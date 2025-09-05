Увеличен далак, известен в медицината като спленомегалия, е състояние, което сигнализира за наличието на сериозни заболявания, като тежки инфекции, проблеми в кръвта или чернодробни нарушения, пише онлайн изданието Cleveland Clinic.

Тъй като далакът играе ключова роля в имунната система и нейните функции, е важно да се предотврати натоварването на органа. Ето защо все повече експерти, подкрепени от клинични изследвания, се обръщат към природни средства, като ехинацея и черен бъз.

Данни от различни проучвания потвърждават, че много от веществата в тези растения подпомагат имунния отговор и могат да се използват като средство за облекчаване на уголемения далак.

Какво е увеличен далак и какви са причините?

Далакът е орган с големина на юмрук, разположен в горната лява част на корема, под ребрата. Той е част от лимфната и имунната система с много функции, като филтриране на кръвта, премахване на отпадни продукти и произвеждането на бели кръвни клетки, които се борят с инфекции.

При здрав човек дължината му е до 12 см, а теглото около 70 г. Когато се увеличи, далакът може да достигне до 20 см и да тежи над 1 000 г. Състоянието се нарича спленомегалия и е признак, че органът работи работи извън нормалния си капацитет. Лекарите подчертават, че увеличеният далак не е заболяване, а симптом, който сочи към наличието на такова.

Симптоми на увеличен далак

Спленомегалията често протича без симптоми и се открива случайно при преглед. Когато се проявят признаци, те могат да включват болка или тежест в горната лява част на корема, която понякога се разпространява към рамото или гърба. Пациентите могат да усещат загуба на апетит или ранно засищане, тъй като увеличеният далак притиска стомаха.

Снимка: Unsplash

Ако органът започне да не функционира правилно, може да се наблюдават и симптоми, като анемия (усещане за слабост и лесна умора), по-чести инфекции, както и лесно кървене и образуване на синини.

Най-честите причини за увеличен далак са инфекции, чернодробни заболявания и заболявания на кръвта, твърдят експертите от Cleveland Clinic. Подходящи примери са вирусните (мононуклеоза и HIV), бактериалните (туберкулоза и ендокардит) и паразитните (малария и токсоплазмоза). Те активират имунната система и водят до уголемяване на далака.

Други възможни причини са и следните:

Онкологични заболявания : левкемии, лимфоми или други тумори.

Доброкачествени лезии : кисти или абсцеси, както и метастази от други органи.

Автоимунни болести : системен лупус, саркоидоза и ревматоиден артрит стимулират свръхпродукция на имунни клетки.

Кръвни нарушения : хемолитична анемия, неутропения и други състояния, които натоварват органа да отстранява дефектни клетки.

Наследствени метаболитни болести , при които в далака се натрупват мастни вещества.

Тромбоза : кръвни съсиреци, блокиращи вените на черния дроб или далака, водят до застой на кръв и подуване на органа.

Лекарите предупреждават, че при тежка форма на състоянието съществува риск от разкъсване на органа и вътрешен кръвоизлив, което изисква незабавна медицинска намеса.

Билки за имунитета и функцията на далака

Ехинацея

Ехинацеята е билка, която традиционно се използва за подсилване на имунитета и за по-бързо възстановяване при настинки.

Активните вещества в ехинацеята, като полизахариди, алкамиди и фенолни съединения, стимулират производството на защитни клетки и засилват естествената реакция на организма срещу инфекции. Това означава, че екстрактът ѝ увеличава броя на имунните клетки и намалява възпалителните процеси, които могат да допринасят за подуване на далака, обясняват експертите.

Най-често се консумира под формата на капсули, таблетки или чай. Специалистите препоръчват да се приема краткосрочно, при първи признаци на настинка или в периоди на понижен имунитет.

Снимка: Unsplash

Важно е да се отбележи, че не е подходяща за деца под 12 години и за бременни, освен ако не е препоръчана от лекар, допълват специалистите.

Черен бъз (Sambucus nigra)

Черният бъз е растение, чиито плодове и цветове се използват за приготвяне на сиропи, чайове и добавки, особено през сезона на настинките.

Плодовете му са богати на антиоксиданти и биоактивни вещества, които стимулират организма да произвежда повече защитни клетки в далака.

Освен това експертите, подкрепени от клинични проучвания, твърдят, че екстрактът от бъз може да ускори реакцията на имунната система и да помогне тя да работи по-балансирано, тъй като атакува вирусите, без да предизвиква прекомерно възпаление в организма. Това е важно, защото силното възпаление може допълнително да натовари далака и да доведе до уголемяването на органа.

Консумира се под формата на сироп или хранителна добавка, а също и като чай.

Важно е обаче, плодовете да бъдат добре термично обработени, защото суровите съдържат вещества, които могат да раздразнят стомаха, допълват експертите от Cleveland Clinic.

Често задавани въпроси

Може ли чаят да замести медикаментозното лечение при увеличен далак?

Билковите чайове могат да облекчат част от симптомите и да подкрепят общото здраве, но не лекуват причината за увеличения далак. Медицински източници подчертават, че спленомегалията може да бъде свързана с инфекции, чернодробни или хематологични заболявания, които изискват прецизна диагноза и наблюдение от лекар.

Самолечението всъщност може да отложи правилната терапия и да увеличи риска от усложнения, подчертават експертите.

Колко време е безопасно да се приема ехинацея за подсилване на имунитета?

Според Европейската агенция по лекарствата (EMA), лечебни продукти с ехинацея (Echinacea purpurea) се използват краткосрочно, до 10 дни при профилактика и лечение на простудни заболявания.

В случай, че симптомите продължават след края на периода, специалистите препоръчват консултация с медицинско лице.

Снимка: iStock

Може ли начинът на хранене да доведе до уголемен далак?

Диетата не е директна причина за увеличен далак, но начинът на хранене може да повлияе косвено. Например, при заболявания на черния дроб като цироза, които често са свързани с прекомерна консумация на алкохол или нездравословна диета, се повишава налягането в порталната вена и може да се стигне до задържане на кръв в далака.

Балансираното хранене с ограничен прием на алкохол и мазнини може да намали риска от чернодробни заболявания и по този начин да допринесе за предпазването на далака от увреждане.

Все повече експерти насочват вниманието към ролята на билкови средства като ехинацея и черен бъз в подкрепа на имунната система. Лекарите обаче подчертават, че при увеличен далак тези подходи могат само да подпомагат лечението, а не да заместват медикаментозната терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.