Високите нива на стрес при хората със сърдечно-съдови заболявания често водят до влошаване на състоянията им. Ето защо все повече експерти по темата търсят иновативни, нискорискови начини за подпомагане на психическото равновесие.

Ново проучване на здравната система на Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA Health), публикувано в списанието JMIR Cardio, сочи, че виртуалната реалност (VR) може да се превърне в ценен инструмент за облекчаване на напрежението и подкрепа на сърдечното здраве.

Какво представлява виртуалната реалност?

Виртуалната реалност (VR) е технология, която създава изцяло компютърно генерирана среда, в която потребителят се „потапя“ чрез специално устройство, обикновено VR очила или шлем.

Чрез комбинация от триизмерни визуализации и пространствено аудио (технология за звук, която създава усещането, че звукът идва от различни посоки и разстояния), VR създава усещането, че човек присъства в различно обстановка или ситуация, позволявайки му да взаимодейства с нея по естествен и интуитивен начин.

В медицинския контекст това „потапящо изживяване“ може да бъде проектирано така, че да стимулира релаксация, да насочва вниманието далеч от източници на стрес и да подкрепя менталното и физическото възстановяване.

Как е проведено изследването?

В изследването участват 20 пациенти от кардиологичната клиника на UCLA, които живеят с или са изложени на повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Данните отчитат, че всички имат по-високи от средните нива на стрес, а близо половината са диагностицирани с тревожни разстройства или депресия, състояния, често съпътстващи коронарната болест на сърцето.

Снимка: Unsplash

Участниците преминават през 30-минутна VR сесия с ярки, потапящи визуализации (визуални представяния на информация или среда, които създават усещането, че „влизаш“ в съдържанието и го преживяваш, а не просто го наблюдаваш отстрани) и успокояващ аудиозвук, които имат за цел да намалят нивата на стреса и тревожността.

Какви са резултатите?

След преживяването повечето пациентите го описват със следните фрази: „усещане за дистанциране от стреса”, чувство,че „времето е спряло” и че „се носят във въздуха”. Абстрактните им мнения са подкрепени и от обективни данните събрани по време на изследването:

Статистически значимо понижение на резултатите по въпросника STAI-S (State-Trait Anxiety Inventory-State), валиден инструмент за измерване на нивата на тревожност.

Намалена сърдечна честота след VR сесията.

Повишен вагусов тонус , свидетелство за активиране на парасимпатиковата нервна система (част от вегетативната нервна система, която забавя сърдечния ритъм, стимулира храносмилането и подпомага почивката и възстановяването), която подпомага релаксацията и възстановяването след пристъпи на стрес.

Какво мислят специалистите?

„Тези резултати показват потенциала на потапящите технологии да намаляват смислено стреса при пациенти със сърдечни заболявания”, подчертава д-р Тамара Хоруич, кардиолог и професор по медицина в Медицинския факултет „Дейвид Гефен” към UCLA, и водещ автор на проучването.

Според нея, в контекста на нарастващия интерес към подходи, които съчетават умственото, емоционалното и физическото здраве, тази практика се утвърждава като безопасна опция с минимален риск. Тя има потенциал да бъде ефективен инструмент за подпомагане както на емоционалното благосъстояние, така и на сърдечното здраве, твърди категорично експерта..

„Стресът е значим и често пренебрегван фактор за сърдечно-съдов риск. Нашето проучване подкрепя по-широкото използване на поведенчески кардиологични инструменти като виртуалната реалност, за да се допълни традиционното лечение, така че пациентите да се чувстват по-спокойни и по-свързани със собствения си лечебен процес,” допълва тя.

Снимка: Unsplash

Какво значи това за реалния живот?

Резултатите предоставят възможност за VR да се интегрира като безопасен и достъпен метод в комплексната грижа за пациенти с риск от сърдечни заболявания.

Макар резултатите да не са окончателни, те насърчават по-мащабни клинични изпитвания, които да определят дългосрочния ефект и оптималната честота на VR интервенциите.

Комбинирайки технологичния напредък с нуждите на поведенческата кардиология, виртуалната реалност се очертава като обещаващ подход за намаляване на менталния стрес. Експертите вярват, че това е важна стъпка към създаването на по-цялостно лечение на сърдечно-съдовите заболявания, ориентирано към всеки пациент.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.