окото и да причини замъглено зрение.

Ако сте имали вътрешен ечемик на окото, е възможно да получите друг - той дори може да се превърне в повтарящ се и дори хроничен проблем за вас.

Вашият лекар може да поиска да направи биопсия на ечемика на окото, за да се увери, че не е нещо по-сериозно. Например, рядък вид рак на очите (карцином на мастната жлеза) е тумор на клепача, който причинява образувания, подобни на ечемик на окото.

Ечемик на окото може да се превърне в по-сериозна инфекция, като целулит, или да причини абсцес. Ако вътрешният ви ечемик на окото не се подобрява, не забравяйте да посетите вашия лекар и да го прегледате.

Как да различите ечемик на окото от халацион

Можете да различите ечемик на окото от халацион, тъй като:

Ечемик на окото е болезнен; халационът обикновено не е.

Ечемик на окото често се появява на ръба на клепача и се подува; подутината от халацион обикновено расте по-назад по клепача.

Симптоми като светлочувствителност са по-често срещани при ечемик на окото, отколкото при халацион.

Кога да посетите лекарска помощ за ечемик на окото

Ето някои признаци, че трябва да посетите медицински специалист за вътрешен ечемик на окото:

Ечемикът на окото не започва да се подобрява в рамките на няколко дни

Чувствате се сякаш нещо е заседнало в окото ви

Окото или клепачът ви кървят

Клепачът ви боли или е горещ

Клепачът ви е зачервен или подут

Очен специалист често може да разбере дали имате вътрешен ечемик на окото само като погледне клепача и окото ви. Обикновено няма да са ви необходими специални тестове за диагностициране на ечемик на окото.

Как може да предотвратите ечемик на клепача

Не винаги можете да предотвратите вътрешен ечемик, особено ако сте предразположени към него. Има обаче някои общи съвети за здравето на очите, които могат да помогнат за намаляване на вероятността от появата му.

Тъй като ечемик се появява, когато бактерии или мръсотия попаднат в мастните жлези в окото или фоликулите на миглите, намаляването на излагането на бактерии може да помогне за предотвратяването им. Някои начини за това включват:

Измивайте клепачите си редовно с малко количество бебешки шампоан, смесен с топла вода.

Не търкайте очите си, ако имате алергии.

Пазете грима си за себе си; не го споделяйте с други (и не го вземайте назаем от други).

Отстранявайте грима преди лягане, за да не се запушат очните ви фоликули за една нощ.

Сменяйте грима за очи приблизително на всеки шест месеца (и го дръжте не повече от една година), за да избегнете растежа на бактерии.

Измийте добре ръцете си, преди да докоснете контактните си лещи. А ако носите такива за еднократна употреба, изхвърляйте ги по график.

Вътрешният ечемик е често срещано, макар и болезнено състояние, което обикновено се дължи на бактериална инфекция в мастните жлези на клепача.

Въпреки че в повечето случаи преминава от само себе си с домашно лечение, не бива да се подценява рискът от усложнения като халацион или разпространение на инфекцията.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако забележите, че подутината не се подобрява след няколко дни, причинява промяна в зрението или е придружена от силно зачервяване и болка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

