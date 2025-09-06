Спленектомията, операция на далака, при която органът се премахва изцяло или частично, остава една от най-значимите интервенции в коремната хирургия.

Медицинските експерти подчертават, че процедурата се извършва само при абсолютна необходимост, тъй като животът без далак изисква допълнителни грижи и внимателен контрол върху имунитета.

Данни на клинични центрове сочат, че възстановяването след операцията обикновено отнема между четири и шест седмици, но рискът от усложнения след операция и инфекции остава повишен през целия живот, пише онлайн изданието Cleveland Clinic.

Ето защо е важно пациентите да се информират не само за хирургическия процес, но и за това как протича възстановяването и какви мерки помагат за поддържане на добро здраве и имунитет след премахване на далака.

Рискове след премахване на далака

Както при всяка хирургична процедура, съществуват рискове, които лекарите внимателно обсъждат с пациента. След операцията може да се наблюдават кървене или инфекция в областта на оперативния разрез.

В редки случаи е възможно увреждане на съседни органи, като панкреаса или стомаха, както и образуване на кръвни съсиреци във вените около черния дроб (портална тромбоза).

Снимка: iStock

На по-късен етап основното дългосрочно усложнение е повишеният риск от тежки бактериални инфекции, известен като OPSI (overwhelming post-splenectomy infection), което изисква бърза медицинска намеса при появата на висока температура.

Колко време продължава възстановяването

Лекарите обясняват, че след спленектомия пациентите обикновено усещат болка няколко дни и могат да имат лека температура, отпадналост и гадене, състояния, които са нормални след процедурата.

Повечето хора започват да се чувстват по-добре след няколко дни и се възстановяват значително в рамките на около седмица, обясняват експертите от MHA. Пълното възстановяване често изисква между четири и шест седмици почивка от работа, като времето зависи от вида на операцията и физическото натоварване в ежедневието.

Специални грижи – профилактика на инфекции и ваксини

След отстраняване на далака организмът е по-уязвим към определени инфекции. Експертите препоръчват да се спазват мерки за защита, включително поставяне на всички необходими ваксини в седмиците след операцията, ако това не е било направено предварително.

Пациентите може да се нуждаят от прием на антибиотици за известен период и при всяка поява на температура, тъй като тя може да е признак за сериозна инфекция.

Медицинските специалисти съветват носенето на карта или гривна, която да информира здравните екипи при спешен случай, че пациентът няма далак.

Снимка: iStock

Хранене и начин на живот след операция

През първите дни след процедурата се препоръчват малки и леки хранения, които постепенно се увеличават.

Ако стомахът е раздразнен, лекарите съветват да се избират по-леки храни като варен ориз, печено пилешко месо, тост или кисело мляко.

Необходимо е приемане на достатъчно течности, за да се избегне дехидратация, както и мерки за предотвратяване на запек, включително фибри или леки слабителни при нужда.

Възстановяването включва постепенно увеличаване на физическата активност чрез разходки, избягване на вдигане на тежки предмети и натоварващи упражнения, докато лекарят не позволи тяхното подновяване.

Експертите съветват редовно миене на ръце, избягване на контакт с болни хора и въздържане от пътувания до региони с висок риск от паразитни инфекции, включително зони с разпространение на малария.

Често задавани въпроси

Защо може да се наложи премахване на далака?

Има няколко основни здравословни състояния, при които лекарите препоръчват премахване на далака:

Руптура на далака , най-често в резултат на травма, водеща до вътрешно кървене, което може да е животозастрашаващо.

Кръвни заболявания , като идиопатична тромбоцитопенична пурпура (състояние, при което имунната система унищожава тромбоцитите), таласемия (наследствена анемия, която води до разрушаване на червените кръвни клетки) или други наследствени анемии, когато медикаментозното лечение не е ефективно.

Онкологични заболявания , включително лимфоми или хронична лимфоцитна левкемия, при които далакът е засегнат.

Увеличен далак (спленомегалия) , когато състоянието причинява дискомфорт или за да се потвърди диагнозата чрез биопсия.

Хиперспленизъм : Прекомерна активност на далака, при която той унищожава твърде много кръвни клетки и причинява анемия или нисък брой тромбоцити.

Инфекции , например абсцес в далака, който не се повлиява от антибиотично лечение.

Доброкачествени образувания , като големи кисти или тумори, които застрашават функцията на органа или причиняват болка.

Как трябва да се подготвя за процедурата?

Подготовката започва няколко седмици преди операцията. Лекарите препоръчват поставянето на ваксини срещу бактериални инфекции, които представляват по-голям риск след премахването на далака, най-често срещу пневмококи, менингококи и Haemophilus influenzae тип b. Ако няма време за ваксинация преди операцията, тя се извършва поне две седмици след интервенцията.

Снимка: Unsplash

Също така пациентът преминава през преглед и кръвни изследвания, за да се потвърди, че е в добро общо състояние.

Често се препоръчва и спирането на тютюнопушенето и на някои лекарства (като антикоагуланти) преди операцията, за да се намали рискът от усложнения.

Какви са дългосрочните ефекти от премахването на далака?

Животът без далак е възможен, но изисква специални мерки за профилактика. Пациентите остават с по-висок риск от инфекции през целия си живот, особено от определени бактерии, и затова е важно да получат препоръчваните ваксини и при необходимост – профилактични антибиотици.

Често след операцията броят на тромбоцитите се повишава, което изисква наблюдение за предотвратяване на тромбоемболични усложнения. Експертите съветват пациентите да носят медицинска гривна или карта, информиране на лекарите при пътуване и внимателно наблюдение на всяка инфекция или температура.

Спленектомията е важна хирургична процедура, която изисква внимателно проследяване и постоянна профилактика. С правилни грижи, ваксини и редовен медицински контрол, пациентите могат да поддържат добро здраве и да намалят риска от усложнения през целия си живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.