Ново проучване поставя под въпрос една от най-разпространените препоръки за превенция на диабет тип 2, а именно, че свалянето на килограми е гаранция за по-нисък риск.

Здравословното хранене, редовната физическа активност и намаляването на телесното тегло отдавна се препоръчват като основен начин за предотвратяване на диабет тип 2. Проучване, публикувано през 2026 г. в научното списание Diabetes, показва, че тези промени не носят еднаква полза за всички хора. Изследователи от Германския център за изследване на диабета (DZD), Университетската болница в Тюбинген и Helmholtz Мюнхен установяват, че при определена група с висок риск ползите от отслабването са значително по-ограничени.

Снимка: Canva

Шест рискови групи за диабет тип 2

Преди няколко години учени от Тюбинген разделят хората с риск от диабет тип 2 на шест отделни рискови клъстера. Групите се различават съществено по това:

колко често при тях се развива диабет тип 2;

колко бързо прогресират усложненията, свързани със заболяването;

какви метаболитни механизми стоят в основата на риска.

Клъстери 3 и 5 се очертават като групите с най-висока вероятност за развитие на диабет тип 2. Именно тях изследователите поставят във фокуса на новия анализ.

Снимка: Canva

Клъстер 5: рискът остава висок дори след трайно отслабване

Данните идват от Програмата за интервенция в начина на живот в Тюбинген (TULIP), в която участниците преминават през двугодишна програма за промяна на хранителните и двигателните навици, последвана от проследяване в продължение на около девет години.

Анализът обхваща хората, постигнали съществено и трайно отслабване. Резултатите изненадват дори самите изследователи.

„Бяхме особено любопитни дали хората от рискови клъстери 3 и 5 се различават от останалите по отношение на подобренията в нивата на кръвната захар и превенцията на диабет тип 2” обяснява проф. Норберт Стефан, водещ автор на изследването. „Бяхме силно изненадани да установим, че въпреки голямо и трайно отслабване от 8% и много дълъг период на проследяване от 9 години, хората от рисков клъстер 5 показват повишаващи се нива на кръвна захар, намаляваща секреция на инсулин и постоянно висок риск от диабет тип 2.“

Снимка: Canva

Каква е причината: мастен черен дроб и инсулинова резистентност

Учените търсят обяснение защо промяната в начина на живот осигурява по-слаба защита при клъстер 5. Анализът на биологичните механизми сочи, че основна роля играе инсулиновата резистентност, която най-вероятно е свързана с тежка форма на омазнен черен дроб.

Натрупването на мазнини в черния дроб може допълнително да нарушава способността на бета-клетките на панкреаса да отделят инсулин, което допринася за по-високите нива на кръвна захар при тази група. Тези находки потвърждават по-ранни данни, според които омазненият черен дроб и инсулиновата резистентност са водещите механизми, засягащи хората от рисков клъстер 5, и ги правят по-уязвими както към диабет тип 2, така и към сърдечносъдови заболявания.

Към по-персонализирана превенция на диабета

Резултатите показват, че хората от клъстер 5 не получават същите метаболитни ползи от промяната в начина на живот, каквито получават хората от останалите рискови групи, дори когато постигат значително и трайно отслабване, особено по отношение на регулацията на кръвната захар.

Ако бъдещи проспективни проучвания потвърдят находките, това би означавало, че превенцията на диабет тип 2 трябва да стане по-персонализирана. Хората с високорисков метаболитен профил, като този на клъстер 5, вероятно ще се нуждаят от по-интензивно наблюдение или от терапии, насочени специално към техните метаболитни проблеми, например към чернодробната мастна инфилтрация и инсулиновата резистентност.

Какво означава това за хората с риск от диабет

Находките не омаловажават ролята на здравословното хранене и физическата активност, които остават ключови за общото здраве и за много хора са ефективна защита срещу диабет тип 2. Изследването обаче напомня, че диабетът не е еднакъв за всички и че част от хората може да се нуждаят от допълнителна медицинска оценка, за да разберат реалния си риск.

Ако имате фамилна obременост за диабет или съмнения за инсулинова резистентност и омазнен черен дроб, консултирайте се с Вашия лекар за подходящи изследвания и индивидуален план за превенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници