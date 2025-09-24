Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Българската асоциация „Единно здраве” стартират мащабна национална кампания за ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) в лечебните заведения в страната.
Инициативата има за цел да повиши информираността сред специалистите по здравни грижи и да минимизира риска от възникване на този сериозен здравен проблем.
Критичен проблем за съвременната медицина
Инфекциите, свързани с медицинското обслужване, представляват един от най-сериозните предизвикателства пред днешната здравна система. Според данни на Световната здравна организация, над 7% от хоспитализираните пациенти в развитите страни и над 10% в развиващите се държави се сблъскват с усложнения, причинени от болнични инфекции.
Тези инфекции имат нарастващо влияние върху заболеваемостта, смъртността и разходите за здравеопазване, което прави ефективната им превенция приоритет за всяка здравна система.
Фокус върху специалистите по здравни грижи
Кампанията е насочена към всички медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични и рентгенови лаборанти, специалистите, които са най-близо до пациентите по време на тяхното лечение. Като основна част от медицинските екипи, те играят ключова роля в предотвратяването на болничните инфекции.
Ефективната превенция и контрол на ИСМО изисква мултидисциплинарен подход и обединени усилия на всички медицински специалисти, подчертават организаторите на кампанията.
Богата програма с водещи експерти
Обучителните форуми ще засегнат ключови теми като:
- Актуални данни и тенденции в разпространението на болничните инфекции
- Роля на мултидисциплинарните екипи в управлението на инфекциозния риск
- Антимикробна терапия и резистентност
- Микробиологична диагностика и нови технологии
- Контрол на инфекциите в интензивните отделения
- Хирургични интервенции и постоперативни инфекции
- Ролята на медицинските сестри в ограничаването на инфекциите
- Юридически и етични аспекти
Като лектори ще участват водещи експерти от различни медицински области - инфекционисти, микробиолози, анестезиолози, хирурзи, педиатри, общопрактикуващи лекари, клинични фармаколози, медицински сестри, специалисти по хигиена и епидемиология, както и юристи в областта на медицинското право.
Сред утвърдените имена са д-р Драгомир Иванов, проф. д-р Емма Кьолеян, проф. д-р Цонко Паунов, доц. Диана Димитрова, д-р Виктория Вичева, инсп. О.З. Спасена Илиева, ст. м.с. Искра Колева и акушерка Райна Бояджиева.
Очаквани резултати
Организаторите очакват кампанията да доведе до дългосрочно намаляване процента на ИСМО в лечебните заведения и подобряване изхода от лечението за пациентите. Това ще се постигне чрез:
- Повишаване знанията за болничните инфекции сред специалистите.
- Добиване на ключови компетентности за контрола им.
- Запознаване със съответните протоколи за превенция и лечение.
- Изясняване ролята на всеки член от медицинския персонал.
В края на кампанията ще бъдат проведени анонимни анкети сред участниците за измерване на постигнатия ефект.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.