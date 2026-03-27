Представете си, че знаете точно какво искате да кажете, но тялото ви отказва да се подчини – думите излизат завалени, тихи или изобщо не се появяват.

Дизартрията и анартрията са диагнози на речеви нарушения, като анартрията е тежка форма на дизартрия. Докато дизартрията причинява нарушена реч, анартрията води до пълна загуба на способността за говорене.

Основните причини за тези разстройства включват състояния, които засягат мускулите, контролиращи речта. Логопедите често могат да ви помогнат да подобрите или възстановите речта си или да се адаптирате към нови форми на комуникация.

Причини за нарушения на говора

Дизартрията (известна още като дизартроза) и по-тежката ѝ форма, анартрия, са причинени от мозъчно увреждане. Състояния, които са налице при раждането, като церебрална парализа или мускулна дистрофия, също могат да причинят дизартрия и анартрия.

Когато дизартрията е налице от раждането, това означава, че човек никога не е развил способността да произнася разбираема реч.

Дизартрията и анартрията могат да възникнат и в резултат на неврологични състояния като:

Инсулт

причинявайки спад в говорните способности, след като човек вече е постигнал способността да говори ясно. Автоимунните заболявания понякога са свързани с дизартрия.

Следните състояния могат да причинят дизартрия или анартрия:

Удар

Травматично мозъчно увреждане

Мозъчен тумор

Болест на Паркинсон

Амиотрофична латерална склероза (ALS) или болест на Лу Гериг

Болест на Хънтингтън

Множествена склероза

Миастения гравис

Парализа на Бел

Болест на Уилсън

Синдром на Гийен-Баре

Лаймска болест

Някои лекарства, като наркотици или успокоителни, също могат да причинят дизартрия. Обикновено този вид дизартрия отшумява след като лекарството отшуми или бъде спряно.

Симптоми

Ако имате дизартрия, е вероятно речта ви да се характеризира с една или повече от следните характеристики:

Забавен темп на речта

Мърморене, което е трудно за разбиране

Ограничено движение на езика, устните и челюстта

Ненормален гласов тон

Ненормален ритъм на речта

Дрезгавост или задух при говор

Носова или запушена реч

Невъзможност за говорене на висок глас

Видове

Всички видове дизартрия се характеризират със затруднено говорене. Ако имате дизартрия, когато се опитвате да говорите, може да забележите, че гласните ви звучат изкривено.

Дизартрията може да бъде лека, умерена или тежка. Нивото на дизартрия зависи от степента на увреждане на неврологичната система.

Ако вие или ваш близък страдате от дизартрия, може да забележите един или повече от често срещаните речеви модели, характерни за дизартрията. Тези модели включват:

Спастична дизартрия: Както подсказва името, този речев модел се характеризира с изблици на звуци, докато се опитвате да говорите. Този тип дизартрия се причинява от увреждане на пирамидалния тракт, който е път в мозъка, контролиращ двигателната функция на лицето и тялото.

Хиперкинетична дизартрия: Това е модел на реч, причинен от лезии на базалните ганглии, които са област в мозъчния ствол.

Хипокинетична дизартрия: Това е модел на речта, свързан с болестта на Паркинсон.

Атактична дизартрия: Това е случаен речев модел, причинен от увреждане на малкия мозък, който контролира баланса и координацията.

Флакцидна дизартрия: Това е „слаб“ речев модел, причинен от увреждане на черепномозъчните нерви, които са нервите, които директно контролират мускулите на устата и гърлото.

Смесена дизартрия: Това е комбинация от видове дизартрия, причинена от увреждане на няколко области на нервната система, като например горните или долните моторни неврони. Смесената дизартрия е най-често срещаният вид дизартрия.

Диагноза

Дизартрията и анартрията се диагностицират от медицински специалист. Вашият медицински екип ще изслуша внимателно речта ви и вашата медицинска история и трябва да очаквате обстоен физически преглед.

Може да се наложи да се извършат един или повече от следните диагностични тестове, за да се определи причината за вашата дизартрия:

ЯМР

КТ сканиране

Рефлексни тестове на мускулите, участващи в речта и движението на устата

Изследвания на мозъка и нервите

Видове лечение

Дизартрията и анартрията могат да бъдат лекувани. Логопед може да определи най-добрия курс на лечение след медицински преглед.

По време на лечението могат да се използват различни техники. Ако мускулите ви са слаби или сковани, може да се нуждаете от упражнения, съобразени с вашия специфичен проблем.

Тези техники могат да включват:

Дихателни техники, като например регулиране на стойката, за да подпомогнете дишането си и да помогнете с говора, или извършване на контролирано вдишване и издишване за трениране на мускулител

Говорене с намерение, което може да включва пеене, практикуване на реч с терапевт и повтаряне на действия за подобряване на силата на звука, яснотата и качеството на речтал

Задачи за удължаване на гласни, които наблягат на произношението на гласните звуци, за да се подобри продължителността и силата на звука на речта

Артикулационни упражнения, при които следвате терапевт, който моделира как да позиционирате устата, езика, устните и челюстта, за да създавате специфични звуци, или при които прекалено акцентирате върху нормалните движения, свързани с речта, за да практикувате ясна артикулация.

Разлика между дизартрия и афазия

Анартрията и дизартрията не са причинени от проблеми с разбирането на езика, проблеми с мисленето или намирането на правилните думи.

Афазията, за разлика от нея, е речев проблем, причинен от затруднения в произнасянето и/или разбирането на речта поради проблеми с една или повече области на мозъка, отговорни за езика.

Хората, които изпитват анартрия, имат способността да разбират думи, но не са в състояние да произнасят разбираема реч.

Дизартрията частично засяга мускулите, използвани за произвеждане на реч, а анартрията се дължи на по-значителна загуба на мускулен контрол върху речевите мускули. Мускулите, участващи в речта, включват мускулите на устните, езика, устата, гласните гънки и диафрагмата.

За разлика от хората с афазия, тези с дизартрия запазват способността си да четат и пишат, въпреки че не могат да говорят.

Връзка между дизартрия и дисфагия

Въпреки че думите имат сходно звучене, това са различни разстройства. Дисфагия се отнася до медицинско състояние, при което имате проблеми с преглъщането.

Много медицински разстройства могат да причинят както дизартрия, така и дисфагия. Например, хора, които са прекарали инсулт, или човек с множествена склероза (МС), могат да развият дисфагия, дизартрия или и двете.

Разстройството на говора, независимо дали се проявява като лека дизартрия или пълна анартрия, е сериозно предизвикателство, което засяга не само физическото, но и емоционалното състояние. Важно е да запомните, че тези нарушения не засягат вашия интелект или способност да мислите и чувствате – те са чисто механичен проблем в комуникацията между мозъка и мускулите.

Консултирайте се с невролог и логопед, за да изготвите индивидуален план за терапия, който да ви върне радостта от общуването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

