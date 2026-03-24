Когато сте гладни късно вечер и се чудите какво да хапнете преди сън, отговорът може да ви изненада – обикновените пуканки са една от най-здравословните храни, които можете да изберете.

Въпреки че често ги асоциираме с нездравословното хранене, правилно приготвените пуканки имат впечатляващи ползи за здравето.

Според регистриран диетолог от авторитетната Cleveland Clinic, пуканките съдържат повече антиоксиданти в грам от плодовете и зеленчуците, а фибрите в тях подпомагат храносмилането и стабилизират кръвната захар – ключови фактори за качествен нощен сън. Има 7 научно доказани здравни ползи от пуканките, които се оказват идеален избор за късна закуска.

Хранителна стойност: Какво съдържат пуканките

Две чаши пуканки, приготвени без добавки, съдържат:

62 калории – изключително нискокалорична закуска

12,4 грама въглехидрати

0,73 грама мазнини

2,3 грама фибри – важни за храносмилането

2 грама протеин

Тази хранителна комбинация прави пуканките идеална храна преди сън – лека, но задоволяваща, с въглехидрати, които подпомагат производството на серотонин и мелатонин – хормоните, регулиращи съня.

7 здравни ползи от пуканките

1. Подобряват чревното здраве

Пуканките са отличен източник на фибри, които не само подпомагат редовната дефекация, но и хранят полезните бактерии в червата ви.

„Здравите черва могат да доведат до по-добър метаболизъм, имунитет и мозъчно здраве", обяснява диетологът Джилиан Кълбъртсън от Cleveland Clinic. „Консумацията на фибри подобрява чревното здраве, защото храни приятелските бактерии, които поддържат баланса."

2. Борят затлъстяването

Не се заблуждавайте - пуканките са чудесна закуска, ако се опитвате да отслабнете. Високото съдържание на фибри и липсата на добавена захар ви карат да се чувствате сити с по-малко калории.

„Фибрите се смилат по-бавно, така че ви дават усещане за ситост", аргументират се експертите. Освен това пуканките съдържат полифенол, наречен ферулова киселина, която може да помогне в борбата с метаболитния синдром и затлъстяването, според предварителни изследвания.

3. Помагат за контрол на кръвната захар

Независимо дали имате диабет или се опитвате да го предотвратите, пуканките могат да бъдат разумен избор на закуска.

Фибрите в пълнозърнестите храни като пуканките помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар. Когато имате диабет или преддиабет, искате да избегнете големи колебания в кръвната си захар.

Това е особено важно преди сън – стабилната кръвна захар подпомага по-качествения и непрекъснат нощен отдих.

4. Борят рака

Доказателствата показват, че пълнозърнестите храни са потенциални средства за борба с рака, а пуканките са начин да си добавите този вид храна. Консумацията на здравословна диета, която включва пълнозърнести храни, може да намали риска от рак на гърдата, дебелото черво и стомаха. Освен това изследванията показват, че феруловата киселина в пуканките се бори с оксидативния стрес, който може да доведе до увреждане на ДНК и рак.

5. Понижават кръвното налягане

Милиони възрастни имат високо кръвно налягане – водеща причина за сърдечни заболявания. Добавянето на пуканки към диетата ви – заедно с други здравословни храни, богати на антиоксиданти, може да окаже положително въздействие върху нивата на кръвното налягане.

Изследванията предполагат, че феруловата киселина в пуканките има противовъзпалителни ефекти, които подпомагат здравословното кръвно налягане.

Важно: Насладете се на пуканките без масло или сол, защото тези съставки могат да неутрализират ползите за кръвното налягане.

6. Подпомагат здравословните нива на холестерола

Високият холестерол повишава риска от атеросклероза, която може да доведе до инфаркт и инсулт. Консумацията на богати на фибри и антиоксиданти храни като пуканките може да помогне за предотвратяване на тези проблеми.

Разтворимите фибри в пуканките премахват част от холестерола от тялото. Освен това клинично проучване установява, че феруловата киселина намалява нивата на холестерола при хора с висок холестерол.

7. Защитават мозъчното здраве

Хрупането на пуканки вместо закуски от рафинирани зърна или добавена захар може да бъде стъпка към по-добро мозъчно здраве. Проучвания установяват, че консумацията на пълнозърнести храни може да помогне за намаляване на риска от когнитивен упадък.

Защо пуканките са идеална храна преди сън

Според Sleep Foundation и хранителни експерти, пуканките са технически пълнозърнеста храна, която осигурява повече фибри от други късни нощни закуски от торбичка като чипс или солети.

Ако търсите нещо наистина лесно – просто лек, въздушен, хрупкав залък, посегнете към няколко шепи обикновени или леко осолени пуканки.

Ключовите причини, поради които пуканките помагат за добър сън:

Въглехидратите помагат на организма да произведе серотонин – прекурсор на мелатонина

Ниското калорично съдържание не претоварва храносмилателната система

Фибрите осигуряват продължителна ситост без тежест в стомаха

Липсата на добавена захар предотвратява скокове в кръвната захар

Избягвайте нездравословните варианти на пуканки

Пуканките започват като нискокалорична, нискомаслена закуска – докато маслото, солта и изкуствените аромати не влязат в играта.

„Кината и магазините често продават пуканки с високо съдържание на наситени мазнини и натрий. Откажете се от пуканките с високи нива на масло, захар или сол и си направете сами по-здравословни пуканки", съветват лекари и диетолози.

Как да си приготвите здравословни пуканки:

Използвайте малко количество зехтин, масло от авокадо или рапично олио

Добавете любимите си подправки с ниско съдържание на сол и захар

Избягвайте готовите варианти за микровълнова с добавени сол, подсладители, масла и химикали

Купете обикновени зърна и ги напукайте сами

Пуканките са изненадващо питателни, но е лесно да се пренебрегнат тези ползи с добавяне на твърде много масло и сол. Просто намалете солта, захарта и мазнините и ще имате задоволителна суперхрана.

Както при много храни, хранителната стойност на пуканките зависи от начина, по който ги приготвяте. Ако сте свикнали да са с масло и сол, постепенно намалете количеството, което използвате. С течение на времето може да откриете, че се наслаждавате на естествения вкус на пуканките без всички тези добавки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници