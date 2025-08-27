Ракът на простатата е второто най-често срещано онкологично заболяване при мъжете в световен мащаб. Според Международната агенция за изследване на рака (IARC) през 2022 г. са регистрирани около 1,47 милиона нови случая и близо 397 000 смъртни случая.
В България годишно се диагностицират близо 5000 нови случая на рак на простатата.
Заболяването се установява предимно при мъже над 50-годишна възраст. Над 80% от случаите са при мъже, навършили 69 години, а 6 от всеки 10 случая са при мъже над 65 години. По-голямата част от случаите, около 66%, се откриват в първи и втори стадий, но близо 24% са диагностицирани в трети и четвърти стадий, което подчертава важността на профилактичните прегледи.
Преживяемостта при рак на простатата е един от най-високите показатели сред всички онкологични заболявания, особено когато болестта е открита в ранен стадий, пише немското онлайн издание FOCUS.
В същото време мъжете могат да намалят риска от заболяването чрез определени промени в начина си на живот. Д-р Деклан Кахил, консултант по урологична хирургия в London Bridge Hospital, споделя пред Daily Mail какви стъпки е предприел лично, за да намали риска.
Ежедневна физическа дейност
„Движението всеки ден е най-важното за здравето на простатата. Кардио упражненията и силовите тренировки са еднакво значими“, казва Кахил.
Бягане, колоездене или плуване подобряват издръжливостта и сърдечното здраве. Силовите тренировки поддържат мускулната маса, която подпомага костите, гори калории, подобрява качеството на живот и вероятно намалява риска от рак, допълва експерта.
Освен това активността укрепва имунната система, която по-ефективно може да разпознава и унищожава потенциално ракови клетки.
Поддържане на здравословно тегло
Наднорменото тегло е свързано с по-висок риск от напреднал рак на простатата. Причината е, че напълняването повишава наличието на хормони на растежа в организма, които карат клетките да се делят по-често. Това е проблем, тъй като всяко делене носи риск от мутация. Също така излишното тегло увеличава количеството мастна тъкан в тялото, а това може да предизвика възпаление, което също да ускори деленето на клетките.
Освен това затлъстяването затруднява диагностицирането, защото излишната мастна тъкан може да прикрива ранните симптоми и да направи по-трудно откриването на тумора при преглед.
Освен това излишното тегло често е свързано с придружаващи заболявания като диабет и високо кръвно налягане, които усложняват лечението. Възстановяването след терапия или операция също е по-бавно при пациенти с наднормено тегло, тъй като организмът им е подложен на по-голям стрес.
„Управлението на калориите е ключово. Ако човек е с наднормено тегло, трябва да премине към хранене с контролирани калории“, подчертава урологът.
Балансирано хранене
Балансираната диета е „жизненоважна“ за простатата, твърди урологът. Тя включва:
- плодове и зеленчуци.
- постни протеини (яйца, кисело мляко, бобови растения).
- пълнозърнести храни.
Препоръчват се храни, богати на ненаситени мазнини, като зехтин, ядки (бадеми, орехи, пекан), авокадо.
Освен това е добре да се ограничат наситените мазнини, съдържащи се в преработени храни (пица, бургери), масло, тлъсти меса (свински гърди, агнешки или телешки гърди) и сирена.
Според специалистите, подкрепени от клинични изследвания, причината е, че наситените мазнини и червеното месо стимулират гени, свързани с прогресията на рака на простатата.
Кои храни подпомагащи здравето на простатата
Някои продукти съдържат вещества като ликопен, селен и витамин Е, които според проучвания имат антиоксидантни свойства и могат да ограничат увреждането на клетките. Това е причината да се смята, че те подпомагат здравето на простатата.
Такива храни са готвените домати, маковото семе, кръстоцветните зеленчуци като карфиол, броколи, зеле, кейл и брюкселско зеле, както и горските плодове, като ягоди, боровинки, къпини и малини. В тази група влизат и мазните риби, сред които сьомга, сардини, херинга, пъстърва и скумрия, богати на омега-3 мастни киселини, които действат противовъзпалително.
Все пак Кахил уточнява, че доказателствата засега са ограничени и най-добрата стратегия остава разнообразното хранене, богато на хранителни вещества.
Ограничаване или избягване на алкохола
Алкохолът не е част от здравословния хранителен режим и специалистите съветват приемът му да бъде сведен до минимум.
Макар връзката между алкохола и рака на простатата да не е напълно доказана, добре известен факт е, че той уврежда клетките, затруднява възстановяването им и може да ускори деленето им.
Допълнително алкохолните напитки са калорични, например половин литър бира съдържа около 230 калории, а една чаша вино около 180. При чест прием това води до наднормено тегло, което индиректно увеличава риска от развитие на рак на простатата.
Ракът на простатата остава сред водещите онкологични диагнози при мъжете, но навременното откриване и промяната в начина на живот могат да намалят риска. Чрез няколко малки промени в ежедневието като движение, балансирано хранене и ограничаване на алкохола вероятността от развитие на заболяването може значително да намалее.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.