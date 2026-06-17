С настъпването на летните горещини, лекарите отчитат забележимо увеличение на случаите с камъни в бъбреците.

Това не е случайно съвпадение, тъй като комбинацията от високи температури, недостатъчен прием на течности и натрупани минерали от зимните месеци създава условия за поява на болезнени симптоми точно сега.

Разберете защо лятото и рисковете за бъбреците често вървят ръка за ръка, какви са основните симптоми, на които трябва да обърнете внимание, и какви навици могат да помогнат за намаляване на риска.

Защо през лятото се появяват камъни в бъбреците

Камъните в бъбреците представляват твърди, често неправилно оформени образувания от минерални и кисели соли.

Когато се придвижват към уретера – тръбата, свързваща бъбрека с пикочния мехур, те могат да причинят силна болка в долната част на гърба и в областта на корема.

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Според уролог, цитиран от Cleveland Clinic, около 80% от камъните в бъбреците са предимно калциеви по своя състав.

Изследванията показват, че през зимата тялото произвежда повече калций в урината, а повишеното количество калций (състояние, известно като хиперкалциурия) увеличава риска от образуване на камъни.

Ролята на физическата активност и сезонните промени

Експертите от Cleveland Clinic обясняват, че по-ниската физическа активност през зимните месеци допринася за натрупването на излишен калций, който постепенно може да се превърне в камък.

Когато настъпят летните горещини, повишените температури и дехидратацията водят до по-бързото нарастване на тези вече формирани камъни, а понякога и до внезапното им раздвижване, точно когато човек най-малко го очаква.

Колко често камъните в бъбреците засягат хората

По данни на Националния институт за диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ, повече от 3 милиона души годишно, или приблизително 1 на всеки 8 човека, посещават лекар заради камъни в бъбреците.

Състоянието засяга мъже и жени почти в еднаква степен, а размерът на камъните може да варира от зрънце пясък до размер на топка за голф.

Защо камъните причиняват толкова силна болка

Болката се появява, когато уретерът, тръба с дебелина едва 2 до 3 милиметра, се блокира от камъка и се свива в опит да го прокара към пикочния мехур.

Снимка: Canva

Това повишава натиска и предизвиква остра, пронизваща болка в долната част на гърба и/или корема, често придружена от гадене и повръщане.

Симптоми, на които трябва да обърнете внимание

Ако имате камък в бъбреците, който се придвижва, могат да се появят следните признаци:

внезапна и силна болка в кръста или корема

болезнено уриниране

кръв в урината

втрисане

гадене и повръщане

често и неотложно желание за уриниране

По-малките камъни често преминават през пикочните пътища без медицинска интервенция, докато по-големите може да изискват консултация със специалист и, в някои случаи, минимално инвазивни процедури.

Как да намалите риска от камъни в бъбреците през лятото

Добрата новина е, че рискът от камъни в бъбреците може да бъде значително намален чрез прости промени в ежедневието.

Експертите препоръчват следните стъпки за превенция:

Поддържайте добра хидратация : целта е да се произвеждат поне 2,5 литра урина дневно, особено през летните месеци. Достатъчният прием на течности разрежда урината и намалява образуването на кристали като калциев оксалат – основната причина за повечето видове камъни.

Включете повече плодове и зеленчуци : те правят урината по-малко кисела и намаляват риска от образуване на камъни, освен че осигуряват допълнителна хидратация.

Намалете приема на сол : твърде солена храна (консерви, готови ястия, чипс и подобни снаксове) увеличава количеството калций в урината.

Ограничете захарта и подсладените напитки : те могат да повишат концентрацията на минерали в урината.

Консултирайте се с лекар , особено ако имате анамнеза за камъни в бъбреците или генетична предразположеност.

Какво показва статистиката за повторна поява

Според специалистите, ако веднъж сте имали камък в бъбреците, шансът да развиете нов в рамките на следващите пет години е около 50%, а с напредването на възрастта този риск нараства допълнително.

Снимка: Canva

Затова превенцията е особено важна за хора, които вече са преживели подобен случай.

Кога да потърсите лекар

Връзката между лятото и рисковете за бъбреците е добре документирана – горещините, дехидратацията и натрупаните през зимата минерали създават условия за поява на болезнени камъни в бъбреците.

Поддържането на добра хидратация, балансирано хранене с по-малко сол и захар са сред най-ефективните начини за намаляване на риска през летните месеци.

Незабавна консултация с лекар е препоръчителна при силна болка, кръв в урината или повтарящи се проблеми с пикочните пътища, особено ако имате история на камъни в бъбреците.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници