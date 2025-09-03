Уголемената простата е един от най-често срещаните проблеми при мъжете след 40. Последни данни от 2025 година сочат, че засяга над 50% от мъжете над 50 годишна възраст в Европа и 80% от тези над 70 г.

Симптомите, като често уриниране, нощни ставания и усещане за непълно изпразване на пикочния мехур, могат да се окажат сериозно предизвикателство в ежедневието, пише онлайн изданието Medical News Today.

Докато медицината предлага различни терапии, традиционната употреба на билки като коприва и сао палмето остава популярна алтернатива за облекчаване на дискомфорта. Но кои от тях действително имат ефект и как трябва да се консумират, за да се извлекат реални ползи за здравето?

Чести проблеми с простатата

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) е състояние, при което простатата постепенно нараства с напредването на възрастта. С увеличаването си тя започва да притиска канала, през който преминава урината, което може да доведе до редица здравословни проблеми.

Макар състоянието да не е животозастрашаващо, може да затрудни извършването на ежедневни дейности и да причини сериозен дискомфорт, ако не се обърне внимание навреме.

Характерните признаци включват:

Отслабена струя.

Чести позиви.

Затруднено започване на уринирането.

Усещане за непълно изпразване и напъване при уриниране.

Капки след уриниране (уринарна инконтиненция).

Снимка: Unsplash

При по-тежки случаи увеличената простата може да доведе до задържане на урина, инфекции на пикочните пътища или увреждане на бъбреците.

Простатитът представлява възпаление на простатната жлеза и може да протича в две основни форми – остър и хроничен.

Острият простатит се развива внезапно, обикновено вследствие на бактериална инфекция. Той е съпроводен с изразени симптоми като висока температура, втрисане, силна болка в таза и проблеми при уриниране и изисква незабавна медицинска помощ.

Хроничният простатит, от друга страна, може да протича по-бавно и да се повтаря с течение на времето. Симптомите често са по-леки, но продължителни, като тъпа болка, дискомфорт в тазовата област или трудности при уриниране.

Билки с традиционна употреба

Сао палмето

Сао палмето (Serenoa repens) е сред най-обстойно изследваните природни средства при уринарни проблеми и ДПХ. Смята се, че ефектът му се дължи основно на активните му съставки, като мастни киселини и стероли. Те могат да блокират действието на ензима 5-алфа-редуктаза, веществото, което в организма превръща тестостерона в по-активната му форма дихидротестостерон (DHT).

DHT стимулира нарастването на простатната тъкан, което го прави ключов фактор за развитието на доброкачествената простатна хиперплазия. Предполага се, че потискайки образуването на този хормон, билката потенциално може да намали натиска върху простатата и да облекчи симптомите.

Европейската агенция по лекарствата (EMA), на база клинични изследвания, признава билката като потенциален метод за лечение на уголемената простата. Въпреки това научните данни са противоречиви и са нужни още изследвания за категорично потвърждение на ефективността ѝ, обясняват експертите.

Важно е да се знае, че активните вещества на сао палмето са мастноразтворими. Това означава, че те не се отделят във вода и приготвянето на чай от растението не носи очакваната полза. Вместо това растението може да се приема под формата на стандартизиран екстракт или капсула.

Снимка: Unsplash

Коприва

Коренът от коприва (Urtica dioica) има дълга история в европейската алтернативна медицина (фитотерапия). Изследвания сочат, че в корена на копривата се съдържат органични молекули, като лигнани и стероли, които могат да взаимодействат с рецепторите на половите хормони и да намалят свързването на тестостерона с простатната тъкан.

Освен това се предполага, че копривата има и противовъзпалителни свойства, които допринасят за облекчаване на дразненето и честите позиви за уриниране, допълват експертите.

Европейската агенция по лекарствата (EMA) признава традиционната му употреба за облекчаване на леки уринарни симптоми, свързани с доброкачествено уголемяване на простатата. За разлика от сао палмето, копривата може да бъде приготвена като чай, тъй като активните ѝ съставки са водоразтворими.

Как да приготвим чай за простата

Копривата е една от малкото билки, които могат да се приемат като чай, когато става дума за проблеми с простатата. За приготвянето му се използва сух корен от коприва.

Начин на приготвяне:

Една чаена лъжичка от корена (около 2 грама) се залива с чаша вряла вода (150 мл). Оставя се да престои 10–15 минути, след което се прецежда. Препоръчва се да се пие по 2–3 пъти на ден, обясняват специалистите.

Какво казват специалистите?

Лекарите подчертават, че билките могат да се използват като допълващ подход, но не бива да заменят консултацията със специалист и стандартното лечение. При силни симптоми или усложнения, като задържане на урина, инфекции или остра болка, е необходимо медицинско лечение, обясняват експертите.

Снимка: Canva

Уголемената простата е често срещан проблем, който засяга качеството на живот. Освен медикаментозните терапии, билките като корен от коприва могат да бъдат допълваща и достъпна опция за облекчаване на леки симптоми. Макар да не може да замени медикаментозното лечение, при правилен подход и консултация със специалист билковият чай може да се превърне в ценен съюзник срещу дискомфорта

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.