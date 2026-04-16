Много от нас свързват ароматът на прясно приготвени пуканки с уютни моменти пред екрана или в любимата кино зала.

През годините обаче се натрупаха сериозни опасения относно тяхната безопасност за здравето. Въпросът „причиняват ли рак“ често изниква, когато посягаме към пуканките, които само за няколко минути приготвяме в микровълновата фурна.

В тази статия ще разгледаме истината за химикалите в опаковките на пуканките, какво точно е „бял дроб на пуканки“ и как да се наслаждавате на тази закуска, без да рискувате здравето си.

Причиняват ли пуканките в микровълнова фурна рак?

Някога пуканките за микровълнова фурна бяха силно свързани с риск от рак поради химически добавки, наречени перфлуорирани съединения (PFC) или перфлуороалкили и полифлуороалкили вещества (PFAS).

Снимка: Canva

Тези вещества са били широко използвани в пликовете/торбичките за пуканки, тъй като са устойчиви на мазнини и предотвратяват просмукването на масло.

Перфлуороалкилите са въведени като опаковки за храни през 60-те години на миналия век и се използват в широка гама от продукти (включително водоустойчив текстил, незалепващи съдове (тигани, тенджери и др.) за готвене, пожарогасителна пяна и други.)

Въпросните вредни вещества (перфлуороалкили и полифлуороалкили) се разграждат до перфлуороктанова киселина (PFOA), химикал, свързан с рак и други здравословни проблеми. Смята се, че рискът се увеличава с времето, тъй като PFAS се натрупват в телесните тъкани.

Перфлуороктановата киселина (PFOA) е посочена като „възможен канцероген“ от Международната агенция за изследване на рака (IARC).

Проучвания върху хора показват, че е свързана с повишен риск от ракови заболявания, включително:

Рак на тестисите

Рак на бъбреците

Рак на щитовидната жлеза

Рак на простатата

Рак на пикочния мехур

Рак на гърдата

Рак на яйчниците

Други възможни увреждания са увреждане на черния дроб, нарушена плодовитост, проблеми с развитието и повишен риск от астма и заболявания на щитовидната жлеза.

Какво означава „бял дроб на пуканки”

Облитериращият бронхиолит, известен още като „пуканков бял дроб“, е рядко заболяване, което уврежда най-малките дихателни пътища – бронхиолите. С течение на времето това може да доведе до фиброза и тесняване на дихателните пътища.

Снимка: Canva

Popcorn lung (Пуканков бял дроб) причинява симптоми, подобни на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), като хронична кашлица, хрипове и задух. Може също да доведе до дихателна недостатъчност (при която белите дробове са по-малко способни да доставят кислород или да отстраняват въглероден диоксид от кръвта).

Облитериращият бронхиолит печели наименовянието си „бял дроб на пуканки”, след като през 2000 г. е диагностицирано огнище на заболяването при група работници в завод за производство на пуканки.

Причината е била проследена до вдишване на диацетил, химикал, който придава на пуканките в микровълновата фурна масления им вкус.

В отговор на откритията, четири големи производители на пуканки в световен мащаб премахват диацетила от своите продукти през 2007 г. Днес той вече не се използва в повечето марки пуканки за микровълнова фурна.

Въпреки това, диацетилът не е официално забранен от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и всъщност е „общопризнат за безопасен“ (GRAS) от федералния регулатор. Това се дължи отчасти на факта, че вдишването на диацетил, а не консумацията му, е свързано с рак.

Въпреки това, проверете отново етикета на продукта, за да се уверите, че диацетилът не е съставка.

Има ли други рискове за здравето от пуканките в микровълнова фурна?

Въпреки че перфлуоровъглеводородите и диацетилът вече не се използват в пуканките за микровълнова фурна, има други рискове за здравето, свързани с продукта.

Наситени мазнини

Пуканките са нискокалорична закуска с високо съдържание на фибри, която можете да консумирате умерено всеки ден. Без добавки, 3 чаши пуканки, приготвени на въздух (в еърфрайър), съдържат само 95 калории и 0,2 грама захар. Те също така доставят 3 грама протеини, 3 грама фибри и 19 грама въглехидрати.

Снимка: iStock

Три чаши пуканки, приготвени с въздух, съдържат само 1 грам мазнини, по-голямата част от които са „здравословни“ мононенаситени и полиненаситени мазнини.

Проблемът с повечето обикновени пуканки за микровълнова фурна е, че съдържанието на наситени мазнини се увеличава рязко, за да се осигури онзи маслен вкус, за който много хора жадуват.

Например, една порция пуканки за микровълнова фурна съдържа 6 грама наситени мазнини – или 30% от препоръчителния дневен прием. Палмовото масло е виновникът за тази и други марки пуканки.

Наситените мазнини са нездравословни, тъй като повишават нивото на „лошия“ LDL холестерол. Високият LDL холестерол независимо увеличава риска от сърдечни заболявания и инсулт.

Прекалено много сол

Друга съставка в пуканките за микровълнова фурна, за която трябва да внимавате, е солта. Световните препоръки са не повече от 2300 милиграма (мг) – или приблизително една чаена лъжичка, натрий на ден от всички източници.

Повечето възрастни трябва да се ограничат до по-малко от 1500 мг на ден, особено тези с хипертония (високо кръвно налягане).

Проблемът с пуканките за микровълнова фурна е, че маслените ароматизатори почти винаги са с високо съдържание на натрий.

Натрият влияе на кръвното налягане, като извлича вода в кръвния поток. Прекомерната консумация на вода може да доведе до повишаване на кръвното налягане. С течение на времето това може да доведе до втвърдяване и стесняване на артериите, което допринася за сърдечни заболявания, инсулт и бъбречни заболявания.

Как да ядем пуканки безопасно и по-здравословно

Консумацията на пуканки за микровълнова фурна е безопасна, ако се консумира умерено, и дори може да бъде част от здравословен план за отслабване, ако се избере „лека“ марка пуканки.

Снимка: iStock

Въпреки че торбичките без перфлуорирани съединения (PFC) и спирането на употребата на диацетилни ароматизатори са намалили много от рисковете, свързани с пуканките за микровълнова фурна, все още е във ваш интерес да четете етикетите на продуктите и да следите колко мазнини и натрий консумирате.

Има и други начини да направите пуканките по-здравословни за консумация:

Пукане с въздух: Пукането с въздух използва топлина за пукане и не добавя никакви допълнителни калории или мазнини. Ако решите да правите пуканки на котлон, изберете здравословни масла като зехтин, авокадо или рапично масло и използвайте не повече от 1 или 2 супени лъжици.

Ограничете количеството сол и масло: Дори по-добре от масло и сол, опитайте леко да го поръсите с пармезан, подправки с ниско съдържание на натрий, канела или какаова смес без захар.

Консумирайте умерено: Консумацията на твърде много фибри може да причини подуване на корема, запек и спазми, така че все пак консумирайте в умерено количество.

Пуканките са изненадващо питателни, но е лесно да се пренебрегнат тези ползи с добавяне на твърде много масло и сол. Просто намалете солта, захарта и мазнините и ще имате задоволителна суперхрана.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------------

Източници