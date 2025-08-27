Ракът на простатата е второто най-често срещано онкологично заболяване при мъжете в световен мащаб. Според Международната агенция за изследване на рака (IARC) през 2022 г. са регистрирани около 1,47 милиона нови случая и близо 397 000 смъртни случая.

В България годишно се диагностицират близо 5000 нови случая на рак на простатата.

Заболяването се установява предимно при мъже над 50-годишна възраст. Над 80% от случаите са при мъже, навършили 69 години, а 6 от всеки 10 случая са при мъже над 65 години. По-голямата част от случаите, около 66%, се откриват в първи и втори стадий, но близо 24% са диагностицирани в трети и четвърти стадий, което подчертава важността на профилактичните прегледи.

Преживяемостта при рак на простатата е един от най-високите показатели сред всички онкологични заболявания, особено когато болестта е открита в ранен стадий, пише немското онлайн издание FOCUS.

В същото време мъжете могат да намалят риска от заболяването чрез определени промени в начина си на живот. Д-р Деклан Кахил, консултант по урологична хирургия в London Bridge Hospital, споделя пред Daily Mail какви стъпки е предприел лично, за да намали риска.

Ежедневна физическа дейност

„Движението всеки ден е най-важното за здравето на простатата. Кардио упражненията и силовите тренировки са еднакво значими“, казва Кахил.

Бягане, колоездене или плуване подобряват издръжливостта и сърдечното здраве. Силовите тренировки поддържат мускулната маса, която подпомага костите, гори калории, подобрява качеството на живот и вероятно намалява риска от рак, допълва експерта.

Освен това активността укрепва имунната система, която по-ефективно може да разпознава и унищожава потенциално ракови клетки.

Поддържане на здравословно тегло

Наднорменото тегло е свързано с по-висок риск от напреднал рак на простатата. Причината е, че напълняването повишава наличието на хормони на растежа в организма, които карат клетките да се делят по-често. Това е проблем, тъй като всяко делене носи риск от мутация. Също така излишното тегло увеличава количеството мастна тъкан в тялото, а това може да предизвика възпаление, което също да ускори деленето на клетките.

Освен това затлъстяването затруднява диагностицирането, защото излишната мастна тъкан може да прикрива ранните симптоми и да направи по-трудно откриването на тумора при преглед.

Освен това излишното тегло често е свързано с придружаващи заболявания като диабет и високо кръвно налягане, които усложняват лечението. Възстановяването след терапия или операция също е по-бавно при пациенти с наднормено тегло, тъй като организмът им е подложен на по-голям стрес.

„Управлението на калориите е ключово. Ако човек е с наднормено тегло, трябва да премине към хранене с контролирани калории“, подчертава урологът.

Балансирано хранене

Балансираната диета е „жизненоважна“ за простатата, твърди урологът. Тя включва:

плодове и зеленчуци.

постни протеини (яйца, кисело мляко, бобови растения).

пълнозърнести храни.

Препоръчват се храни, богати на ненаситени мазнини, като зехтин, ядки (бадеми, орехи, пекан), авокадо.

Освен това е добре да се ограничат наситените мазнини, съдържащи се в преработени храни (пица, бургери), масло, тлъсти меса (свински гърди, агнешки или телешки гърди) и сирена.

Според специалистите, подкрепени от клинични изследвания, причината е, че наситените мазнини и червеното месо стимулират гени, свързани с прогресията на рака на простатата.

Кои храни подпомагащи здравето на простатата

Някои продукти съдържат вещества като ликопен, селен и витамин Е, които според проучвания имат антиоксидантни свойства и могат да ограничат увреждането на клетките. Това е причината да се смята, че те подпомагат здравето на простатата.

Такива храни са готвените домати, маковото семе, кръстоцветните зеленчуци като карфиол, броколи, зеле, кейл и брюкселско зеле, както и горските плодове, като ягоди, боровинки, къпини и малини. В тази група влизат и мазните риби, сред които сьомга, сардини, херинга, пъстърва и скумрия, богати на омега-3 мастни киселини, които действат противовъзпалително.

Все пак Кахил уточнява, че доказателствата засега са ограничени и най-добрата стратегия остава разнообразното хранене, богато на хранителни вещества.

Ограничаване или избягване на алкохола

Алкохолът не е част от здравословния хранителен режим и специалистите съветват приемът му да бъде сведен до минимум.

Макар връзката между алкохола и рака на простатата да не е напълно доказана, добре известен факт е, че той уврежда клетките, затруднява възстановяването им и може да ускори деленето им.

Допълнително алкохолните напитки са калорични, например половин литър бира съдържа около 230 калории, а една чаша вино около 180. При чест прием това води до наднормено тегло, което индиректно увеличава риска от развитие на рак на простатата.

Снимка: Canva

Ракът на простатата остава сред водещите онкологични диагнози при мъжете, но навременното откриване и промяната в начина на живот могат да намалят риска. Чрез няколко малки промени в ежедневието като движение, балансирано хранене и ограничаване на алкохола вероятността от развитие на заболяването може значително да намалее.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.