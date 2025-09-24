Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Българската асоциация „Единно здраве” стартират мащабна национална кампания за ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) в лечебните заведения в страната.

Инициативата има за цел да повиши информираността сред специалистите по здравни грижи и да минимизира риска от възникване на този сериозен здравен проблем.

Критичен проблем за съвременната медицина

Инфекциите, свързани с медицинското обслужване, представляват един от най-сериозните предизвикателства пред днешната здравна система. Според данни на Световната здравна организация, над 7% от хоспитализираните пациенти в развитите страни и над 10% в развиващите се държави се сблъскват с усложнения, причинени от болнични инфекции.

Снимка: Canva

Тези инфекции имат нарастващо влияние върху заболеваемостта, смъртността и разходите за здравеопазване, което прави ефективната им превенция приоритет за всяка здравна система.

Фокус върху специалистите по здравни грижи

Кампанията е насочена към всички медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични и рентгенови лаборанти, специалистите, които са най-близо до пациентите по време на тяхното лечение. Като основна част от медицинските екипи, те играят ключова роля в предотвратяването на болничните инфекции.

Ефективната превенция и контрол на ИСМО изисква мултидисциплинарен подход и обединени усилия на всички медицински специалисти, подчертават организаторите на кампанията.

Богата програма с водещи експерти

Обучителните форуми ще засегнат ключови теми като:

Актуални данни и тенденции в разпространението на болничните инфекции

Роля на мултидисциплинарните екипи в управлението на инфекциозния риск

Антимикробна терапия и резистентност

Микробиологична диагностика и нови технологии

Контрол на инфекциите в интензивните отделения

Хирургични интервенции и постоперативни инфекции

Ролята на медицинските сестри в ограничаването на инфекциите

Юридически и етични аспекти

Като лектори ще участват водещи експерти от различни медицински области - инфекционисти, микробиолози, анестезиолози, хирурзи, педиатри, общопрактикуващи лекари, клинични фармаколози, медицински сестри, специалисти по хигиена и епидемиология, както и юристи в областта на медицинското право.

Снимка: Canva

Сред утвърдените имена са д-р Драгомир Иванов, проф. д-р Емма Кьолеян, проф. д-р Цонко Паунов, доц. Диана Димитрова, д-р Виктория Вичева, инсп. О.З. Спасена Илиева, ст. м.с. Искра Колева и акушерка Райна Бояджиева.

Очаквани резултати

Организаторите очакват кампанията да доведе до дългосрочно намаляване процента на ИСМО в лечебните заведения и подобряване изхода от лечението за пациентите. Това ще се постигне чрез:

Повишаване знанията за болничните инфекции сред специалистите.

Добиване на ключови компетентности за контрола им.

Запознаване със съответните протоколи за превенция и лечение.

Изясняване ролята на всеки член от медицинския персонал.

В края на кампанията ще бъдат проведени анонимни анкети сред участниците за измерване на постигнатия ефект.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.